Cosa dicono 10.000 studi sull’uso della cannabis

Martedì scorso l’americana National Academies of Sciences, Engineering and Medicine ha pubblicato uno dei report più esaustivi mai pensati sul tema marijuana e derivati.

Si tratta di una rassegna di circa 10mila analisi condotte dal 1999 ad oggi, pensata per “stabilire una volta per tutte cosa la scienza abbia da dire sulla questione, e cercare di far luce su aspetti che hanno ancora bisogno di ulteriori approfondimenti”—come spiegato da Marie McCormick, medico di Harvard che ha partecipato al comitato di ricerca.

Stando al report, fumare erba non provocherebbe il cancro, di per sé, ma rischierebbe comunque di condurre a problemi polmonari, di influenzare la salute mentale di chi ne fa uso, e di comprometterne la memoria.

