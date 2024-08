Con questo tool trasformi i thread di Twitter in mini blog

La quasi totalità dei thread su Twitter è qualcosa di insostenibile. Se non siete d’accordo, è perché voi per primi avete sottoposto il pianeta a un thread insostenibile, intasando il feed dei vostri follower di mezze opinioni confezionate in pacchetti da 140 caratteri l’uno. Oppure, siete il tipo di persona che cita un tweet aggiungendo l’avviso “THREAD!”, che è quasi peggio.



Ma qualche raro thread utile esiste. A salvarci dal dover scrollare attraverso infinite tweetstorm giunge l’applicazione Spooler, creata da Darius Kazemi. È semplice da usare: inserite l’URL dell’ultimo tweet di un thread, e guardate tutta la discussione dipanarsi in un blog post (kazemi spiega perché utilizzare proprio l’ultimo tweet invece del primo, oltre a molte delle sue scelte stilistiche di codice, sul suo blog).

“Mi ha ispirato l’infinità di thread anti-Trump numerati che i giornalisti e i, mh, ‘giornalisti amatoriali,’ postavano,” mi ha detto Kazemi, via messaggio diretto su Twitter. “Spooler è un tool-mezzo-utile, essendo in una persona mezza-infastidita-dai-thread comunque.” Avercela con qualcosa online è davvero la madre di ogni invenzione.

Uno degli usi migliori di Spooler è trasformare i thread con diversi attori/personaggi in una narrazione coerente, così che tu possa evitare di scrollare tra infiniti tweet e repliche cercando di capire chi è chi. Per esempio, ho usato Spooler su questo fantastico thread di tweet di Sarah Jeong di Motherboard, un thread che riguarda il caso — finito in tribunale — dei diritti d’autore del selfie di una scimmia.

Jeong non usa molta punteggiatura in questo thread, ma poco importa. Kazemi ha tenuto conto del tipico stile di scrittura che le persone usano su Twitter, aggiungendo alcune regole per rendere il testo più leggibile. Il risultato è ancora più da ridere per via della mancanza di una struttura effettiva, che fa sembrare tutto un flusso di coscienza. Spooler include anche le GIF e le immagini nel testo, per cui so esattamente che aspetto ha il “ಠ_ಠ” a cui fa riferimento nel contesto.

Un aggiornamento recente permette di aggiungere fino a 600 tweet, il che significa che siamo condannati a un mondo di thread come questo dibattito infinito di strategia politica americana. Si salvi chi può.