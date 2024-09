Come trasformare una vecchia TV in un raggio della morte per formiche

Questo tipo sì che sa cogliere le occasioni al volo quando gli si presentano davanti. In questo caso, la possibilità di vendicarsi delle formiche di fuoco che hanno invaso il suo giardino.

Mark, un vlogger che vive in maniera autosufficiente e che adora indossare jeans corti, si è imbattuto in un vecchio televisore a retroproiezione abbandonato da qualcuno. Lo ha smontato e trasformato la lente al suo interno in un raggio della morte gigante.



Per riprendere il suo utilizzo in una situazione di estrema luminosità, il nostro ha posizionato una lente per saldature di colore verde sopra la fotocamera, dando alla scena apocalittica un tono inquietante e ultraterreno. Mentre passa con il raggio sopra a decine di formiche alla volta, queste da una massa brulicante finiscono per restare completamente immobili. Bruciate vive.



Mark può sembrare crudele perché stermina le formiche in massa, ma le formiche di fuoco sono una specie invasiva che, quando invade un habitat, ne danneggia la fauna e gli insetti che potrebbero impollinare la flora autoctona. Le loro vittime includono cuccioli di tartaruga, quaglie e cervi. Praticamente qualsiasi creatura piccola e adorabile rappresenta del potenziale cibo per le formiche di fuoco. Si introducono nella bocca e negli occhi delle loro vittime, invadono le riserve d’acqua e, in generale, producono il caos generale in un ecosistema. Sono davvero brutali.

Trasformare una TV in una enorme lente di Fresnel non è un’idea del tutto nuova: potete scoprire come realizzare da voi su Instructable un “raggio della morte solare” e lo YouTuber RimstarOrg ha usato il suo modello per friggere cucinare qualche porchetta. Anche fare sciogliere delle monetine sembra essere una pratica popolare tra i fan delle lenti di Fresnel. Per Mark, incendiare orde di formiche con il potere del sole è un modo efficiente dal punto di vista energetico e completamente naturale per controllare i parassiti come un bambino farebbe con una lente d’ingrandimento davvero grande.