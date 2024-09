Come un liceale russo ha creato la più grande community di chitarristi da cameretta del Web

Da ragazzo suonavo in una band, facevamo roba brit e non eravamo un granché. D’altronde nessuno di noi aveva studiato musica: il batterista aveva imparato a suonare con le penne sui banchi di scuola mentre io e il bassista passavamo i pomeriggi su Ultimate Guitar. E proprio l’altro giorno, mentre stavo cercando la tablatura di un pezzo dei Silver Jews, mi sono reso conto di come tutto quello che so suonare—fondamentalmente—l’ho imparato su quel sito.

Come me, penso che gran parte della gente che ha iniziato a suonare la chitarra nei primi anni 2000 sia passata per Ultimate Guitar—o almeno sappia di cosa sto parlando. Nel caso tu non ti riveda in questa in questa categoria, Ultimate Guitar è un sito che si basa sulla condivisione di tablature, news musicali e un forum. Con 12 milioni di iscritti, rappresenta la comunità online di musicisti più grande al mondo e un punto di riferimento per ogni chitarrista da cameretta.

Insomma, mentre cercavo la tab—che con sorpresa ho trovato—mi sono chiesto di come funzionasse il tutto nello specifico e cercando di capirlo mi sono imbattuto nel nome di Eugeny Naidenov, il fondatore del sito. Così, visto che Noisey suona un po’ come nosey che vuol dire ficcanaso, l’ho contattato e chiesto direttamente a lui della storia, del funzionamento della comunità e di come sono cambiate le cose nel corso del tempo. Devo dire che è un tizio piuttosto particolare, che ha molto a cuore la sua creatura: sappiate che, assieme alle risposte, ci ha mandato una lista INFINITA di mentions di Ultimate Guitar su Twitter, con screenshot e tutto. Eccone uno:

Quando chiedo a Eugeny come sia nata l’idea mi dice che, fondamentalmente, il tutto si può ricondurre ai suoi 13 anni, alla sua passione per i Guns’n’Roses e al fatto che è stato abbastanza fortunato da avere sempre dei computer intorno. “In quegli anni in Russia non era cosa da tutti avere accesso a un computer,” mi spiega. “Mia madre lavorava per una grande compagnia aerea e avevo la possibilità di utilizzare i computer del posto. Quando poi stavo finendo il liceo, nel 1998, ho voluto creare un sito che contenesse contenuti fighi—che nell’era pre-Google non erano facili da trovare. Ovviamente, caricare la mia biografia e la foto del mio cane non sarebbe stato molto interessante. Così, ho caricato le tab di due pezzi dei Guns’n’Roses—che avevo rubato a FidoNet—e inoltrato la homepage alla direzione di Yahoo. La mattina dopo, ho visto che c’erano state più o meno trenta persone sul sito e quella sensazione di star facendo qualcosa di utile per qualcuno ha fatto sì che continuassi.”

Nonostante questo, mentre il sito cresceva, Eugeny mi confessa che ha pensato di mollare il progetto almeno tre volte. “Soprattutto intorno al 2000 quando ho ricevuto una lettera di avvertimento—come tutti gli altri siti di tablature esistenti in quegli anni—dalla Music Publisher Association che mi invitava a chiudere il sito,” continua. “In sostanza siamo stati informati del fatto che l’esposizione di tablature richiede una licenza da parte di chi detiene i diritti della canzone.”



Dopo avermi spiegato un’infinità di cavilli legali che hanno a che fare con la cessione dei diritti in ambito musicale, Eugeny mi confessa che al momento di tutto quel casino lui aveva 21 anni ed era abbastanza spensierato da fregarsene, tanto che, mentre tutti gli altri siti avevano chiuso i battenti, lui rispose alla sollecitazione in un inglese molto approssimativo qualcosa come “no, noi non chiuderemo e faremo un patto con voi amici”.

“Paradossalmente, dal momento in cui hanno capito che eravamo affidabili, c’è stata una grande volontà di collaborazione da parte dell’industria discografica,” mi spiega. “Il primo discografico che ha collaborato significativamente con noi è stato Ralph Peer II della peermusic. Mentre molti dell’industria musicale nascondevano la testa nella sabbia quando si trattava di confrontarsi con la tecnologia, peermusic si approcciava alle novità, cercando di capire come giovare a songwriters e a discografici. Così, più o meno nel 2006, mi sono attivato assieme a Jonathan Kehl, addetto di peermusic all’autorizzazione digitale, che sarebbe diventata il modello di riferimento per tutte le future autorizzazioni e per ironia della sorte, alla fine, Jonathan è venuto a lavorare con me alla direzione di Ultimate Guitar.”

Mentre un po’ confuso cerco di orientarmi tra questi concetti paludosi, Eugeny mi dice anche che al tempo questo tipo di autorizzazione era senza precedenti e che erano in grado di costituire un prototipo per l’intera industria. “Una volta che abbiamo iniziato a parlare con peermusic, molte altre porte hanno iniziato ad aprirsi per noi. Michael Abitbol della EMI e Peter Brodsky della Sony/ATV hanno seguito, e sono stati loro a fornirci la certificazione del modello di autorizzazione e di validità di Ultimate Guitar. Quei due avevano la vista lunga e hanno capito al volo cosa avevamo in mente di fare,” mi spiega.



