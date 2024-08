Come trasformare il sesso di coppia in un lavoro, e sfondare su Pornhub

Giovani YouTuber e Instagrammer, digital marketer e pornoattori come Steve e Danika Mori hanno tutti una cosa in comune: partendo dal basso e senza alcun mediatore, si sono creati un pubblico enorme.

Non diciamo niente di nuovo, infatti, quando parliamo di “bolla delle coppie amatoriali“. Ormai da tempo piattaforme come Pornhub sono popolate da queste coppie, che caricano video autonomamente e guadagnano senza bisogno di agenti, registi, produttori, cast director.



A differenza degli altri influencer, però, non si conosce molto di queste amateur couple, e l’attenzione mediatica riservata al porno è ancora puntata sulle pornostar professioniste. Abbiamo deciso di intervistare alcune fra le coppie amatoriali più famose, per capire come hanno iniziato e come funziona il loro lavoro.

Mysweetapple.

MYSWEETAPPLE



Kim (25 anni) e Paolo (30) sono una coppia argentina di origine italiana. Oggi, dopo aver girato il mondo, vivono a Barcellona. Sono al 93esimo posto nelle ricerche di Pornhub.

VICE: Siete una delle prime coppie di questa nuova ondata. Come vi siete conosciuti, e come siete arrivati al porno?

MySweetApple: Ci siamo incontrati nel 2013 tramite amici comuni, durante un viaggio. Ci siamo promessi di non far succedere niente in quei giorni, [ma una volta tornati] siamo rimasti un mese chiusi nell’appartamento di Kim a fare sesso. Non volevamo che gli amici sapessero della nostra relazione, quindi facevamo di tutto per tenerla segreta: una notte però, durante un altro viaggio, un amico si è svegliato e ci ha beccati a fare sesso.



Abbiamo capito che ci piaceva essere guardati, così abbiamo iniziato a coltivare questo feticcio frequentando locali per scambisti, facendo sesso all’aperto, e riprendendoci. Fare porno era un nostro sogno, ma in Argentina, tra famiglia e tutto, non era facile. Un giorno abbiamo comprato due biglietti per Milano, e una volta in Italia abbiamo iniziato a fare spettacoli in webcam. Il resto è stata una conseguenza.

Voi girate varie tipologie di video, potete spiegarmele?

Ci sono i travel vlog, in cui i follower possono vederci scopare in località da sogno. Ci sono molti outdoor, in luoghi in cui potremmo essere visti dagli altri, come autobus, treni, aerei, spiagge… Poi ci sono video in cui sperimentiamo le nostre fantasie: interpretiamo dei ruoli di immaginazione e seguiamo una specie di “trama”—abbiamo anche aperto un indirizzo mail a cui i fan possono inviare proposte per i contenuti. Infine ci sono i video in cui semplicemente ci riprendiamo al naturale, in casa, per mostrare il nostro lato più intimo.

La vostra professione combacia con la vostra vita, praticamente. Come la descrivereste?

Fare porno amatoriale è esattamente come essere un libero professionista. In generale, più lavori, più i tuoi video ottengono visibilità, e più guadagni—da vendite di video personalizzati, spettacoli live, snapchat, fan club, set di foto a pagamento, entrate pubblicitarie, sugar daddy che amano viziarci, e le donazioni su Pornhub. Chi inizia, però, deve tenere presente che il sesso diventa anche una specie di “lavoro”, e questo può mettere la coppia alla prova. Ci sono due possibilità: o il porno dimostrerà che la loro relazione è d’acciaio, o la distruggerà.

Credete che l’amatoria sia il futuro del porno?

Stiamo sicuramente vivendo un’evoluzione. Il porno amatoriale non è certamente nuovo, ma adesso ci sono tante piattaforme e strumenti, ed è questa la novità. Noi potremmo essere i tuoi vicini di casa, i tuoi amici che scopano dopo essersi fatti una canna in spiaggia, fra una risata e l’altra. Il porno amatoriale, poi, secondo noi mostra maggiormente com’è il sesso vero, come alle donne piace essere toccate, leccate, e penetrate nella vita reale (e lo stesso vale per gli uomini). Non sappiamo se sia il futuro del porno, ma sicuramente è il presente.

DANIKA E STEVE MORI

Federica (29 anni) e Stefano (31) sono una coppia siciliana. Insieme dal 2011, oggi vivono a Tenerife, e sono al 17esimo posto fra i più cercati di Pornhub.

VICE: Come è iniziata la vostra carriera di coppia amatoriale?

Danika e Steve Mori: Dopo quattro anni di full immersion nella nostra storia, in cui realizzavamo filmati solo per rivederli in privato, abbiamo provato a fare spettacoli in webcam. Stefano, che all’epoca faceva il metalmeccanico, aveva per caso sentito i colleghi parlare di Cam4. Tutto è iniziato così, quasi per gioco.

Quali sono stati i vostri guadagni all’inizio, e come si sono evoluti?

Sette anni fa la situazione era molto diversa, e anche i guadagni. Le piattaforme erano meno solide, c’erano spesso dei bug, e gli utenti che si fidavano a dare la propria carta di credito erano molti meno. Ai tempi i nostri guadagni mensili si aggiravano sui 4.000 dollari al mese. Poi siamo arrivati su Pornhub, e dopo due settimane avevamo già fatto 16 milioni di views. A quel punto è scattato il featuring in prima pagina: facemmo tantissime visualizzazioni, guadagnando circa 8.000 dollari in una botta sola. Dopo un anno, e con 250 milioni di views, i guadagni sono triplicati.

