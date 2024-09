Cosa pensano i drogati degli altri drogati

Ogni droga si porta dietro il suo stereotipo. Le pasticche le prendono i festaioli, la meth i senzatetto. L’erba è per filosofi da divano, la coca per gli psicopatici delle agenzie creative. In pratica ogni “comunità” ha le sue caratteristiche, e spesso tra queste caratteristiche c’è anche il modo di considerare chi sta fuori dalla comunità. In particolare, agli aficionados di una droga piace moltissimo giudicare gli aficionados delle altre.

Per scoprire in che modo le droghe sono connesse a un certo tipo di persona, abbiamo contattato alcuni consumatori e chiesto loro cosa non si farebbero mai, e perché.

Videos by VICE

*I dati demografici fanno riferimento all’Australia, ma con qualche approssimazione valgono anche in Italia.

CRYSTAL METH

Profilo demografico: I consumatori di crystal meth sono prevalentemente maschi con un’età media di 28 anni. Spesso provengono da situazioni socio-economiche svantaggiate.

Abdul, 27 anni, disoccupato

Non prenderei mai robe viaggiose come LSD o funghetti. Quella merda ti fa uscire di testa. Ho provato una volta una zolletta con una goccia d’acido e sono impazzito, mi sentivo una merda. Non capisco perché la gente voglia avere le allucinazioni, non lo capisco proprio. Ho sentito dire che puoi rimanerci sotto e non uscire mai dal viaggio, oppure che può risalirti a distanza di tempo. E prima ancora di rendertene conto ti ritrovi in psichiatria a parlare con piccioni e draghi che vedi solo tu. Che merda.

Prendevo l’MDMA fino a quando hanno cominciato a tagliarla con un sacco di schifezze, a quel punto sono passato alla speed e alla crystal meth, che sono più pure e potenti. Nel mio quartiere lo facevano tutti, un paio d’anni fa, perciò è stato abbastanza naturale. Nessuno aveva un lavoro, tra i miei amici, perciò buttavamo l’assegno di disoccupazione in mezzo grammo di roba e alle macchinette.

Mi faceva sentire bene, era una distrazione. Nel mondo reale siamo tutti nella merda, era una via di fuga. A dirla tutta, ci provavamo a lavorare. I miei cugini si sono anche trovati un paio di lavori ma io ci sono troppo dentro, comincio a farmi nel weekend e poi prima che me ne renda conto è giovedì sera e dopo un altro secondo è di nuovo sabato.

LSD



Profilo demografico: di solito la prima volta è intorno ai 18 anni, e i consumatori vengono tipicamente dal ceto medio.

Chris, 29 anni, fotografo



Penso che non prenderei mai eroina né altre droghe che si iniettano, perché cercare la vena e preparare la siringa—è un processo troppo ansiogeno, per me. Non sono nemmeno un fan di stimolanti come la speed e la cocaina, mi mettono solo ansia.

Gli acidi sono una bomba. Ti aprono la mente, ti fanno pensare alle cose in modo completamente nuovo. È questo che mi piace, degli acidi. Le droghe psichedeliche sono le uniche che mi spingono a riconsiderare completamente il mio modo di vedere il mondo, da un punto di vista nuovo. Quando ero al liceo fumavo un bel po’ d’erba, poi all’università un amico mi ha iniziato ai funghi e all’LSD. Sono le uniche droghe che prendo. So che alcuni pensano che siano robe da hippy, ma in verità sono le uniche su cui sono state condotte ricerche di un certo tipo, e che non hanno il 50-50 di possibilità di andare male. La mia fidanzata è depressa, e i funghetti l’hanno davvero aiutata. Ne prendeva pochissimi, ogni sera, e l’hanno aiutata moltissimo.

MDMA

Profilo demografico: sia maschi che femmine, soprattutto studenti, età media 22 anni.

Lisa, 23 anni, studentessa

Nessuno dei miei amici prenderebbe mai robe tipo la crystal meth. Abbiamo visto tutti cosa possono fare quelle droghe, e non è bello. E poi mi fa schifo l’idea della pipa di vetro, e mi fa schifo quanto diventa aggressiva e violenta la gente quando la prende. Alcuni miei compagni del liceo mi mandavano messaggi molto espliciti alle quattro del mattino. Perché dovrei volermi strafare per poi mandare messaggi da pazzo violento?



L’MDMA è stata la prima droga che ho preso, al mio 18esimo compleanno alcune ragazze più grandi ci hanno dato una pasticca ciascuna. È stato divertentissimo, sentivo la musica dal dentro, ero felicissima e volevo bene a tutti. Avevo il bello della sbronza senza cominciare a biascicare, senza la distruzione fisica, e sinceramente preferisco i postumi dell’ecstasy a quelli dell’alcol. Oggi di solito mettiamo un grammo di MDMA nell’acqua, in un gruppetto, e ce lo beviamo nel corso della serata.

