Cosa abbiamo visto ai cortei anti-UE di Roma

Il 25 marzo 2017, in una Roma blindata come non mai, si sono tenute le celebrazioni dei 60 anni dei trattati di Roma che hanno costituito il primo nucleo della comunità europea. Ventisette leader hanno sottoscritto l’impegno di ridare spinta ad un progetto che negli ultimi anni – tra la gestione della crisi greca e Brexit – è apparso in netta difficoltà.

“Dobbiamo restituire fiducia ai nostri concittadini,” ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni. “Crescita, investimenti, riduzione delle disuguaglianze, lotta alla povertà. Politiche migratorie comuni. Impegno per la sicurezza e la difesa. Ecco gli ingredienti per restituire fiducia. Serve il coraggio di voltare pagina. Il coraggio di procedere con cooperazioni rafforzate, e il coraggio di mettere al centro i nostri valori comuni.”

