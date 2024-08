Un ex detenuto spiega come si corrompono le guardie in carcere

La corruzione delle guardie carcerarie e il razzismo istituzionale sono problemi che affliggono il sistema penale in molte parti del mondo.

In questo episodio di Informer, serie che raccoglie testimonianze in prima persona in forma anonima, un ex detenuto racconta la sua esperienza in una prigione del Regno Unito—dove ha visto droni che sganciavano chili di cannabis, corruzione, violenza e anche forme di lavoro schiavistico. “A volte il sistema giudiziario non ha alcun senso,” ha detto.

Per guardare il video coi sottotitoli in italiano, clicca sul tasto CC della barra del player.

