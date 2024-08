Cosa dice di te la tua posizione preferita a letto

C’è un motivo se tutti i musicisti e i viscidoni della storia usano la frase “voglio conoscerti meglio” come eufemismo per “voglio fare sesso con te”. Il modo in cui una persona scopa può dirti di lei più di ore e ore di chiacchiere a lume di candela, e anche se ogni accoppiamento fa storia a sé, ci sono comunque un paio di regole sempre valide.



Detto questo, sono contenta che non tutti la pensino allo stesso modo. Io, nella mia esperienza eteronormativa, ho standard diversi da quelle dei membri della comunità LGBT, o di quella sadomaso. Ma anche nel mondo etero, magari ci sono donne che pensano di non potersi connettere emotivamente al partner a livello profondo e spirituale a meno di essere a quattro zampe, penetrate dal dietro.

Videos by VICE

Non volevo scrivere questo articolo senza prima consultare tre amici e tre persone con cui ho fatto sesso (con le altre tre non ci parlo) sulla loro posizione preferita e su quello che pensano dica di loro. Per il resto, siamo ancora lontani da una guida esaustiva, sto parlando solo per esperienza personale.

MISSIONARIO

“Il missionario. È così comoda. E intima. Tutti vogliono essere comodi”

—Maschio gay, 26 anni

Adoro il missionario perché sono incredibilmente pigra, e perché anche se un uomo fa schifo, non è facile fare schifo al missionario. Tutti sfottono il missionario, ma secondo me fa quello che deve: ognuno è al posto giusto e non c’è bisogno di troppo sforzo, ma stimola dentro e fuori. C’è qualcosa di incredibilmente confortevole nell’avere tutto il peso di un’altra persona su di te, è come una coperta per l’ansia. Va con tutto.

PECORINA

Snoop Dogg l’ha detto prima di tutti e meglio di tutti: “You don’t love me / you just love my Doggystyle.”

È un sentimento che tutti i miei ex condividono sicuramente. Quando gli ho chiesto la sua posizione preferita, il mio trombamico del momento (uomo etero, 26 anni) ha risposto: “Mi piace farlo da dietro perché posso metterci tutta la mia forza, mi fa sentire onnipotente. Lo so, è sbagliato.”

Penso che agli uomini piaccia la pecorina perché si vede anche l’ano, cosa su cui a loro piace fantasticare come fosse PornHub premium. A me piace perché le palle stimolano il clitoride, la penetrazione è profonda, e perché so che sembro strafiga con la schiena arcuata.

Non sono la sola: la mia migliore amica (femmina bisessuale, 23 anni) mi ha detto che preferisce “le posizioni da dietro, perché mi fanno sentire più sexy da quando ho cominciato a twerkare a letto. Mi fa sentire potentissima, perché so che per chiunque di loro bastano un paio di colpi. Mi fa davvero sentire fortissima.”

Nelle relazioni eterosessuali, molte volte ci si basa su stereotipi di genere, e con il doggy style l’uomo si sente maschio. La mia migliore amica mi ha detto, “Mi piace sottomettermi agli uomini, ma farlo da dietro per loro è troppo a livello sensoriale, anche se abbiamo già fatto sesso.”

È una posizione perfetta per moltissime situazioni diverse: farti qualcuno che non ti piace esteticamente o non vuoi vedere, o quando sei stanca di scopare e vuoi che vengano, o se fa troppo caldo e vuoi evitare il contatto con la pelle altrui il più possibile. L’unico vero contro sono le sbucciature sulle ginocchia se lo fai sul pavimento.

Guarda il nostro documentario sull’industria dell’amore digitale:

CUCCHIAIO

Il cucchiaino è, molto spesso, la fine di una storia cominciata con te che ti svegli con un durello appoggiato al sedere. È la posizione ottimale per il mattino: funziona, non richiede troppo movimento e ti evita di respirare l’alito del risveglio altrui. Intimità per chi non è molto bravo nell’intimità.



LEI SOPRA

Se sei un uomo e questa è la tua posizione preferita, probabilmente sei grasso, pigro o iper-visuale. Tutti me l’hanno confermato. “Mi piace moltissimo quando lei sta sopra,” mi ha detto un etero 26enne. “Forse perché sono pigro o perché mi piace essere dominato? Mi piace un sacco quando mi bagna tutta la pancia.”



La cowgirl va benissimo per quando sei fatta di cocaina: cadute tutte le inibizioni, diventi un’esibizionista totale, maliziosa e tentatrice. Un’altra amica 26enne mi ha detto, “Mi piace stare sopra, controllare la situazione. Ma mi piace anche farmi sculacciare e strangolare… Insomma la mia vita sessuale è come la mia vita normale: confusa. Mi somiglia.”

69

“Il 69 per me è come cercare di fare i compiti di matematica mentre qualcuno mi lecca la gamba. Ma forse è solo colpa mia che ho una pessima coordinazione”

—Maschio gay, 26 anni

Uomini: per favore cercate di essere generosi per una volta e leccatela alla vostra signora senza metterle il cazzo in bocca. Il sesso orale è molto meglio quando ti interessa solo il piacere dell’altro. Il vero piacere è dare piacere. A meno che tu sia un adolescente, il 69 dovrebbe essere inutilmente ridondante come la gente adulta che ancora pensa che il 69 sia un numero che fa ridere.

REVERSE COWGIRL

Per me, questo dipende dal pene che ti trovi davanti. Un bel cazzo è ok, ma uno con una curva strana o troppo piccolo non va altrettanto bene. Una volta ho avuto una brutta esperienza con un cazzo troppo sporgente. Diciamo che da allora non riesco a guardare una molla che scende le scale.

IN DOCCIA

Non ho idea di cosa significhi, onestamente. Smettetela di fare sesso come foste pornostar se condividete l’appartamento, comunque, perché è davvero una cosa egoista. Comunque l’acqua e il sesso non vanno d’accordissimo perché l’acqua è un solvente, non un lubrificante. Anche il sesso in vasca da bagno è sopravvalutato. Quando avevo 17 anni i genitori del mio fidanzatino sono andati in vacanza e noi abbiamo fatto sesso nella loro vasca e allagato il bagno per errore. Inoltre, il suo scroto galleggiante lì sotto sembrava una spugna lasciata a marcire. Brutto per tutti.