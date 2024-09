Cosa succede quando fai bollire un iPhone7

Cosa succede quando fai bollire un iPhone 7? Apparentemente niente.

In un nuovo video del canale YouTube Smart Technology, la voce narrante fa cadere più volte un iPhone 7 nell’acqua bollente per mostrare che non gli accade assolutamente niente.

Per chi non lo sapesse, l’iPhone7 è molto più resistente all’acqua di tutti i modelli precedenti, quindi la questione principale riguarderebbe gli effetti del calore. Per testare gli effetti dell’acqua bollente sulle diverse funzioni dell’iPhone, l’autore ha deciso di far andare un video musicale per vedere se gli altoparlanti funzionano ancora.

Pochi secondi dopo l’immersione, il volume è costante ma tutto lo schermo diventa nero. Nel giro di un minuto, lo rimuove dall’acqua. Senza emettere fumo nè dare segno di problemi, l’iPhone sembra tornare alla normalità.

Nel secondo test, il narratore vuole lasciar bollire il telefono più a lungo: 5-6 minuti. Di nuovo, il video e l’audio continuano ad andare, ma lo schermo diventa nero. Non viene fuori alcun avviso relativo all’alta temperatura mentre l’iPhone è sommerso.

Soltanto quando viene tirato fuori dall’acqua un messaggio indica che il telefono ha bisogno di più tempo per raffreddarsi prima di essere usato. Subito, comunque, torna alla normalità—il volume, la fotocamera e tutte le altre funzioni vanno lisce. Nemmeno il telefono stesso è caldo, dopo pochi minuti.

Anche se l’iPhone 7 può sembrare indistruttibile, il narratore, che è esperto in distruzione di iPhone, sembra intenzionato a scovarne le debolezze a tutti i costi. Stay tuned.