Cookies al cioccolato con fior di sale e zuccherini

Porzioni: 8-10

Tempo totale: 1 ora 30 minuti

Ingredienti

200 g di zucchero muscovado cup brown sugar

100 g di zucchero semolato

170 g di burro, sciolto

1 uovo

1 tuorlo d’uovo

41 ml di sciroppo di mais scuro o chiaro (totalmente opzionale, ma aggiunge un tocco di gommosità che ci piace)

15 ml di estratto di vaniglia

255 g di farina

4 g di bicarbonato di sodio

3 g di sale

250 g di cioccolato tritato (ci piace una combinazione di cioccolato al latte e fondente al 50%)

70 g di zuccherini colorati

sale Maldon o fior di sale

Preparazione

1. Riscalda il forno a 180°C. Aggiungi zucchero muscovado e zucchero semolato in una ciotola e usa uno sbattitore elettrico. Sciogli il burro in una ciotola per microonde, quindi aggiungi allo zucchero. Sbatti per circa 3 minuti, fino a quando gli ingredienti saranno ben combinati: la miscela dovrebbe apparire come sabbia bagnata. Aggiungi un uovo, sbatti per bene, quindi metti un tuorlo d’uovo e sbatti fino a completo incorporamento. Raschia i lati della ciotola. Versa sciroppo di mais (se vuoi utilizzarlo) ed estratto di vaniglia.

2. In una ciotola di medie dimensioni, mescola assieme farina, bicarbonato di sodio e sale. Aggiungi metà dell’impasto di farina alla miscela preparata precedentemente, usa lo sbattitore elettrico per unire, quindi metti il resto dell’impasto e sbatti, facendo attenzione a non mescolare troppo l’impasto. Aggiungi cioccolato tritato e zuccherini colorati.

3. Dividi l’impasto in palline da 30 g ciascuna e posizionale a circa 5 cm di distanza sulle teglie foderate di carta da forno e cospargi i biscotti crudi con sale Maldon o fior di sale. Cuoci per 11-13 minuti circa, fino a quando non diventano dorati. Lascia raffreddare leggermente i biscotti sulle teglie per circa 5 minuti, prima di spostarli su un’altra superficie per raffreddarli completamente. Metti i cookies in un contenitore ermetico, a temperatura ambiente, dove si conserveranno per un massimo di 5 giorni. Congelati invece anche per un massimo di 3 mesi.