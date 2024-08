Cosa succede quando un tatuaggio al bulbo oculare finisce male

Attenzione: questo articolo contiene immagini che potrebbero urtare la tua sensibilità.

Quando ha cominciato a piangere inchiostro viola, Catt Gallinger era ancora convinta che fosse tutto sotto controllo.

La modella 24enne ha dichiarato di non essersi allarmata perché il suo ex fidanzato—che le aveva iniettato inchiostro viola nella sclera dell’occhio sinistro—le aveva detto che era normale. Quest’ultimo avrebbe anche detto che non era raro che l’occhio si gonfiasse a quel modo. È stato solo quando lui l’ha lasciata di punto in bianco e lei ha chiesto il parere di altri esperti che si è resa conto che il gonfiore e la perdita della vista non erano normali. Affatto.

E ora, a quattro settimane dall’intervento di body modification, Gallinger non sa se ci vedrà mai più come prima.

Poco dopo la procedura.

Non è la prima volta che Gallinger si sottopone a una body modification: ha la lingua biforcuta e molti tatuaggi—”è una cosa che fa parte di me,” ha detto. Gallinger ha dichiarato che l’operazione è stata svolta dal suo fidanzato dell’epoca, che le aveva giurato di averla già portata a termine su altre persone. Ha aggiunto che il ragazzo aveva insistito perché lei glielo lasciasse fare.

“Mi ha fatto pressioni finché, quella sera, non ho ceduto,” ha raccontato Gallinger. “Stavamo insieme solo da un mese, ma ci conoscevamo da anni. Aveva esperienza, per questo pensavo di potermi fidare di lui. Mi sbagliavo.”

Così una sera ha accettato, il ragazzo le ha addormentato l’occhio e le ha iniettato dell’inchiostro viola nella sclera. Gallinger, così come molti esperti, sostiene che la procedura dovrebbe essere fatta nel corso di due-tre giorni con un piccolo ago e una miscela di soluzione salina e pochissimo inchiostro. Quando la soluzione salina evapora, la sclera resta colorata. Ma l’unica cosa giusta che ha fatto il suo ex è stata addormentarle l’occhio.

“Non ha diluito l’inchiostro con la soluzione salina—mi ha solo iniettato dell’inchiostro viola, con un ago enorme e andando molto in profondità,” ha raccontato Gallinger. “Ha fatto due iniezioni, sopra e sotto. Ci sono voluti circa dieci minuti.”

Gonfiore e dolore sono stati immediati, ma il suo ex, con cui viveva al momento dell’accaduto, le ha detto che era normale. Gallinger è poi andata in ospedale, ma dato che questa operazione è una delle più estreme della body modification, nemmeno lì sapevano cosa fosse andato storto. Le hanno dato antidolorifici e goccette steroidee per gli occhi, e le hanno consigliato di metterci del ghiaccio.



Successivamente, quando aveva ancora l’occhio gonfio, il ragazzo l’ha lasciata senza motivo—col senno di poi, lei pensa che si fosse reso conto della gravità della cosa e non volesse ammetterlo. Tornata nella sua città d’origine, Gallinger ha cercato un ulteriore consulto. Anche se ora è convinta che avrebbe dovuto farlo subito. A quel punto erano infatti passate settimane, e aveva ancora l’occhio gonfio e pieno di inchiostro, non ci vedeva e il dolore era continuo.

Gallinger ha poi usato i social per raccontare la sua storia, e ora vorrebbe procedere per vie legali.



Uno scatto comparativo pubblicato su Facebook da Catt Gallinger.

Ora Gallinger sta per incontrare un oculista con cui discutere le possibilità di rimozione del colore in eccesso nell’occhio. Nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico, e sono tutti molto fiduciosi, ma dato che è un caso raro nessuno sa esattamente cosa potrebbe succedere.



“È come avere un crampo continuo. A seconda del giorno e del momento, può aumentare o diminuire,” ha detto. “Ho riacquistato un po’ di vista—diciamo che ora è come se avessi bisogno gli occhiali.”

“Si può solo aspettare di capire cosa succederà, a questo punto. Se l’inchiostro si solidifica—pensano che ci vogliano circa tre mesi—diventa più difficile da rimuovere, e può avere un impatto piuttosto pesante sulla vista. Se penetra fino alla retina, può causare danni nervosi.”

Gallinger ha detto che l’accaduto ha avuto conseguenze dure anche sulla sua salute mentale. Ma sono anche le reazioni altrui a preoccuparla: non vuole uscire di casa, sta perdendo molto peso e ha lasciato il lavoro da modella.

“Ho paura,” ha detto Gallinger. “Ora vivo con mia mamma perché da sola, con tutto quello che sta succedendo, non ce la faccio. Sono depressa, mi è capitato di dover svegliare altre persone in piena notte perché avevo paura di quello che sarebbe potuto succedermi. Ho smesso di fare la modella perché non riuscivo a guardarmi allo specchio, figurarsi farmi fotografare da altri. È dura essere sicura di me quando il mio corpo è stato danneggiato in questo modo.”

Uno scatto comparativo pubblicato su Facebook da Catt Gallinger.

Molti artisti riconoscono i rischi dei tatuaggi ai bulbi oculari. In questa intervista all’Huffington Post, l’artista Russ Foxx—che ne ha realizzati alcuni personalmente—ha detto che gli effetti sul lungo termine sono ignoti e irreversibli.



“È una procedura sperimentale, quindi non conosciamo i rischi sul lungo termine. Non fatelo a meno che non siate sicuri di assumervi tutti i rischi delle complicazioni nel corso del tempo,” ha consigliato Foxx. “Nel peggiore dei casi: cecità o perdita dell’occhio.”

Gallinger è d’accordo. “Non consiglio a nessuno di fare quello che ho fatto io,” ha detto. “Il gioco non vale la candela, ora come ora. C’è chi mi chiede se farò anche l’altro occhio. La risposta è no: non rischierò di nuovo.”

