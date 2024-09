Sono andato al corso sulla lingua dei giovani organizzato dalla Crusca

Mi sembra che il mondo culturale italiano abbia una specie di senso di inferiorità nei confronti dell’Accademia della Crusca. Lo vedo ogni volta che viene tirata in mezzo, chiamata a commentare qualsiasi cosa o a risolvere qualsiasi dubbio linguistico. Un bambino si inventa la parola “petaloso” e internet impazzisce? Chiediamo alla Crusca cosa ne pensa! (Anzi: facciamo petizioni alla Crusca perché inserisca “petaloso” nei dizionari italiani! Anche se la Crusca non fa un dizionario dal 1923). Oppure: si dice la ministro o la ministra, la sindaco o la sindaca? E subito si va a scomodare la Crusca. Ma c’è anche la rubrica “la Crusca risponde” su Linkiesta. “I test della Crusca per metterti alla prova.” Più che dei linguisti autorevoli sembra che gli accademici della Crusca siano percepiti come delle specie di supereroi della lingua italiana pronti a intervenire sempre tempestivamente in caso di necessità. Si dice che per vederli arrivare volando basti proiettare un anacoluto nel cielo.

In realtà quelli della Crusca non sono degli X-Men a guardia della purezza della nostra lingua ma degli studiosi della sua evoluzione. Quando non sono impegnati a rispondere alle domande di grammatica dei giornalisti di Repubblica, infatti, organizzano delle conferenze e laboratori che sono in pratica dei corsi d’aggiornamento per insegnanti e professori. Il tema di quest’anno è “I linguaggi giovanili e il lessico delle reti sociali“—ovvero, la lingua dei giovani. Ovviamente visto il tema il corso ha avuto un grande successo e un numero di adesioni così alto che—mi hanno detto dalla segreteria dell’Accademia—ne è già stata prevista una replica.

“Gli incontri intendono riflettere su come si possa mettere vantaggiosamente sotto osservazione la lingua dei giovani, il lessico delle reti sociali telematiche, con particolare attenzione al fenomeno della lingua del bellissimo telematico e del ‘galateo’ della rete,” si leggeva sulla locandina di presentazione del ciclo di conferenze, che parlava proprio della necessità di conoscere il lessico giovanile parola per parola per capire i comportamenti dei giovani su internet, dove questi “tendono ad assumere comportamenti linguistici che mai oserebbero avere di persona.”

Ok, leggendo tutto questo e pensando che a parlare è pur sempre l’Accademia della Crusca la prima cosa che ti viene in mente è inevitabilmente questa scena dei Simpson. Ma la realtà è molto diversa, come ho scoperto quando ho raggiunto la sede dell’Accademia—una villa medicea fuori Firenze, con stanze con soffitti a cassettoni, colonne corinzie e affreschi di paesaggi alle pareti.

Tanto per cominciare, l’interesse è prettamente accademico. Gli occhi che guardano i singoli termini sono quelli di studiosi del linguaggio che quando sentono “raga,” “siga” e “stica” non pensano a un gruppo di ragazzi col piumino e le Air Max sulle panchine, ma a un tipo particolare di deformazione del significante. In secondo luogo, l’interesse della Crusca per questo tipo di studi non è una novità. Come mi ha spiegato Paolo Belardinelli, un membro dell’Accademia, “I linguaggi giovanili sono un argomento che trattiamo da anni, perché studiamo il linguaggio nella sua complessità, non solo i codici del Cinquecento come si potrebbe pensare dall’esterno.”

I primi studi di questo tipo da parte della Crusca risalgono agli anni Novanta. All’epoca i linguaggi studiati erano quelli della radio, della televisione e del cinema—c’è addirittura un archivio con ore e ore di registrazioni di radio e tv che sono state trascritte e su cui si è lavorato per studiare il lessico utilizzato su quei media. Da lì è stato naturale arrivare a fare lo stesso prima con i newsgroup e poi con i social network. Perché anche se può sembrare strano, per uno studioso i linguaggi di settore di questo tipo sono anche più importanti di quelli letterari.

“Spesso si pensa che lo studio della lingua sia solo quello della bella lingua, ma non è così. Chi studia l’italiano antico, ad esempio, è da sempre attento non solo ai testi letterari ma anche e soprattutto a cose come le liste degli artigiani, perché contengono un lessico specializzato che non si trova altrove,” mi ha detto Belardinelli.



Insomma, nessuna delle persone con cui ho parlato condivideva il mio stupore per l’assistere a una conferenza in cui si disquisiva sulla derivazione dialettale dell’espressione “bella zio.” Come mi ha detto Lorenzo Coveri—professore dell’Università di Genova e relatore della conferenza—quando sono andato a parlare con lui durante una breve pausa, “il linguaggio giovanile è una delle varietà dell’italiano, naturalmente non la più letteraria ma una varietà legittima. Ed è estremamente interessante, perché molti dei termini di questo linguaggio ne escono per entrare nel linguaggio comune.”

Detta così, sembra quasi che per la Crusca lo studio del linguaggio dei giovani sia un po’ l’equivalente di osservare degli animali strani nel loro habitat naturale. È un’impressione che ho avuto sia parlando con Coveri sia seguendo la conferenza e prendendo nota delle reazioni dell’uditorio—composto da professori con un’età media tra i 40 e i 50 anni. Le risate che accompagnavano la spiegazione di alcune espressioni giovanili particolari, ad esempio l’acronimo “cbcr – cresci bene che ripasso,” mi davano la sensazione di trovami a una conferenza di antropologia sulle strane usanze di qualche tribù africana o amazzonica.

