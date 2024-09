Come tenerci i robot, perdere il lavoro e diventare finalmente ricchi

Il governo dell’Ontario è sempre più vicino a far partire il suo programma sperimentale di un reddito di base — essenzialmente una forma di integrazione economica per i redditi delle persone che guadagnano sotto una determinata soglia. Comprensibilmente, diverse persone sono preoccupate per come questa politica possa risultare finanziariamente sostenibile e funzionare dal punto di vista pratico.

Gli esperti di politica stanno svolgendo ricerche sul reddito di base per rendere più stabile una società in cui gli esseri umani verranno sostituiti da robot nel mondo del lavoro. Bill Gates e una serie di politici si sono spinti fino a chiedere una tassa sui robot per ostacolarne la diffusione.

Ma che ne direste di pensare a qualcosa di diverso? Cosa succederebbe se le nostre società petrolifere e le altre che sfruttano le risorse naturali — come le falde acque sotterranee, per esempio — contribuissero al benessere della società? In questo modo, potremmo tenerci i nostri robot prosperando allo stesso tempo.

