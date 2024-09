Come sopravvivere alla prima ora dopo un attacco nucleare

Da quando le tensioni con la Corea del Nord sono diventate evidenti, gli ordigni nucleari hanno ricominciato a perseguitare l’immaginazione di tutti. Per le agenzie governative e i survivalisti, invece, un attacco nucleare è una preoccupazione quotidiana, indipendente dalla cronaca. Ma lo scenario che i governi temono ha meno a che fare con missili a lunga gittata e distruzione totale in stile Guerra Fredda, e più con la detonazione, a terra, di un ordigno nucleare piazzato dai terroristi—e nello specifico, una bomba da 10 chilotoni (KT). Giusto per capirci, una bomba da 10 chilotoni è un po’ più piccola di quella sganciata su Hiroshima, ma 5mila volte più potente di quelle dell’attentato di Oklahoma City. (Le bombe atomiche nordcoreane dovrebbero avere lo stesso raggio di azione di queste ultime.)



Ma anche chi è particolarmente angosciato dalle minacce terroristiche potrebbe non aver letto la documentazione che il governo federale americano ha messo online sul sito ready.gov. Le agenzie governative lavorano costantemente per perfezionare lo schema da seguire nel caso di minaccia nucleare reale—per esempio discutono su come coordinare i vari organi e le loro responsabilità, e ipotizzano come potrebbe apparire un’esplosione nucleare in città enormi come Los Angeles. Recentemente, un progetto della George Mason University che cerca di stabilire come i newyorchesi reagirebbero realmente nei 30 giorni successivi all’esplosione di una bomba atomica ha vinto un finanziamento governativo.



Ora, immaginiamo che si attui uno degli scenari peggiori ipotizzati dal governo, e in qualche modo una bomba nucleare da 10 chilotoni esploda senza che nessuno faccia niente. Ecco come andrebbero i momenti successivi in una città come New York o Washington DC—e quante possibilità hai di uscirne vivo.

I PRIMI 15 SECONDI

Se sei ancora vivo, probabilmente ti trovi ad almeno 1,6 chilometri dall’esplosione: una bomba da 10 chilotoni non raderà al suolo un’intera città, ma causerà danni significativi, soprattutto vicino al luogo dell’esplosione. Questo significa che circa 75mila-100mila persone sono già morte—quelle che si trovavano entro un raggio di 1,6 chilometri, spiega Irwin Redlener, direttore del National Center for Disaster Preparedness della Columbia University. Inoltre, la maggior parte degli edifici sono crollati, secondo Brooke Buddemeier, esperto degli effetti biologici delle radiazioni nucleari della Lawrence Livermore National Laboratory. Anche oltre i due chilometri, i danni sono tragici. E fino ai 5,6 km di raggio dall’esplosione—la cosiddetta “light damage zone”—i vetri esplodono con una forza tale da ferire i passanti, dice Buddemeier, mentre una palla di fuoco della temperatura del sole viene sparata a circa otto chilometri di altezza nell’atmosfera, portando con sé pezzi di palazzi e altri detriti.

DAL MINUTO 1 AL MINUTO 15

Mayday mayday. Hai tra i dieci e i 15 minuti per cercare riparo. Buddemeier vuole essere chiarissimo: non rimanere per strada, perché tutti i detriti di cui sopra, scissi ora in particelle radioattive grandi come granelli di sale, ricadranno al suolo riempiendo di radiazioni tutti quelli esposti alla pioggia.



L’avvelenamento da radiazioni non è uno scherzo. Prendi il caso del Brasile nel 1987, quando due uomini rubarono un macchinario per la radioterapia da un ospedale abbandonato, pensando di poter riciclare il metallo. Lo portarono a casa e lo smantellarono, esponendosi così ad altre radiazioni, prima di venderlo a un rottamaio, che lo vendette a un altro rottamaio, che se lo portò in casa. Il risultato della vicenda sono stati quattro morti, 249 persone esposte a un significativo quantitativo di radiazioni, e diverse case rase al suolo dal governo brasiliano per sicurezza. Ed era solo un macchinario per la radioterapia. Oltre a morire se ti esponi a tante radiazioni in poco tempo, le radiazioni possono anche causare il disfacimento della pelle e danni gravi al midollo osseo, emorragie o embolie polmonari e addominali, ed effetti a lungo termine come la leucemia.

