Con questa legge potremo finalmente eliminare Safari dall’iPhone

Quando in Italia vengono discussi disegni di legge che riguardano lo sviluppo e la gestione del mondo digitale, ci troviamo spesso a dover fronteggiare attacchi provenienti da due fronti diversi: da un lato, a volte, troviamo politici incompetenti in materia di tecnologia che producono leggi palesemente pericolose per internet, dall’altro, quando invece i disegni di legge permetterebbero di posizionare l’Italia all’avanguardia nel mondo digitale, i giornalisti finiscono con il fraintendere e fornire una lettura del testo completamente capovolta.

Il secondo caso è ciò che sta avvenendo con l’articolo 4 del disegno di legge 2484 proposto da Stefano Quintarelli, attualmente approvato alla Camera e pronto al passaggio in Senato. Il DDL, che ha come tema principale la neutralità sia della rete che dei dispositivi, non minaccia la vendita degli iPhone in Italia, come riportato da un articolo apparso sul Corriere della Sera.

