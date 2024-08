Questa mattina, a Roma, un ampio contigente di forze dell’ordine si è presentato a piazza Indipendenza — a pochi passi dalla stazione Termini — per allontare le centinaia di rifugiati che da giorni sono lì accampati, a seguito dello sgombero di un palazzo occupato in via Curtatone avvenuto lo scorso 19 agosto.

Gli agenti hanno però incontrato la resistenza dei migranti che — supportati da attivisti per il diritto all’abitare e da alcune Ong — hanno organizzato un sit-in spontaneo di protesta.

Videos by VICE

“Ci hanno svegliato all’improvviso e detto di andarcene, ma noi non abbiamo altra scelta e non ci spostiamo,” ha detto un ex occupante al Redattore Sociale. Di fronte alla minaccia dell’uso della forza, i manifestanti hanno intonato slogan quali “noi siamo rifugiati non terroristi”; inoltre, alle finestre dell’edificio sono state esposte tre bombole del gas e dall’interno sono stati lanciati alcuni oggetti. Alla stampa, come riportano alcuni cronisti, è stato ripetutamente intimato di farsi da parte per “motivi di ordine pubblico.”

Continua a leggere su VICE News: Cosa sta succedendo nel centro di Roma, dove da giorni la polizia sta sgomberando centinaia di rifugiati