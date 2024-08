C’è già il primo grande complotto sulle elezioni

La novità sulle schede elettorali di quest’anno è il cosiddetto “tagliando antifrode,” di cui vi abbiamo già parlato nella nostra guida. Il nuovo sistema—che prevede, appunto, la rimozione del bollino—starebbe rallentando le procedure di voto e causando ingorghi ai seggi elettorali.

Secondo Repubblica, si sono segnalati “casi di persone, per lo più anziani, che non volevano lasciare che fosse il presidente di seggio a deporre le schede nelle urne.” Uno dei leader di Liberi e Uguali, Pierluigi Bersani, dopo aver votato ha infilato la sua scheda nell’urna, venendo così ripreso dal presidente di seggio.

Videos by VICE

Come succede con qualsiasi tipo di modifica, è abbastanza normale che ci sia un attimo di confusione. Tuttavia, sui social—ma non solo—si sta facendo strada qualcosa di ben più sinistro e ridicolo: la teoria per cui i nuovi tagliandi non solo non siano efficaci contro i brogli, ma siano essi stessi un broglio.

Alcuni status o catene di Sant’Antonio su WhatsApp invitano a fare molta attenzione a questa “novità della quale nessuno parla” (dove per “nessuno” si intende, presumibilmente, tutte le istituzioni o i media); o caldeggiano a “timbrare” a casa il bollino; oppure denunciano il fatto che “il bollino può essere rimosso e trasferito su un’altra scheda precompilata dai mafiosi.”

E c’è pure chi ha scoperto La Grande Verità sul tagliando—come l’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, fresco reduce dei tentati arresti di Beatrice Lorenzin e Laura Boldrini.



In un video, il nostro rivoluzionario ha capito che il bollino ha la funzione di rendere non più segreto il voto; in pratica, i Poteri Forti sapranno chi ha votato cosa, e quindi potranno ricattare la gente. Il Generalissimo offre però una soluzione perentoria per “fregarli”: non andare a votare. Facile, no?

Insomma: se al referendum costituzionale del 2016 Piero Pelù e molti altri ci avevano regalato le matite da ciucciare, quest’anno abbiamo il grande complotto bollino antifrode.



Coraggio, sarà ancora lunga fino a stasera.

Segui Leonardo su Twitter.