Com’è la vostra giornata tipo?

Ci alziamo la mattina e apriamo subito Pornhub: controlliamo le visualizzazioni, gli accrediti, i messaggi privati. Poi rispondiamo a tutti, e ci occupiamo dei nostri fan club (ne abbiamo tre). Successivamente ci dividiamo il lavoro: mentre uno monta o carica i video, l’altro gestisce i social.

L’organizzazione dei contenuti è la parte meno faticosa: abbiamo un grande affiatamento sessuale, e giriamo quando ci va di farlo—e ci va spesso. Cerchiamo di variare, sia nelle inquadrature che nei plot, rimanendo sempre naturali. Uno dei nostri video più conosciuti, “Always late”, viene da un’esperienza reale: ci stavano davvero aspettando per cena, e ci è venuta voglia, così abbiamo fatto tardi.

Cosa serve per emergere nell’amatoriale?

Tanta voglia di fare. Perché devi gestirti da solo, e su più fronti, puntando a migliorare continuamente la qualità: amatoriale non è sinonimo di approssimazione.

Sextwoo.

SEXTWOO



Bella Tina (33 anni) e il suo compagno (34) vivono in Francia, e occupano la 16esima posizione tra i più cercati su Pornhub.



VICE: Come avete iniziato a mettere online i vostri video?

Sextwoo: Stiamo insieme da moltissimi anni, e la nostra passione per il sesso è cresciuta insieme a noi. Da tempo avevamo questa fantasia di fare sesso di fronte ad altre persone, e quindi il metodo migliore ci è sembrato l’online. Tutto è iniziato come un gioco, ma di recente ci siamo resi conto che è un lavoro—e non solo per i guadagni, ma per i fan.

Quali pensate siano i vostri punti di forza in questo settore?

Abbiamo sempre ritenuto importante che i nostri video risultassero piacevoli innanzitutto per noi, quindi cerchiamo sempre di costruirli in base ai nostri desideri. La nostra forza deriva proprio dal riuscire a trasmettere una vera passione, in video. Quindi la nostra intimità sessuale non può essere costruita: vogliamo che gli spettatori si sentano coinvolti, e questo è possibile soltanto se giriamo quando ne abbiamo voglia.

Quali sono le principali differenze fra pornostar classiche e coppie amatoriali?

Non abbiamo le loro conoscenze tecniche, e l’attrezzatura delle grandi produzioni. Ma non dobbiamo fingere alcun tipo di feeling, visto che siamo una coppia nella vita reale, e che conosciamo i gusti dell’altro.

L’amatoriale è sempre più diffuso. Quali sono, secondo voi, le conseguenze sul porno mainstream?

L’amatoriale sta effettuando una grande democratizzazione del porno, non c’è dubbio: sia a livello di tipologia di filmati caricati, sia dal punto di vista dell’attenzione. Tuttavia, il porno professionistico secondo noi rimarrà sempre qualcosa di molto ricercato, perché non attira necessariamente lo stesso pubblico delle coppie amatoriali.



Leolulu.

LEOLULU



Lulu e Leo (entrambi 25 anni) sono una coppia francese diventata famosa per il porno-spot di Pornhub contro l’inquinamento degli oceani. Attualmente occupano la nona posizione dei più cercati sulla piattaforma. Non mostrano mai il loro volto.

VICE: Come siete diventati una “porno-coppia”?

LeoLulu: Fin dall’inizio della nostra relazione, sette anni fa, è stato chiaro che l’intesa sessuale era molto forte, e che non avevamo problemi a parlare di sesso e delle nostre fantasie. Abbiamo così scoperto di condividere una forte attrazione per l’esibizionismo e il public sex, e abbiamo iniziato a praticarlo. Dopo appena un anno i guadagni come coppia amatoriale avevano eguagliato quelli del nostro lavoro, così l’abbiamo trasformato in un’occupazione a tutti gli effetti.

Siete una delle amateur couple più conosciute: cosa vi ha resi così famosi?

La totale convinzione, e il totale piacere, nel condividere la nostra sessualità con il pubblico. Giriamo soltanto quando ci va di fare sesso, e lo facciamo come vogliamo. Poi ci sono stati anche altri fattori: siamo entrambi avvenenti fisicamente, e abbiamo iniziato al momento giusto.



Cosa differenzia il porno delle amateur couple da quello mainstream?

In realtà attualmente non molto, visto che anche gli attori porno professionisti stanno iniziando a caricare contenuti amatoriali, senza mediazioni. Pornhub, Fancentro, Onlyfans: anche loro usano le stesse piattaforme che usiamo noi. L’industria sta cambiando. La differenza principale, però, è che ovviamente noi facciamo tutto in modo semplificato e non professionale.

Cosa direste a una giovane coppia interessata al porno amatoriale?

Pensateci bene. Perché non tutti hanno una certa apertura mentale, e le persone che si hanno attorno sono importanti. Non stiamo dicendo di avere paura, ma sicuramente di soppesare i rischi. Siate voi stessi, non aspettatevi troppo, divertitevi—e ricordate sempre che non basta non far vedere il volto per non essere riconosciuti!

Le interviste sono state accorciate per brevità e scorrevolezza. Per lo stesso motivo, alcune domande sono state riformulate. Segui Niccolò su Instagram.