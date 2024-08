Complimenti, stiamo provocando una nuova estinzione di massa senza accorgercene

Come se le ultime notizie sui temi ambientali non fossero già abbastanza allarmanti, martedì scorso un gruppo di scienziati ha rincarato la dose spiegando che la sesta estinzione di massa del pianeta Terra sarebbe già in corso, definendola come uno “spaventoso assalto alle fondamenta della civilizzazione umana.”

Secondo uno studio pubblicato da Proceedings of the National Academy Sciences, infatti, quasi metà degli animali di terra analizzati avrebbero conosciuto “un’importante declino numerico” dall’inizio del 20esimo secolo.

