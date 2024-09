Cosa ne pensano i 2000 italiani del metal estremo?

Era un pomeriggio buio e tempestoso quando Mattia Costioli mi chiese: “Ti va di fare un vox populi?”. Che nel metalinguaggio corrente significa circa: “Ti va di prendere la dignità che non hai mai avuto e farne lettiera per un gattile?”. Oggetto dello studio e cui gli intervistati sottoporranno i propri impreparati timpani sarà un po’ di caro, vecchio metal estremo. Il nostro lungimirante editor ha deciso che fosse tempo di scuotere un po’ gli animi dei giovani meneghini, che a quanto pare oggi campano a pane e trap, con magari giusto qualche svarione indie dopo il pranzo della domenica, per conciliare l’abbiocco.



Detto fatto, in un tardo pomeriggio come tanti di questa nuova stagione delle piogge mi ritrovo con il nostro meglio fotografo Vincenzo a pascolare in piazza del Duomo in cerca di qualche improvvido teenager deciso a sfidare le scattered thunderstorms previste da Weather.com per poterne documentare reazioni e pensieri. Armati di lettore mp3 e zainetto contenente i dischi accuratamente scelti per questa ricerca di mercato, ci facciamo largo tra turisti, artisti di strada e disagiati di varia estrazione, pronti a colpire gli ignari teenager al bivacco.

Continua a leggere su Noisey: Cosa ne pensano i 2000 del metal estremo?