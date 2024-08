Hanno lanciato il packaging speciale per i Millennials che odiano toccare la carne cruda

Una ricerca ha rivelato come il 37% dei Millenials “preferirebbe non essere costretta a dover toccare carne cruda“

Essere un under 30 è dura. Devi startene seduto in mezzo ai vecchi (cioè over 40) mentre scartano rumorosamente le loro caramelle mou e fanno ampie generalizzazioni sulla tua ossessione per l’avocado e sui tuoi attestati di partecipazione. Devi preoccuparti dei tuoi debiti, della drastica riduzione delle nostre risorse naturali e decidere se quella storia del ragazzino-jodel di Walmart al Coachella è ok o no. E, come se non bastasse, ogni tanto ti tocca pure maneggiare carne cruda.



Ma per fortuna una delle più grandi catene di supermercati inglesi si è decisa a eliminare i livelli di stress dovuti al contatto con la carne e sta creando un packaging per la carne touch-free e per i suoi schizzinosi clienti Millennials. Sainsbury’s ha dichiarato che le sue nuove confezioni di pollo permetteranno ai giovani cuochi casalinghi di far passare la carne dalla plastica direttamente in padella in modo totalmente asciutto, che non sarà necessario poggiare un solo dito sulla polpa lucida di un pollo.

“Non c’è di che”, ha aggiunto Sainsbury’s.

Come riferito dal Sunday Times, il marchio di supermercati ha deciso di cambiare il suo confezionamento dopo una ricerca che ha rivelato come il 37% dei Millenials “preferirebbe non essere costretta a dover toccare carne cruda”, quando deve cucinarsi le sue cose a casa.

Certo adesso alcuni clienti possono tirare un sospiro di sollievo, ma in molti hanno alzato gli occhi al cielo e digrignato i denti fino a scheggiarli. “Quindi mi state dicendo che stanno mettendo ALTRA plastica nelle loro confezioni quando gli altri provano a ridurla? Sainsbury’s, siete matti. Se non sei in grado di toccare un pezzo di carne cruda allora non dovresti proprio mangiarla”, ha criticato questa tizia su twitter.

Un sentimento che si ripete più volte nei tag del supermercato.

E un giornale gallese ha dedicato persino un intero trafiletto spiegando perché i Millenials si meritano di essere tacciati di iperprotettività: “I cosiddetti Millennials, quelli nati dopo il 1980, sono stati soprannominati la generazione ‘fiocco di neve’ dai più grandi”, ha commentato il Daily Post. “Questo dipende in gran parte dal loro approccio generalmente sensibile e liberale nei confronti della politica e dall’alta consapevolezza di sé, nonostante siano spesso stereotipati come protetti e autorizzati a fare ciò che desiderano”.

Intanto Sainsbury’s ha annunciato che il nuovo packaging sarà disponibile nei suoi supermercati dal 3 maggio.

Speriamo solo che si riesca a sopravvivere senza fino ad allora.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.