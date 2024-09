L’ultima moda nel porno: uomini che sembrano ragazzini sfigati

A ottobre, la casa di produzione pornografica Reality King ha fatto uscire uno spezzone dal vago titolo “Rock Hard” in cui Phoenix Marie—una veterana sulla trentina—viene distratta dal suo defaticamento post-esercizi dal “figliastro” che suona la chitarra in garage. Al che lei lo interrompe per rimproverarlo—apparentemente, il solito classicone del MILF porn.



Ma qui troviamo Conor Coxxx (link NSFW)—un ventenne scarruffato, pallido, magro—più basso di Phoenix di almeno tutta la testa. Dopo aver discusso con Coxxx, Phoenix si rende conto che il ragazzo è eccitato dalla sua aggressività verbale e lo spoglia, per masturbarlo e trascinarlo in giro come fosse una bambola di pezza. Con grande sfoggio atletico, ribaltando i ruoli, lo mette a testa in giù per un 69 in piedi.

Videos by VICE

Coxxx non sembra la tipica pornostar, e lo ammette lui stesso: “Sapevo di non avere l’altezza o la forma fisica degli altri, e sono sempre sembrato molto più giovane della mia età,” dice.

In effetti, il suo corpo è un’implicita effrazione ai vecchi canoni del porno: non torreggia sopra la sua co-star, non trasuda mascolinità eteronormativa, e finisce per essere dominato perché è un ragazzo minuto tra le braccia di una donna di statura media. E non è il solo: pornostar con una figura simile sono sempre più presenti nell’industria—ci sono Jordi “El Nino” Polla, Sam Bourne, Buddy Hollywood, e altri meno noti che hanno cominciato a farsi strada con lo sviluppo di siti completamente dedicati al MILF porn. E questo dipende anche dal fatto che l’industria del porno ultimamente è più attenta a mostrare corpi diversi tra loro.

Non c’è mai stata un’omogeneità completa nei corpi degli attori porno—ma un archetipo di pornostar uomo esiste, tanto che alcuni studiosi l’hanno citato come motivo di disagio degli uomini con il proprio corpo. Logan Pierce, una pornostar abbastanza famosa, è dell’opinione che dato che il porno mainstream si rivolge alla fantasia maschile, “Gli attori devono teoricamente incarnare la proiezione di mascolinità di questi uomini.” Secondo lui l’ideale, nel corso degli anni, è passato dal culturista all’uomo più snello ma comunque ben definito e convenzionalmente bello.

Conor Coxxx con Charlee Chase. Foto per gentile concessione di Conor Coxxx.

Coxxx ha cominciato a pensare di entrare nell’industria del porno dopo sei anni come chitarrista dei Last Relapse. Al momento di dover pagare l’ennesimo affitto per cui non aveva i soldi, ha deciso di provarci col porno. Sapeva benissimo qual era lo stereotipo con cui si sarebbe scontrato, ma dice che “Speravo che il fatto che fossi dotato bastasse.” E da lì è cominciata una carriera—in parte anche perché ad Atlanta, in Georgia, non ci sono molti competitor. Ma anche a Los Angeles, dove il mercato è saturo, negli ultimi anni Coxxx e altri con il suo fisico sono riusciti ad avere successo.



Stella Cox—una delle attrici più richieste del momento—ha lavorato con alcuni di loro, e dice che il trend può essere ricondotto al fatto che i producer stanno cercando nuovi scenari, ancora più estremi. Dato che la richiesta è sempre per l’ultima novità, è sempre più difficile fare soldi con il porno tradizionale, e quindi l’industria si è aperta a ribaltare le regole o scioccare il pubblico.

Soprattutto grazie al MILF porn si è creato un mercato per uomini poco mascolini in senso tradizionale come Coxxx. Molti uomini l’hanno contattato per dirgli che si trovano più coinvolti nelle scene in cui non compare un corpo ideale e idealizzato. Cox rivela, inoltre, di non essere una grande fan dei corpi muscolosi tradizionali, e che secondo lei corpi diversi e scenari diversi sono più apprezzati anche dalle donne.

Il dottor Roberto Olivardia, psicologo di Harvard specializzato nella relazione tra percezione del corpo maschile e norme culturali, è d’accordo: il consumatore di porno medio trova che corpi come quelli di Coxxx siano più familiari—e più facili all’immedesimazione. “Per l’industria del porno usare uomini di tutti i tipi è un plus,” dice. “Perché lo scopo è che più consumatori possibile si proiettino nella fantasia che proponi, e si considerino il più simili possibile a chi vedono sullo schermo.”

Anche se nel porno mainstream il corpo tradizionale continua a dominare, o almeno, domina nelle scene principali, attori come Coxxx e Polla hanno cambiato le carte in tavola. Uomini esili e poco curati sono oggi considerati potenzialmente sexy quanto i maschi muscolosi tradizionali. Il fatto che riescano a coesistere gli uni accanto agli altri anche nelle produzioni mainstream fa ben sperare per un futuro più vario e interessante del mondo del porno.

“Sono certa che è solo la punta dell’iceberg,” commenta Cox riguardo a questo cambiamento.

Segui Mark Hay su Twitter.