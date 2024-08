Come trattare i buttafuori secondo tre buttafuori

Se vuoi entrare in un club, devi superarne i guardiani. E in genere—è esattamente il motivo per cui li assumono—i buttafuori non sono le persone più facili del mondo. Non importa che tu riesca a fissare intensamente il poster alle loro spalle per dimostrare di non essere così ubriaco che ti divergono gli occhi, non importa quanto a lungo i tuoi amici discutono al posto tuo: se un buttafuori dice no, devi andare da un’altra parte.



Ho parlato con tre buttafuori di discoteche parigine per chiedere consigli su come massimizzare le possibilità di essere ammessi nei club—Élisa, del Wanderlust; Dido, di La Mano; e Bak, di Le Baron e del Festival del cinema di Cannes. Mi hanno detto tutti che insulti, tentativi di corruzione e razzismo non ti faranno arrivare da nessuna parte.

SII CIVILE

Molte persone sono amichevoli nella loro vita quotidiana, dice Élisa, ma dopo un paio di drink possono trasformarsi in mostri immondi. “È bene non arrivare completamente ubriachi, e cercare di essere educati,” mi dice.



Al Wanderlust, Élisa sostiene che più i clienti sono giovani, più sono maleducati. “Non c’è alcun buon motivo per cui io debba farmi andare bene un 18enne che mi dice di andare a fare in culo perché gli chiedo la carta d’identità, e lui è troppo ubriaco per ricordarsi dove l’ha messa.”

Per Dido, i peggiori sono quelli che pensano di poter saltare la coda perché dicono di conoscere il genero del compagno di banco delle elementari del vicino del DJ. “E io considero sempre il comportamento delle persone prima di pensare di fargli un favore,” dice. “Un semplice ‘ciao’ può fare una grande differenza.”

NON ESSERE RAZZISTA

“Una volta, una donna di mezz’età in pelliccia è arrivata in Rolls-Royce con l’autista,” mi racconta Bak. “È scesa, è venuta dritta da me e mi ha detto, ‘Sono arrivata direttamente dall’albergo George V, dove vivo in una suite.’ Quando le ho spiegato gentilmente che non me ne poteva fregare di meno di dove dormiva o dove viveva, mi ha risposto, ‘Non posso crederci che un ne*ro mi sta dicendo che non posso entrare—siamo proprio nel 21esimo secolo.’ Dovrebbe essere scontato, ma non essere razzista—rimarrai fuori.”



NON CERCARE DI CORROMPERLI

Secondo Élisa, mettere 20 euro stropicciati nella tasca di un buttafuori non ti porterà molto lontano, perché probabilmente il buttafuori fa più soldi e ha più autostima di te—troppa, in ogni caso, per farsi prezzolare. “Mi offrono anche un sacco di regali, come profumi e vestiti,” aggiunge Dido. “Ma non funziona così. Il 99 percento degli ospiti sono ubriachi o fatti, non c’è niente di sincero nelle loro offerte.”

ACCETTA LA SCONFITTA

A meno che tu non abbia molte conoscenze, non ci sono sgami per farsi ammettere in un club. “Gli amici del capo possono fare più o meno quello che vogliono, ma questo è quanto,” spiega Dido. “In generale comunque sono molto attento a chi rifiuto e al modo in cui lo faccio, ed è bello quando le persone lo capiscono e lo accettano con un sorriso.”



Ma al Wanderlust molti clienti non vogliono accettare che gli vengano chiuse le porte in faccia. “Possono diventare davvero violenti,” mi dice Élisa. “Pensano, ‘Chi cazzo è questa che mi rovina la serata?’ e si arrabbiano tantissimo. Non so perché, ma le donne sembrano arrabbiarsi di più all’idea che sia un’altra donna a non farle entrare. È un po’ come se si sentissero tradite, e perdono subito le staffe. Capisco, sia chiaro, che abbiamo il potere di rovinare la serata alle persone, ma se mi insulti non diventerò certo più gentile.”

RICORDATI CHE QUELLO DEL BUTTAFUORI È UN LAVORO

Essere un buttafuori è un lavoro a tempo pieno, con specifici paletti, ordini e regole dettate dai capi. Capire che non sono solo lì per rovinarvi la serata aiuterà a trattarli con più umanità. “Noi buttafuori ci consideriamo artisti, ogni sera dipingiamo il quadro più bello mettendo insieme il giusto mix di persone ed energie,” dice Bak.



Per assicurarsi un posto nella cornice, è bene non essere rabbiosi, ubriachi marci o razzisti.