Si diffonde il panico. Sei uno dei fortunati abbastanza lontani dall’esplosione da non essere colpito dai detriti o dalle schegge di vetro. Dimenticati la tua auto, dice Buddemeier—le onde gamma entreranno dai finestrini o dalle lamiere sottili. Più strati di cemento e mattoni metti tra te e l’apocalisse nucleare, meglio è. Le particelle cadono sui tetti, quindi stai lontano dai piani alti. Le case più vecchie sono anche, ironia della sorte, le più utili in questi casi: condomini o case indipendenti dell’anteguerra, con bei muri spessi. Ma anche i piani bassi o il centro di un edificio, un garage sotterraneo, e le tratte sotterranee della metropolitana sono altrettanto buoni.

Immagine via il Lawrence Livermore National Laboratory.

DAL MINUTO 15 AL MINUTO 60



State tutti correndo verso un edificio vicino, ma all’ultimo secondo vedi due bambini soli e spaventati. Al diavolo le radiazioni, devi aiutarli. Bravo, supereroe—solo che ora le particelle radioattive stanno ricadendo al suolo, ti entrano nei capelli, sono sul tuo cappotto e sulle tue scarpe mentre corri verso l’edificio più vicino. Ora sei a rischio di avvelenamento da radiazioni. L’entità del danno dipende da quanto sei vicino al sito dell’esplosione e quando ti sei esposto alle radiazioni. “La cosa più preoccupante, in caso di esplosione, sono gli effetti acuti,” dice Buddemeier, riferendosi al caso in cui una persona sia esposta ad alte quantità di radiazioni in breve tempo e cominci a vomitare. Il tratto gastrointestinale è sensibile alle radiazioni, perciò se vomiti è un segnale che hai assorbito una significativa (ovvero: potenzialmente letale) quantità di radiazioni.



Ovviamente hai bisogno di cure. Come prima cosa, potresti prendere una pillola che si chiama Prussian blue e che aiuterebbe le radiazioni ad attraversare più velocemente il tuo corpo, dice Redlener. Ma nemmeno sai da che parte cominciare a cercare questo farmaco. E molti altri come te: la nostra fornitura di farmaci è “terribilmente inadeguata” per questa evenienza, e non c’è modo, giunti a questo punto, di trovarlo. L’unica cosa che puoi fare è cercare riparo e di minimizzare il danno da esposizione rimuovendo dal tuo corpo le particelle—che non è molto, ma comunque. Prima di tutto: togliti i vestiti e spazzola via in qualche modo le particelle radioattive dai capelli. La doccia sarà probabilmente andata, ma se trovi dell’acqua cerca di lavarti bene—ma con gentilezza. Strofinare con troppa forza creerà delle micro-ferite e spingerà le particelle ancora più in profondità nel tuo corpo.

Immagine via il Lawrence Livermore National Laboratory.

DOPO LA PRIMA ORA



Ora che sei al sicuro nel tuo bunker, l’unica cosa da fare è aspettare. Una buona notizia: le radiazioni in ricaduta a seguito di una bomba nucleare diminuiscono rapidamente. Come spiega Buddemeier, nella prima ora la ricaduta radioattiva ha perso metà della sua energia—perdita che sale all’80 percento nel corso di 24 ore. Ipotizzare la direzione della dispersione in base alle correnti può tuttavia essere complicato, perché la circolazione atmosferica fa la sua parte. Se possibile, aspetta i soccorsi mandati dalle autorità.

Mentre aspetti gli aiuti—o un via libera—rinchiuso nella tua fortezza di cemento possono insorgere altri fattori di caos: immagina tantissime persone nello stesso posto, affamate, assetate e nervose. Non tutti saranno giovani e in forma come te. Cerca di rassicurare chi ti sta intorno. Potrebbe anche esserci chi ha bisogno di farmaci o aiuto medico.

Se sei stato fortunato, l’esposizione alle radiazioni sarà stata minima e ne uscirai senza grossi danni. Se sei stato furbo sei corso subito al riparo (subito dopo aver salvato quei bambini, ovviamente) e non sei incorso nella pioggia radioattiva. Se vivi a una distanza sufficiente dal luogo del disastro potresti addirittura tornare a casa e riprendere le tue cose, ma non darlo per scontato. I livelli radioattivi rimarranno elevati per qualche tempo, anche se la minaccia di avvelenamento andrà scemando.

Questo articolo è tratto da Tonic.