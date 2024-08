Cosa fare se vivi con una persona che non prende sul serio il rischio di contagio

In queste settimane ho ascoltato i racconti di molte persone intelligenti, informate e adulte su coinquilini (o un partner) più o meno indifferenti alle buone norme che vengono comunicate a destra e a manca per contenere il coronavirus. Queste storie—fatte di chi sfrutta ogni scusa per uscire, si incontra di nascosto con amici o continua imperterrito a non lavarsi le mani dopo essere rientrato—di solito si concludono in un certo clima di disperazione: “Sono pesante? Non voglio farne una tragedia, però…”

Sapete cosa è una tragedia? Una pandemia. So che può essere difficile puntare i piedi e affermare i propri bisogni, ma non c’è mai stato un momento migliore per fissare dei confini per il bene della salute fisica e mentale (e pubblica!).

E se l’altro pensa che la tua sia una reazione esagerata, be’, chi se ne frega! Se un coinquilino si fa una cattiva idea di te perché hai imposto un limite, è un problema suo. Le conseguenze del tacere su comportamenti errati o irresponsabili, d’altra parte, potrebbero essere pesanti—quindi un problema per entrambi.

Se vivi con una persona che si rifiuta di seguire le raccomandazioni degli esperti e non si impegna sul serio, ecco alcuni consigli.

Organizza una riunione tra coinquilini sulle aspettative e i piani per le prossime settimane

Prima dell’incontro, studia quello che stanno dicendo medici e autorità, quanto possono essere gravi i sintomi anche per i più giovani e prenditi un minuto per scorrere le ricerche di chi sostiene che potremmo aver sottovalutato i contagi tramite persone asintomatiche. Conviene che ti presenti pienamente preparato per spiegare la logica delle tue richieste.

Quando hai finito , individua esattamente quali regole vanno cambiate sull’igiene della casa. Vuoi che il tuo coinquilino si lavi le mani più spesso? Che disinfetti certe superfici?

Se il tuo coinquilino non vuole cambiare modi o prendere precauzioni, cerca di capire in buona fede perché

I ragionamenti degli scettici cambiano da persona a persona, anche se sono tutti sbagliati. Se si tratta del tuo coinquilino, chiedi da dove deriva il suo pensiero: è perché pensa che essendo giovane e sano rischia al massimo un’infezione leggera? Non segue le notizie? Pensa che sia una semplice influenza? È “troppo impegnato” per pulire? Capire queste cose ti sarà d’aiuto per rivolgerti a lui/lei con empatia e scegliere attentamente le motivazioni da usare.

Ma non è detto che la logica e il ragionamento funzionino. Se non ci riesci, accettalo—ma sii pragmatico e cerca di tutelare la tua salute.

Se non riesci a fargli cambiare idea, comportati come se avesse l’influenza

In circostanze normali, se sei preoccupato di prenderti un raffreddore, fai in modo di non stare a stretto contatto con chi ne mostra i sintomi. In questo caso funziona allo stesso modo. Forse dovrai pulire/disinfettare alcune cose usate dal tuo coinquilino invece di aspettarti che lo faccia lui. È giusto? No. Importa se è giusto o meno? Non direi. Potrai farglielo pesare più avanti, però.

Non c’è bisogno di inseguire questa persona per tutta la casa spruzzando disinfettante su ogni superficie che tocca: la raccomandazione è di disinfettare lo spazio prima che tu ci entri in contatto.

In termini di COVID-19 nello specifico, il sito dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC, l’organismo di controllo sulla sanità pubblica USA) fornisce una guida ufficiale per la pulizia [qui trovi quella del Ministero della Salute italiano]. Alcuni suggerimenti:

Se hai guanti usa-e-getta, indossali prima di iniziare a pulire (se no, lavati le mani molto bene prima e dopo e cerca di evitare il contatto con i prodotti per le pulizie). Usa un semplice detergente per rimuovere lo sporco, poi usa un disinfettante (come una soluzione a base di alcol o cloro). Passa tutte le superfici più toccate nelle aree comuni—maniglie, interruttori, rubinetti, la maniglia del microonde, del frigorifero, della lavastoviglie e del forno. Idealmente sarebbe da fare dopo ogni utilizzo; visto che il tuo coinquilino non lo fa (o lo fa molto di rado), tu per sicurezza fallo in maniera “ideale”, anche se è una rottura.

Apri le finestre nelle aree comuni più spesso che puoi per far circolare l'aria (e far dissipare i fumi del cloro).

Assicurati che tutte le pattumiere contengano un sacchetto.

Smettete di condividere gli oggetti di casa. Intendo piatti, posate, asciugamani, lenzuola. Lava i piatti separatamente (se hai la lavastoviglie, usa la modalità disinfettante) e conserva le tue cose in camera tua, in un luogo pulito, e usa solo quelle.

Resta in camera tua

Le autorità sanitarie raccomandano a chi è stato contagiato dal Covid-19 di restare il più possibile in un’unica stanza isolata e usare un bagno esclusivo, se disponibile. Sfortunatamente, se il tuo coinquilino non vuole seguire le regole, è difficile che rinunci al divano. Questo significa che dovrai essere tu a isolarti.

È giusto? No. Importa se è giusto? Non ora!!!

Probabilmente ti sarà impossibile evitare aree comuni come la cucina e il bagno, quindi segui i consigli per pulirle al meglio—di nuovo, pensa che li stia usando una persona contagiosa—prima di preparare la colazione o fare una doccia. Per la tua tranquillità, ti conviene limitare la tua presenza nelle aree comuni a quando il tuo coinquilino non è presente. Certo, probabilmente ti interessa sapere se lecca il telecomando in modo da disinfettarlo… ma è meglio dare per scontato che lo faccia, a questo punto.

Non esitare a prendere una posizione chiara se mostra sintomi

Non dico che tu debba soffiare in un fischietto ogni volta che il tuo coinquilino tossisce… ma se esibisce dei sintomi che rimandano al Covid-19, dovresti parlarne fuori dai denti. Potresti dire qualcosa tipo:

“Ehi, sono preoccupato per la tua salute e penso che tu debba iniziare a prendere questa cosa più sul serio. Dovresti provarti la febbre e chiamare il dottore. Posso farlo io, se mi dai il numero.”

E se non riesci a convincerlo a chiamare il medico, o ha chiamato e gli è stato detto che non è possibile fargli il tampone [cosa non del tutto scontata, dato che l’accesso è perlopiù riservato ai casi con sintomi importanti], puoi tentare questa strada:

“Penso che dovremmo comportarci come se tu fossi infetto. Tanto per cominciare, dovresti smettere di stare in salotto o di usare la cucina. Posso aiutarti a mettere in atto tutte le precauzioni suggerite dal Ministero della Salute.”

Se si rifiuta di chiamare il medico e comunicare i suoi sintomi e non vuole cambiare atteggiamento, prova una cosa tipo:

“Non sono io che ‘esagero’. Tossire in tutto l’appartamento è completamente inaccettabile e pericoloso. Spiegami perché non vuoi farmi stare tranquillo.”

Quello che non dovresti fare è continuare a pensare al benessere del tuo coinquilino prima del tuo. Il tuo benessere, la tua sicurezza e la tua salute—e quella delle altre persone che puoi incontrare—non si possono mettere in discussione in questo momento. In un periodo come questo, non c’è nulla di male a sacrificare il quieto vivere per affermare ciò che conta davvero.