Dovreste provare a vincere questi biglietti per il concerto di Sampha

Qua a Noisey ci piace molto Sampha Sisay. Non lo avevamo beccato subito ai suoi esordi, quando se la faceva con i suoi compagni di etichetta SBTRKT e Jessie Ware iniettando una bella dose d’anima e sangue nella loro elettronica impassibile, ma ci siamo innamorati del suo vocione tutto intimo e vibrante quando Drake ha deciso di affiancarsi a lui per la sua “Too Much”.



Da allora, tenendosi dentro gli enormi cazzi familiari e di salute che il destino gli stava mettendo davanti, ha tenuto la testa bassa ed è andato avanti a scrivere, per sé stesso e—soprattutto—per gli altri: Beyoncé, Frank Ocean, Kanye West, Solange. Poi un paio di settimane fa, il suo sguardo si è alzato, e tutta la tensione che aveva dentro è sgorgata liberamente da Process, il suo album di debutto. E siamo ancora qua a sorridere da quanto è bello.



Nella nostra recensione, abbiamo scritto che Process “dimostra quanto l’R&B possa raggiungere vette espressive lasciando cadere ogni filtro emotivo.” Sampha ha perso la madre per un cancro che, per un momento, era quasi sembrato sconfitto; e ha iniziato ad avere problemi di salute, con un nodulo alla gola che rischiava di essere qualcosa di brutto. E i suoi pezzi hanno dentro tutta la violenza e il senso di liberazione che un’esperienza del genere può lasciarti dentro.

Quindi vi consigliamo caldamente di andare a vederlo al Fabrique di Milano, martedì 21 marzo. Sarà la sua prima volta in Italia, e potete farvi un’idea di quello che vi aspetta guardando il video qua sopra e quello in fondo al pezzo—hanno dentro rispettivamente il Sampha più viscerale e quello più trascendentale, quello terreno e impaurito e quello paradisiaco e sollevato da ogni paranoia.



E, per darvi un’incentivo, vi diamo anche l’opportunità di vincere tre coppie di biglietti per il concerto. Così potete andare con un amico e non da soli, anche se ci ricordiamo che è totalmente ok andare da soli ai concerti. Ma almeno così avrete una spalla su cui piangere quando vi renderete conto che l’emozione vi sta togliendo la capacità di respirare regolarmente.



(Disclaimer: Noisey non si prende la responsabilità per cedimenti del vostro sistema respiratorio.)



Comunque: l’unica cosa che dovete fare per vincere due biglietti a testa è mandare una mail a festa@vice.com con l’oggetto CONCERTO SAMPHA. Dentro dovete scriverci il vostro nome. Potete anche scriverci altro, se vi va. Magari il vostro pezzo di Sampha preferito. Leggeremo tutto e contatteremo personalmente i vincitori.



Avete tempo fino alle 14 di venerdì 3 marzo, quindi più o meno dieci giorni da ora. Buona fortuna!

