Con questo tool anarchico puoi combattere il fascismo su internet

YouTube è noto per non essere il posto più amichevole di Internet. Ma da quando la destra ha iniziato ad appoggiare l’elezione di personaggi come Donald Trump, molti critici hanno accusato la piattaforma video di essere diventata un parco giochi per troll, definendo YouTube un luogo di radicalizzazione e recruitment.

Dopo le polemiche legate all’algoritmo di ricerca sul sito, accusato di combattere solo velatamente la propaganda di odio, YouTube ha deciso di escludere alcuni utenti dalla monetizzazione dei contenuti. Ma anche se non sta più pagando gli estremisti, continua a ospitarli.

Il Consiglio di Coordinamento Anarchico Metropolitano (MACC), una organizzazione di collaborazione tra gli anarchici newyorkesi, crede che la destra debba essere combattuta su tutti i fronti. Pertanto, il MACC ha rilasciato recentemente il No Platform for Fascism Tool Kit, un plug-in per Chrome e Firefox che ogni settimana raccoglie segnalazioni degli utenti su video di neo-Nazi, suprematisti bianchi, ed etno-nazionalisti. La speranza del collettivo è che, attraverso l’azione di tutti, si possa evitare gli estremisti e bloccare le loro operazioni di recruiting.



Il plug-in No Platform for Fascism vuole prevenire le ideologie fasciste, neo-nazi e suprematiste dal prendere piede nel mainstream, negando loro il potere di incoraggiare la violenza contro le minoranze”, mi ha scritto in una email un rappresentante del gruppo di lavoro. Considerata la natura collettiva dellle loro attività e la tendenza al doxing degli estremisti di destra, i ragazzi hanno chiesto di restare anonimi.

Il tool kit No Platform for Fascism è fatto per occupare la toolbar del tuo browser. La sua icona — il simbolo anti-fascista con le due bandiere — si accende quando vengono trovati nuovi video. Cliccando sull’icona gli utenti vengono direzionati sul video selezionato dai ricercatori di MACC, che monitorano attivamente gruppi come gli Atomwaffem Division. Con un click nella toolbar del plug-in, che è sotto il search di YouTube, gli utenti possono segnalare il video. Dopo averne segnalato uno, si passa a quello successivo.

I video sono caricati ogni settimana. Dopo la sparatoria del mese scorso a Parkland, in Florida,il MACC ha immediatamente individuato i video della milizia di suprematisti bianchi Republic of Florida, che inizialmente avevano indicato l’attentatore come uno di loro. Il tentativo del ROF di “guadagnare più attenzione e assoldare nuovi membri,” come li descrive il MACC, è esattamente il tipo di contenuto che vuole essere fermato dal plug-in. Mentre scrivo, l’estensione per Firefox ha individuato una discussione sul nazionalismo bianco, interviste con Richard Spencer, e la propaganda di “#WhiteLivesMatter.” In un commento su quest’ultima, sul plug-in era scritto “questo video, messo su da un gruppo Neo-Nazi, è estremamente antisemita. Pieno di teorie cospirazioniste contro gli ebrei ed esortazioni per i non-ebrei a unirsi contro di loro. Mandalo via da YouTube!”

Anche se alcuni utenti sono preoccupati dal fatto che il plug-in possa facilitare il “brigatismo”, o l’abuso del voto online coordinando gli utenti per un’azione di massa (piuttosto che per loro giudizio individuale), MACC rifiuta questa descrizione.

“No Platform for Fascism non è un meccanismo di brigatismo. Gli utenti hanno la libertà di riportare o no ogni video e modificare il report come vogliono,” sostiene il MACC. “La segnalazione è più facile ma non automatica, e non ci sono account farlocchi… Inoltre, il proposito del plug-in è quello di evidenziare i contenuti YouTube esistenti che vanno contro le policy della piattaforma.”

Il plug-in non sembra violare le policy di YouTube sullo spam di “traffico artificiale” o sulle altre linee guida della comunità.

Al momento, il plug-in è stato usato per contenere circa 2000 segnalazioni. Anche se YouTube non svela il motivo esatto per cui rimuove i video, otto dei più popolari video dell’estrema destra indicati dall’estensione, incluso l’intero account di Atomwaffen, sono offline. Il gruppo di lavoro della piattaforma al momento sta sviluppando una nuova feature che permetterebbe agli utenti di suggerire video, espandendo effettivamente il network di ricerca del MACC.

“Contrariamente alla credenza popolare sulle organizzazioni anti-fasciste “di strada”, questo anti-fascismo ha anche spazio per una serie di altre strategie e tattiche: ricerca e monitoraggio di gruppi neo-nazi, campagne di reclutamento, educazione su movimenti e gruppi, e coalizioni con le altre organizzazioni,” ha detto MACC.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.