Cosa sappiamo finora dell’attacco via elicottero alla Corte Suprema del Venezuela

Un elicottero ha attaccato la Corte Suprema del Venezuela, a Caracas, sganciando quattro granate.

La notizia è stata confermata diretta tv dal presidente Nicolás Maduro, per il quale si sarebbe trattato di un “atto di terrorismo.”

L’elicottero, pochi minuti prima, aveva attaccato con almeno 15 colpi d’arma da fuoco anche il ministero degli Interni, nel quale era in corso un ricevimento.

Per Maduro sarebbe in atto un tentativo di colpo di stato organizzato per rovesciare il suo governo.

Non ci sarebbero stati morti né feriti.