Oltre a queste etichette, si sono unite anche compagnie come Hal Leonard, Music Sales, Alfred Music e Faber che sono conosciuti come case editrici. Tradizionalmente, queste compagnie hanno fatto soldi vendendo libri di spartiti musicali e tablature per chitarra, il che le ha rese all’inizio comprensibilmente scettiche verso il progetto di Ultimate Guitar, ma quansdo si sono decise a dare udienza a Eugeny hanno capito le potenzialità di una collaborazione con il suo sito. “Ora quando parliamo con Harry Morton della Hal Leonard o a James Grupenhoff della Alfred, le nostre conversazioni si basano sul come trovare nuovi modi per collaborare. Non siamo più per la competizione, credo che ci completiamo a vicenda,” mi conferma Eugeny.

“E comunque sia, credo di essere arrivato a quel punto solo perché all’epoca non avevo la benché minima idea di come funzionassero le cose,” confessa.

A questo punto cerco di capire come funziona effettivamente con l’upload delle tab. Chiedo a Eugeny se c’è davvero qualcuno che passa le ore a caricare gratuitamente le tablature intere di canzoni, e scopro che succede esattamente così. “Funziona più o meno come Wikipedia”, mi chiarisce. “C’è un gruppo di persone che lavora su nuove tablature e modifica quelle già esistenti. Una domanda interessante potrebbe essere ‘perché la gente carica le tab?’. Più parlo con questa gente e più mi rendo conto che il motivo principale è lo stesso che spingeva me a farlo nel 1998: voler essere d’aiuto per qualcuno. Di conseguenza, il nostro lavoro è fornire gli strumenti migliori per creare tablature. L’anno scorso abbiamo creato una app chiamata Author. Perché preferiamo chiamarli autori di tab anziché più semplicemente contributori? Perché trascrivere musica è un processo estremamente soggettivo – ci sono molti modi di suonare la stessa nota sulla tastiera e ogni opzione è corretta”.



Superate le difficoltà legali, Ultimate Guitar ha iniziato a crescere esponenzialmente e anche se adesso ha qualcosa come 50 dipendenti, ci sono ancora delle grosse cose su cui stanno lavorando. “Abbiamo finito da poco di creare uno standard di text tablature,” mi dice. “Che ci creda o no, non esisteva ancora. Abbiamo iniziato l’anno scorso testando una normativa universale per la formattazione delle tablature per UG. Vuol dire che abbiamo definito come dovrebbe essere composta una tablatura, come si definiscono parti di una canzone, come si formatta questo e quell’altro. Ci sono molte sfumature. In ogni caso, dieci mesi più tardi, tutte le nuove tablature caricate ora seguono le stesse regole. In questo modo gli utenti possono aspettarsi una qualità costante,” mi spiega.



Per quanto il sito risulti molto rudimentale, graficamente parlando, il team di Ultimate Guitar sta costantemente lavorando a nuovi progetti e nuovi effetti, ad esempio per l’integrazione sui sistemi mobili. “Abbiamo da poco sviluppato degli effetti per chitarra e basso,” mi spiega il fondatore. “L’anno scorso abbiamo sviluppato un’app chiamata Tonebridge. Con questa app puoi scegliere un preset di effetti per una canzone specifica. Quindi non c’è più bisogno cercare se su quel pezzo è stato usato un pedale Boss o della Line 6 o se è un delay 300ms o 400ms, basta che attacchi la chitarra al tuo iPad o iPhone e voilà, ottieni QUEL suono che senti nel pezzo,” continua.

Vista la popolarità raggiunta, soprattutto negli Stati Uniti intorno al 2010, chiedo a Eugeny se ha mai pensato di aver contribuito ad abbassare il livello di studio musicale e lui mi dice che fondamentalmente non lo pensa affatto. “Forse abbiamo reso lo studio di alcuni pezzi più accessibile, ma imparare la chitarra è tuttora difficile come lo era negli anni Novanta,” sostiene.



Uno degli aspetti che ho trovato più interessanti della natura di UG, per come Eugeny me ne ha parlato, riguarda il suo potere aggregante: “Qualche giorno fa eravamo in giro con dei colleghi in un bar e accanto a noi c’era una giovane coppia,” mi racconta. “A quanto pare, avevano capito chi fossimo, e a un certo punto il tipo mi si è avvicinato per dirmi che è sposato con sua moglie grazie a Ultimate Guitar. In passato lui per giorni interi le suonava le canzoni che imparava su Ultimate Guitar,” mi dice.



Mentre penso a quante ragazze potrò conquistare con la mia cover dei Silver Jews (nessuna), ringrazio Eugeny e mi metto a provare la loro app per gli effetti. Il tutto mentre sorrido pensando a come un liceale abbia creato uno dei siti di riferimento per aspiranti musicisti solo perché non ci capiva niente di diritto.

