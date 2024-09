Cosa sappiamo finora sui bombardamenti USA in Siria

Quando nel 2013 Barack Obama stava considerando l’opzione di attaccare la Siria, Donald Trump scrisse una serie di Tweet in cui ammoniva il presidente degli Stati Uniti a non farlo.

Quattro anni dopo, e dopo soli tre mesi alla Casa Bianca, lo stesso Trump si è trovato in una posizione simile, decidendo di fare quello che il suo predecessore non aveva mai (o ancora) fatto.

Alle 3.40 ora italiana, gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili Tomahawk—dei missili cruise ad ampio raggio—contro la strategica base aeronautica militare di al Sharyat, la stessa dalla quale quattro giorni fa era partito il bombardamento chimico. Secondo l’esercito siriano, le vittime sarebbero sei.

Nella conferenza in cui ha annunciato l’attacco, dalla sua residenza in Florida, Trump ha dichiarato che la decisione è giunta in risposta “al terribile attacco chimico lanciato dal dittatore siriano Bashar al-Assad, che con l’uso di gas sarin ha strozzato la vita di uomini, donne e bambini innocenti.”

