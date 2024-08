Cosa c’è dentro il cervello di un’intelligenza artificiale

Questo post fa parte di Formula, la serie di Motherboard in collaborazione con Audi in cui esploriamo le meraviglie dell’intelligenza artificiale, la tecnologia più importante del 21esimo secolo.

Cosa succede nella testa di un’intelligenza artificiale quando deve pensare? È la domanda a cui ha tentato di rispondere Refik Anadol, un artista turco che con il suo Archive Dreaming ha creato un archivio artificiale che, quando non viene utilizzato dal pubblico, collega in maniera casuale i documenti all’interno dei propri cassetti quasi come se stesse sognando.

Il risultato è un’installazione artistica presentata prima al SALT Galata di Istanbul e poi portata a Linz, durante l’ultima edizione di Ars Electronica, in cui gli spettatori possono interagire con l’archivio navigando nei suoi documenti o, semplicemente, ammirare i percorsi onirici che l’intelligenza artificiale dell’archivio crea collegando documenti molto diversi tra loro.