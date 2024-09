Vegana VS carnivora, cocaina VS straight edge: cosa vogliono i ragazzi di Tinder?

Pochi giorni fa l’associazione animalista PETA ha condotto un esperimento che aveva come protagonisti un uomo e due diversi account su Tinder. Nel primo profilo il protagonista si è presentato come un carnivoro convinto (e infatti la foto scelta lo ritrae in compagnia di una bella bistecca mentre indossa una maglietta con su scritto “BACON”). Il secondo account era invece quello di un vegano; anche lì, le abitudini alimentari del protagonista dell’esperimento erano inequivocabili, perché nella foto aveva un’anguria in braccio e sulla maglietta c’era scritto “VEGAN”.

Dall’esperimento è emerso che le donne etero non vogliono fare sesso con uomini che esprimono così chiaramente il loro amore per la carne: il profilo vegano ha infatti collezionato il doppio dei match rispetto a quello carnivoro. Così ho pensato: “Vale anche il contrario? Il profilo di una ragazza vegana si accaparrerebbe più match di quello di una carnivora convinta?”

Mel Gibson è riuscito a capire cosa vogliono di preciso le donne (spoiler: vogliamo degli uomini che ci trattino come esseri umani), ma cosa vogliono davvero gli uomini etero? Personalmente, dopo 25 anni su questo pianeta ancora non l’ho capito. Quindi con l’aiuto di Marianne, la nostra stagista, ho passato un paio di giorni a gestire profili Tinder diametralmente opposti per vedere quale si sarebbe aggiudicato il maggior numero di match. Abbiamo usato un metodo semplice: per quattro giorni abbiamo messo like a 100 ragazzi su Tinder, contato i match ottenuti e poi cambiato la foto e ripetuto l’esperimento.

ORGOGLIOSAMENTE CARNIVORA VS VEGANA

VINCE: Orgogliosamente carnivora, 51 match

PERDE: Vegana, 43 match

Ha vinto la foto in cui sono venuta malissimo mentre tengo in mano un umido simbolo di mascolinità—una bistecca di controfiletto del supermercato scontata a 6 euro e 50. Tutto chiaro. Quello che non capisco è cosa ci sia che non va nella mia foto vegana; siamo io e un cavolfiore che diciamo “sì, mi prenderò cura dei tuoi figli e sì, sono la reincarnazione di Madre Natura.”

Risposta: gli uomini odiano le donne vegane.

Cosa mi hanno scritto in privato per la foto vegana:

A quanto pare, essere vegani non ha comunque spento del tutto gli entusiasmi maschili, dato che questo tizio si è offerto di praticarmi del sesso orale.



Cosa mi hanno scritto in privato per la foto carnivora:



Esatto, ho ricevuto solo battute terribilmente scontate.



VAPORIZZATORE VS SIGARETTA

VINCE: Vaporizzatore, 81 match

PERDE: Sigarette, 69 match

Dai, su, trovatemi qualcosa di peggio di una persona che usa quotidianamente il vaporizzatore. Non parlo di chi se lo compra per smettere di fumare, ma di gente come mio fratello, che si è comprato un vaporizzatore anche se non aveva mai neanche fumato una sigaretta, o di chiunque mi inglobi nella sua nube al gusto di Big-Babol alla fermata del tram.

Sembrerebbe che i grandi lobbisti dei vaporizzatori siano riusciti a convertire le nostre menti e i nostri cuori, perché i ragazzi che ho conosciuto su Tinder preferirebbero andare a letto con una ragazza che usa un vaporizzatore che con una più in forma—perché nella foto con la sigaretta sono chiaramente più in forma—che però fuma.

Cosa mi hanno scritto per la foto con il vaporizzatore:

Alcuni ragazzi sembrano essersi eccitati davanti all’immagine di me che uso un vaporizzatore, mentre le sigarette erano apparentemente un po’ troppo da dura:

POLVERE BIANCA VS STRAIGHT EDGE

VINCE: Polvere bianca, 62 match

PERDE: Principessina straight-edge, 50 match

Tinder dovrebbe aiutarti a conoscere gente che si faccia strada il più velocemente possibile nei tuoi pantaloni, non uomini di mezza età che cercano compagni di studio per la bibbia, quindi mi sembra ovvio che abbia vinto la foto in cui ho le narici ricoperte di polvere bianca. Si potrebbe pensare “strano che l’altra foto abbia comunque ricevuto tutti quei match!” Ma come ogni ragazza che usa Tinder sa perfettamente, per ogni uomo che si presenta dicendo di volerti venire in faccia finché non ti soffoca, c’è anche un’anima gentile che non fa sesso da tanto, troppo tempo e si accontenta praticamente di chiunque. Questo è il motivo per cui anche chi non beve o non fa sesso occasionale—i due capisaldi attorno ai quali ruota Tinder—può comunque racimolare 50 match.

Cosa mi hanno scritto per la foto con la polvere bianca:

Cosa mi hanno scritto per la foto da principessina straight-edge:



COLTELLO VS NIENTE COLTELLO

VINCE: Coltello, 76 match

PERDE: Niente coltello, 52 match

Sì, mi dispiace, gli uomini non li capisco proprio. Se vogliono rendere le loro vite più piccanti possono comprarsi un dilatatore anale, invece mettono like a una donna che potrebbe squartarli ancor prima delle presentazioni. La foto a destra è più simile a quella che uso normalmente su Tinder, e forse è questo il motivo per cui non faccio sesso da ehm… lasciamo perdere.

La parte peggiore di questo tentativo è stato essere bannata da Tinder perché la foto era stata segnalata troppe volte. Chissà quanti altri scemi avrebbero messo like se solo ne avessero avuto la possibilità.

Cosa mi hanno scritto per la foto con il coltello:

CAGNOLINO VS TACCHINO

VINCE: Tacchino, 58 match

PERDE: Cagnolino, 56 match

Chiunque abbia messo like alla foto con il tacchino è una persona con cui non voglio né vorrò mai avere a che fare. Forse l’hanno fatto perché il tacchino somiglia a uno scroto infiammato? Tutti questi ragazzi sono sottomessi a cui sarebbe piaciuto vedermi ridere davanti a qualcosa di simile alle loro parti intime? Non lo so! Non sono una psicologa.

Cosa mi hanno scritto per le foto cagnolino vs tacchino:



Per concludere posso solo dire che questo esperimento ha confermato ciò che già sospettavo: agli uomini non piace fare sesso con le ragazze vegane.



Provando a tirare le somme anche del resto dell’esperimento, sembrerebbe che gli uomini trovino attraenti cose che ricordano la forma del loro organo sessuale; che un po’ di pericolo e sangue non sembrano spaventarli, anzi; che niente fermerebbe un ragazzo che intravede davanti a sé una potenziale scopata, neanche se quella potenziale scopata ha in mano un vaporizzatore.

Segui Hannah su Twitter: @hannahrosewens