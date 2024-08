‘Confine’: storia di una stazione italiana diventata un campo migranti

La scorsa estate Como si è trovata al centro della questione migranti che ha investito buona parte dell’Europa, riscoprendo così il proprio ruolo di città di confine. La chiusura delle frontiere del Brennero e di Ventimiglia ha bloccato centinaia di persone che cercavano di raggiungere il nord Europa attraverso la Svizzera, che si sono trovate così a vivere per tre mesi in un limbo, sostando nel parco davanti alla stazione San Giovanni. Un anno dopo, un gruppo di giornalisti e fotografi comaschi ha deciso di lasciare una testimonianza concreta di quel periodo, attraverso un libro che proprio in questi giorni, fino al primo di settembre, è in fase di finanziamento su Kickstarter.

A metà tra photobook e raccolta di reportage, con un apparato grafico particolarmente curato, il lavoro vede la collaborazione di Philip Di Salvo(giornalista e editor del progetto), Mattia Vacca ed Emanuele Amighetti(fotogiornalisti), e Giovanni Marchi (grafico), oltre a interventi scritti di Andrea Quadroni, Alessandro Ronchi e Luigi Mastrodonato. Parte dei proventi che arriveranno con la raccolta fondi, una volta coperte le spese di realizzazione del libro, verranno devoluti a un’associazione locale che si occupa del tema dell’accoglienza.

