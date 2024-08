La Apple ha condiviso Welcome Home, un nuovo corto diretto da Spike Jonze con FKA Twigs come protagonista. Nel video, Twigs balla ascoltando “Til It’s Over”, un nuovo pezzo di Anderson .Paak, e i suoi movimenti trasformano l’appartamento in cui si trova in un tunnel surreale simile a un caleidoscopio. Lo trovate qua sopra.



