Cosa sappiamo di Black Death, la presunta organizzazione dietro il rapimento della modella a Milano

Una modella inglese di passaggio per Milano per un servizio fotografico è stata rapita e tenuta ostaggio dall’11 al 17 luglio, prima in un negozio abbandonato nella periferia sud di Milano, poi in un casolare di montagna isolato a Lemie, in provincia di Torino. Il rapitore, dopo aver drogato la modella “con della ketamina” e averla trasportata all’interno di un borsone, sembrerebbe averla messa in vendita all’asta nel deep web per 300.000 dollari in Bitcoin—la stessa cifra sarebbe stata chiesta al suo agente per il riscatto.