Ma questo aspetto credo che sia inevitabile, perché in effetti la differenza demografica e culturale che passa tra gli accademici della Crusca e i nati nel 1999 è tale da renderli effettivamente due popolazioni diverse. “C’è una rapidità di cambiamento enorme: il linguaggio che usava un ragazzo che oggi ha 15 anni è diverso da quello che usa il suo fratellino di 11,” mi ha detto ancora Coveri, confermando questa mia impressione.

Anche perché sono gli stessi termini e espressioni a invecchiare. “C’è un estremo ricambio: le parole che escono dall’uso vengono respinte, altre nuove ne nascono,” mi ha detto Coveri. Poi mi ha fatto l’esempio del termine “imbranato” che viene dal linguaggio militare—”imbranati” erano i muli che non riuscivano a percorrere le strade di montagna perché avevano la brena, una briglia che ne impediva il movimento. Dal gergo militare, il termine è passato al linguaggio giovanile e da lì al linguaggio comune. “Per cui oggi noi diciamo ‘imbranato’ ma probabilmente i giovani non lo dicono più, dicono un’altra cosa.”

“È difficile bloccare e fotografare una situazione perché nel mondo in cui pensi di aver raggiunto la fotografia, quella situazione è già cambiata,” ha continuato. Eppure molto rimane—è come un’onda che si ritira e dopo sulla battigia restano le conchiglie (la similitudine è sua).

Ma che cosa rimane esattamente? Nel corso della conferenza ho avuto modo di scoprirlo, visto che si è andati molto nel dettaglio facendo un sacco di esempi e illustrando la derivazione di specifici termini del “giovanilese.” Le influenze principali sono quelle del dialetto e delle altre lingue, specialmente l’inglese e lo spagnolo—”lo spagnolo è un italiano maccheronico, un italiano per scherzare,” mi ha detto Coveri, citando il caso dell’espressione “vamos alla playa” che deriva dall’omonima canzone. Personalmente non avevo mai sentito un giovane usarla, ma non ero io l’esperto lì.

Il caso dell’inglese invece è particolare. Secondo Coveri, l’influenza di questa lingua si spiega con il boom del rap: l’idea è che mentre decenni fa il parlato dei giovani era fortemente influenzato dai dialetti perché il dialetto era la lingua madre dei loro genitori, adesso è influenzato dall’inglese perché i giovani ascoltano tutti solo rap. “Certe parole ed espressioni sono chiaramente dei calchi dall’inglese nati in quell’ambito lì—penso a ‘bella zio,’ per esempio,” mi ha spiegato Coveri. “Il rap ha quest’influenza, perché oggi i giovani vivono di rap.” Avrei voluto approfondire il discorso parlando di cose tipo il riocontra o del perché gli altri generi musicali di massa, come il punk negli anni Novanta, non hanno avuto la stessa influenza, ma non c’è stato tempo.

A parte tutti i discorsi teorici, la cosa più strana è stata sentire un professore universitario dire “bella zio” senza ironia—anzi, decisamente interessato al fatto che i giovani dicano “bella zio,” alle derivazioni di quest’espressione e al suo significato nel contesto dell’evoluzione dell’italiano. Così com’è stato strano sentirlo fare un esegesi quasi filologica—leggendone anche dei lunghi estratti—di un libro come Scialla! (da cui è stato tratto l’omonimo film) o citare il rapper Amir.

Altrettanto strano è stato sentire una platea di professori di liceo sbellicarsi per definizioni come “culonia: termine che indica un posto veramente lontano” o “pisellabile: bella ragazza.” Questo ambiente informale e genuinamente interessato ai giovani mi hanno ricordato il mio professore di italiano del liceo che viveva in un mondo parallelo in cui il Tresor di Brunetto Latini è noto a tutti, “anche all’uomo della strada” come aveva detto un giorno constatando indignato la mia ignoranza in materia.

Il tutto è decisamente confortante—specie visti tutti i discorsi sulla necessità di “salvare la lingua italiana,” i peana per la morte del congiuntivo (al corso della Crusca dicono anzi che Tiziano Ferro lo usa benissimo) e i grammar nazi che ti fanno le pulci se scrivi qual’è. Lo scrivo ancora: qual’è. Qual’è. Tutte queste sono paranoie prive di senso. La lingua italiana, come ogni lingua, è un insieme in continua evoluzione. E qual’è (:)) il fronte su cui si combatte quest’evoluzione, la sua prima linea, se non proprio il linguaggio giovanile?

Per uno studioso—ma anche per me e per tutte le persone che biologicamente hanno superato la fase della vita in cui usano quel linguaggio—averci a che fare provoca fisiologicamente degli imbarazzi, ma è anche utile. Si imparano cose interessanti—come ad esempio che qualcuno si è dato la pena di calcolare tutti i modi in cui i giovani dicono “marinare la scuola” e che ce ne sono 320 diversi. Alla faccia di tutti quelli che “l’italiano è la lingua più bella del mondo.”

Segui Mattia su Twitter