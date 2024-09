Come un monaco del diciottesimo secolo ha inventato la musica elettronica

Dom Prokop Diviš, un genio poliedrico nato in questi giorni nel 1698, amava scioccare le persone sia nel senso figurato che in quello letterale del termine.

Spesso ricordato come il corrispettivo europeo di Benjamin Franklin, perché entrambi hanno inventato contemporaneamente e indipendentemente l’uno dall’altro il parafulmine, Diviš ha iniziato ad interessarsi di elettricità mentre ricopriva il ruolo di teologo in una parrocchia di Přímětice in Moravia. Dato il suo interesse nel trattare le piante con scosse elettriche e nel realizzare strumenti per le previsioni del tempo fai-da-te all’interno della sua proprietà, Diviš si era guadagnato una reputazione di personaggio eccentrico presso i suoi contemporanei.

Ma, da un po’ di tempo, viene considerato anche il precursore della musica elettronica, una forma d’arte che solitamente non viene associata al Diciottesimo secolo.

La casa di Diviš'(ora un museo) accanto a un modello del suo parafulmine. Immagine: Employees of MMŽbk

In quanto canonico regolare, la teoria musicale e la fisica erano una parte importante della vita professionale di Diviš’. Nel 1730, il suo duplice interesse per la musica e l’energia elettrica si sono fusi in un’unica ossessione per la creazione di uno strumento musicale che coinvolgesse proprio l’utilizzo di energia elettrica. In un periodo compreso tra il 1730 e il 1762 — le fonti storiche riportano informazioni molto discordanti tra loro — Diviš ha prodotto il suo capolavoro, battezzato “Denis d’or” o Dioniso d’oro.

Il Denis d’or era uno strumento a tastiera dotato di 790 cavi di ferro che potevano essere pizzicati come un clavicembalo. Secondo la Cambridge Introduction to Electronic Music, “si racconta che l’ingegnoso sistema dello strumento (in varie combinazioni) fosse in grado di imitare una serie sorprendente di strumenti tra cui gli aerofoni.” Alcune fonti suggeriscono che il Denis d’or fosse anche in grado di imitare i suoni degli strumenti a pizzico tra cui arpe e liuti.

Per espandere ulteriormente la gamma acustica riproducibile dallo strumento, Diviš aveva connesso le sue corde di ferro a una batteria elettrica di autonomia molto limitata. Non è ancora chiaro come riuscisse di preciso a mandare in eccitazione le corde, probabilmente tramite una bottiglia di Leida, il primo condensatore della storia, utilizzato spesso da Diviš nei suoi esperimenti.

Gli storici non sono concordi riguardo al modo in cui il processo di elettrizzare le corde avrebbe modificato la qualità del suono dello strumento e molte fonti suggeriscono che Diviš avesse modificato il Denis d’or principalmente per fare degli scherzi a chi provava a suonarlo.

“Il Denis d’or è stato il primo strumento musicale a utilizzare l’elettricità, anche se questa probabilmente non era una sua caratteristica essenziale dal punto di vista musicale,” spiegava il musicologo belga François-Joseph Fétis nel suo libro del 1874 Biographie universelle des musiciens. “Diviš sosteneva che gli esecutori potevano essere scioccati con una scossa elettrica ‘tutte le volte che l’inventore voleva.’”

In altre parole, Diviš ha tenuto alta la sua reputazione di inguaribile weirdo. Allo stesso modo del suo inventore, anche il Denis d’or era assolutamente originale: è stato costruito un solo prototipo dello strumento. Dopo la morte di Diviš’ nel 1765, pare che lo strumento sia stato venduto a Vienna e da allora se ne sono perse le tracce. Non sono riuscita neanche a trovare nessuna sua rappresentazione o traccia dei disegni preparatori.

Tuttavia, la sua eredità di primo dispositivo musicale che integra l’elettricità nel suo hardware sopravvive in ogni performance di theremin, chitarra elettrica e festival di EDM del mondo. Sperando che un giorno il Denis d’or riemerga in qualche negozio di antiquari o nel seminterrato di una qualche chiesa sperduta da qualche parte per farci apprezzare un’altra volta un po’ di caro vecchio shock and roll.