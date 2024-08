Come superare la giornata delle elezioni

Ci siamo: il 4 marzo è arrivato. Oggi ci sono le elezioni politiche, con cui si eleggerà il nuovo parlamento. In Lombardia e Lazio si voterà anche anche per eleggere il presidente della Regione e il consiglio regionale. Le urne sono aperte dalle 7 fino alle 23.

Qui sotto invece trovi tutto quello che può esserti utile per affrontare questa giornata, da un ripasso dei partiti alla diretta di Mentana.

I PARTITI

Quali sono le coalizioni? Chi ha le migliori possibilità di arrivare a formare una maggioranza? E soprattutto: come orientarsi in questo caos? Per cercare di rispondere a queste domande abbiamo fatto una guida alle principali formazioni in campo: Movimento 5 Stelle, Centrodestra, Partito Democratico, la sinistra alla sinistra del PD e l’estrema destra.

Abbiamo dimenticato qualcuno? Forse li trovi qui: quali partiti votare alle elezioni se non vuoi votare i partiti principali.

I PROGRAMMI

Qui hai due possibilità. La nostra serie in cui candidati dei quattro schieramenti principali dicono la loro su Europa e immigrazione, lavoro, droghe leggere, istruzione e ambiente:

oppure il video in cui la spiegazione è affidata a Luis, squat e trazioni:

Per tutto il resto, consulta la guida di VICE alle Elezioni.

IL VOTO

La campagna elettorale è stata un casino, ma capire come districarsi nella nuova legge elettorale non è da meno. Per questo abbiamo preparato una guida molto semplice per capire come si vota alle elezioni secondo il Rosatellum-bis. Riassumendo: è possibile barrare sia il candidato uninominale che il relativo partito, sia solo uno dei due (cambiano però i calcoli di distribuzione), non è possibile fare voto disgiunto, non sono previste le preferenze (perciò non barrare i singoli nomi accanto al simbolo, pena l’annullamento della scheda).

I RISULTATI

Come noto, gli exit e instant poll non sono automaticamente una garanzia di affidabilità. Per questo, è meglio seguire lo scrutinio in tempo reale sulla pagina dedicata alle elezioni del Ministero dell’Interno. Per conoscere i risultati definitivi è comunque molto probabile che si dovrà aspettare il 5 marzo.



COSA FARE NEL FRATTEMPO

Dalle 22.30 di stasera su La7 andrà in onda la Maratona Mentana, l’appuntamento fisso di ogni elezione. In quelle ore dai un’occhiata anche all’account Instagram di VICE. In contemporanea ci sarà la notte degli Oscar. In alternativa, puoi stemperare l’attesa con un appuntamento al buio tra un’elettrice del PD e un attivista della Lega.

Ora, se non l’hai già fatto, non ti resta che votare.