EROINA

Profilo demografico: L’età media dei consumatori di eroina in Australia è di 37 anni. Spesso sono disoccupati e vengono da background disagiati.

Karl, 44 anni, meccanico

Non ho mai preso cocaina né psichedelici. Gli acidi ti fanno troppo casino in testa. La gente è già abbastanza confusa così, non c’è bisogno di allucinarsi ulteriormente. E la coca costa troppo, e non vale quei soldi. Non mi va di buttare soldi in cose che non li valgono.



Non so se esistono persone orgogliose di essere eroinomani, voglio dire, non sono sicuro di preferire l’eroina alle altre droghe. Ma quando la provi, poi anche se pensi di essere in controllo della situazione è sempre l’eroina che ha il controllo di te. Ti stai solo prendendo in giro. È solo questione di tempo prima che tu finisca fottuto per sempre. E diventa sempre peggio.

Mia mamma era eroinomane, e questo manda spesso la gente in confusione. Mi chiedono perché lo faccio io allora, sai, se hai avuto un’infanzia simile perché dovresti voler rifare gli stessi errori? E la verità è che non lo so. È triste che io abbia fatto gli stessi errori, ma mi prendo tutte le responsabilità del caso. Probabilmente ho solo frequentato le persone sbagliate. Non abbiamo mai avuto molta speranza nel futuro, le persone più di successo che conoscevo da piccolo erano gli spacciatori.

ERBA



Profilo demografico: i fumatori australiani hanno in media 22 anni e una buona istruzione.



Damien, 24 anni, capocantiere



Tutti quelli che conoscevo che prendevano pasticche o si facevano di speed mi facevano un po’ schifo. Li guardavo alle feste e pensavo perché dovresti volerti far vedere in quello stato? Immagino dipenda da che persona sei. O ti piacciono gli stimolanti o ti piacciono le cose che ti rilassano. Non ho mai preso crystal meth—ho visto gli effetti terribili che hanno sulle comunità più marginali di Brisbane.

Penso che sia facile finirci sotto se vieni da una situazione disagiata, in realtà. Ora mi sento un po’ una merda per aver detto quella cosa sulle feste. Ma penso che non si rendano conto che non fanno che perderci, fisicamente, mentalmente e socialmente. Non ci guadagni nulla, mentre l’erba ha un sacco di effetti benefici.

Fin dall’adolescenza ho sempre e solo bevuto e fumato. I nostri fratelli maggiori facevano lo stesso, noi li abbiamo semplicemente imitati. Eravamo parte della scena skater. Qualche volta ho provato qualche cosa chimica alle feste, ma non era proprio il mio. E ho un amico che coltiva erba, quindi ce l’ho sempre a poco o gratis.

COCAINA

Profilo demografico: la prima volta è mediamente a 24 anni, e la maggioranza dei consumatori vengono da situazioni agiate.

Jess, 27 anni, modella

Ovviamente non ho mai toccato l’eroina o la crystal meth. Conosco ragazze che si sono messe con dei tossici veri, ed era davvero una merda. Non riesco a immaginare come sia non dormire per giorni, e finirci sotto così in fretta. Mi dispiace per le ragazze che si sono fatte iniziare dai fidanzati, e ce ne sono anche che ora fanno le spogliarelliste per pagare la droga a sé e ai ragazzi. È triste. Ne conosco almeno due o tre così. E diventano anche delle bugiarde. Davvero, riescono a guardarti negli occhi e dirti bugie complessissime su cose di cui non ti interessa nulla, tipo che sono arrivate in ritardo a una festa.



Non ho mai provato droghe psichedeliche o dissociative. Anche queste mi sembrano un modo un po’ estremo di divertirsi. Alcuni miei conoscenti che ne facevano uso non mi sembravano poi così socievoli quando si facevano—penso che il mio rifiuto venga da qui. Per me la droga è una cosa che deve renderti più socievole. Non direi che loro sono meglio o peggio di me, è solo che quella non è la mia droga.

Io e i miei amici prendiamo solo cocaina, perché ci sembra la droga più pura, che è il motivo per cui costa così tanto. I postumi non sono terribili e posso continuare a ballare e parlare per tutta notte. È la droga perfetta per me, perché mi rende socievole, anche se, come tutto, si può finire per abusarne. Ma tutti quelli che conosco sembrano cavarsela bene: hanno bei lavori, non sono cocainomani e non si lasciano dominare dalla droga. Certo, ci sono state volte che ne ho presa troppa, ma le esperienze negative non sono mai nemmeno lontanamente negative come quelle delle altre droghe.

Segui Mahmood su Twitter o Instagram