Con questi codici puoi accedere a centinaia di film nascosti su Netflix

Serie, commedie romantiche, film francesi, Bollywood — la maggior parte di noi esplora Netflix utilizzando le categorie di genere proposte dalla piattaforma senza porsi particolari domande. Eppure, il leader mondiale dello streaming ha indicizzato il suo catalogo di film e serie in maniera piuttosto raffinata, con l’aiuto di migliaia di sotto-categorie. Ma considerato che un algoritmo complesso valuta le preferenze di ogni utente per proporgli un ventaglio di suggerimenti personalizzati, consultabili nel carosello che scorre, è piuttosto difficile trovare quei film che secondo Netflix potrebbero non piacervi. In realtà basta un piccolo trucco molto semplice, che vi dia un accesso immediato alla quasi totalità dei sottogeneri che Netflix ha da offrire.

Benvenuti nel piccolo mondo dei codici di indicizzazione.

Attenzione, questo trucco funziona solo su browser — perché avete bisogno di una barra di navigazione — e preferibilmente su PC. Sarà sufficiente usare questo URL, rimpiazzando xxx con il codice che vi interessa:

netflix.com/browse/genre/xxx

Ogni sequenza x è associata a una combinazione di cifre assegnate a un sottogenere su Netflix. Per esempio, se volete vedere dei film horror stranieri, dovete aggiungere il codice “8654” al vostro URL. Per dei film con Arnold Schwarzenegger, scrivere “194”. Tutte le combinazioni di cifre possibili non sono assegnate a un sottogenere; così, se digitate dei numeri a caso, ci sono delle grosse chanche di fare un buco nell’acqua. Fortunatamente, molti siti web come questo o quest’altro si sono ingegnati a indicizzare questi codici che vi permetteranno di fare ricerche molto precise come “film satirici assurdi anni Ottanta”.



Ecco una piccola lista per aiutarvi nella ricerca:

Anime : 7424

Arte e Documentari : 29764

Film d’azione asiatici : 77232

Film sulla boxe : 12443

Film di supereroi : 10118

Film Disney : 67673

Drammi basati su storie vere : 3653

Fantasy : 9744

Film francesi : 58807

Film giapponesi : 10398

Commedie : 6548

LGBTQ : 5977

Film perversi : 1089

Film di mostri : 947

Commedie musicali : 13335

Thriller politici : 10504

TV realtà : 9833

SF : 3916

Gore : 8195

Western : 7700

Visto che l’offerta di Netflix varia a seconda dei paesi, un sottogenere italiano non avrà necessariamente un corrispettivo americano o tedesco.



Motherboard ha chiesto a Netflix perché è necessario ricorrere a questo trucco per poter esplorare per bene il catalogo, visto che la cosa non è permessa dall’interfaccia. Ci hanno inviato una risposta standard senza centrare il punto della domanda: “Netflix categorizza i titoli disponibili in migliaia di sottogeneri, permettendo all’utente di accedere a tutti i titoli disponibili nella sua regione nel quadro di una normale utilizzazione. Netflix è convinto che gli algoritmi procurino all’utente i suggerimenti migliori possibili.”



Di fatto, il trucco dei codici è la via più comoda per trovare nuovi film senza dover scorrere decine e decine di pagine sulla piattaforma dopo essersi aggirati per le categorie più astruse. Ora, non vi resta che esplorare il sotto-genere dei film di pony.