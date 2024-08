Come sopravvivere a San Valentino, dalla A alla Z

Su VICE parliamo spesso di amore. In carcere, dopo la transizione, in una famiglia poliamorista, in una relazione a distanza, o quando credi vada tutto bene e invece no. Ops.

Dato che San Valentino è la giornata dedicata all’amore, abbiamo raccolto un po’ dei nostri articoli sul tema, suddivisi in un comodo alfabeto e pensati per arrivare indenni alla fine di questo 14 febbraio.

AMORE

Prima di tutto, la scienza: perché le neuroscienze non hanno capito un cazzo dell’amore? Risponde Motherboard.

BLOCCARE GLI EX

Il cervello reagisce all’amore un po’ come reagisce alla cocaina. Abbiamo chiesto a una specialista se la dipendenza dagli ex può essere curata come quella per le sostanze. In alternativa: cinque esperti di relazioni spiegano come tornare con gli ex.

CONVIVENZA

Stare insieme è una cosa, ma condividere bagno e bollette è tutt’altro. Meglio saperlo prima di andare a convivere.

DIGNITÀ

Una volta per tutte, la dignità in amore è sopravvalutata.

ESPERIMENTI

Quante volte avete letto su Internet “Per San Valentino scambiatevi i cellulari se avete le palle“? Detto, fatto. E se vi piacciono gli esperimenti, c’è anche il test delle 36 domande per innamorarsi in 45 minuti.

FINE DI UNA STORIA

Lasciare qualcuno è come andare dal dentista—anche quando va liscia, davanti a te c’è una persona che non rivedrai per mesi, e che ti chiede spiegazioni mentre tu respiri a malapena e hai la nausea. Esiste un modo “indolore” di rompere con qualcuno?

GHOSTING

Il ghosting è quella cosa per cui chiudi una relazione con una persona semplicemente ignorandone i tentativi di comunicazione e sparendo dal suo radar. È un’abitudine comune a molti.

HORROR

Un pessimo appuntamento ha tre lati: voi, l’altra persona, e chi assiste impotente al fallimento. Ecco un po’ di brutti appuntamenti raccontati 1) dalle vittime e 2) dai camerieri in servizio la sera di San Valentino.

INTERNET

Internet ha cambiato profondamente le nostre relazioni. Nel dettaglio, qui è dove scoprite se dare la colpa a Instagram, Facebook e Tinder.

LACRIME

“Facevo pensieri strani. Pensavo di uccidermi, che forse valeva la pena sacrificare tutti gli altri per rivedere lui.” Dal nostro post com’è continuare a vivere dopo che il tuo ragazzo muore all’improvviso.

MST

Probabilmente nella vostra lezione di educazione sessuale delle medie hanno speso più tempo a parlare del vero amore che delle malattie sessualmente trasmissibili. Male, perché la gente crede un sacco di cose sbagliate sulle MST.

Vedi alla voce ultrasingle ¯\_(ツ)_/¯

OH MA QUANDO VI SPOSATE?

Per tutti quelli i cui nonni hanno smesso con il “quando ti laurei?” per passare a “quando ti sposi?”: ecco com’è sposarsi giovani o fare un’unione civile in Italia.

PAROLA ALL’ESPERTO

Sempre a proposito di nonni e ventenni: i consigli degli esperti per far funzionare una relazione seria a vent’anni, e—se volete—per farla durare fino agli ottanta.

QUESTIONI DI PRINCIPIO

Gli esperti ci hanno anche dato qualche dritta su come riconoscere la violenza psicologica, spesso più subdola di quella fisica e sessuale ma ugualmente reale.

RELAZIONI APERTE

Sulle relazioni aperte esistono parecchi pregiudizi: che siano storie di comodo, che non funzionino, etc—ma perché una coppia decide di passare a una relazione aperta? Rispondono i diretti interessati.

SALUTE MENTALE

Com’è uscire con qualcuno quando hai la sindrome di Asperger o sei ansioso, e cosa puoi fare se la persona che ami è depressa.

TRADIMENTI

E se questo post riuscisse a capovolgere le tue idee sul tradimento?

ULTRASINGLE

Non un ottimo giorno per essere single, ma siete in buona compagnia: i milanesi ci hanno spiegato perché Milano è la città dei single, e single di tutta Italia ci hanno detto cosa succede quando rimani solo per troppo tempo..

VITA SESSUALE

“Siamo esseri interrotti che vivono in un mondo difficile. Non dovremmo essere buoni, gli uni con gli altri? Perché non dovremmo scopare, sostenere, amare gli altri? Voglio amare ed essere amato da più persone possibili. Voglio che il mio compagno ami e faccia più sesso che può in vita sua, lo voglio sinceramente. Voglio questo anche per tutte le persone che amerò.” Dal nostro post la bellezza di essere “una zoccola”.

ZODIACO

Per tutto il resto, potete consultare l’oroscopo del 2018 o quello di febbraio.