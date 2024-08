Cosa succede quando una pornostar resta incinta?

Bonnie Rotten stava guardando la partita in soggiorno una domenica mattina quando le è comparso un commento sotto una foto di Instagram: “E ora smetterà di fare porno o diventerà una di quelle madri disgustose?!

Il commento era in risposta a una foto postata da Rotten in cui compariva insieme alla figlia di due settimane. Rotten non ha risposto—dice che non voleva accendere gli animi dei troll—ma commenti come quello sono diventati quotidiani quando l’ex attrice porno ha annunciato di essere incinta.

“Ogni giorno mi arrivano i commenti più ridicoli,” mi ha detto. “‘Che madre sei, tu?’ ‘Come pensi si sentirà tua figlia quando le sue amiche le faranno notare che sua madre si faceva scopare da mille uomini?’ o ‘Come pensi di crescere una figlia quando succhi cazzi per vivere?’ Stronzate, tutto il giorno, in tutti i modi possibili.”

Rotten ha smesso di recitare sui set porno a febbraio del 2015, all’inizio della gravidanza. Era al picco della carriera; nel 2014 era stata una delle donne più giovani di sempre a vincere il premio come Performer of the Year agli AVN Awards. Ma la gravidanza, dice, le ha cambiato per sempre vita e carriera.

Secondo Mark Spiegler—uno degli agenti di porno più influenti di Los Angeles, che ha rappresentato e rappresenta star del calibro di Rotten, Sasha Grey e Asa Akira—è “raro” che una delle sue clienti resti incinta, ma quando succede, la maggior parte smette di recitare. “Non ho molto da dire, a riguardo,” mi ha detto Spiegler, “perché quando le ragazze restano incinte, di solito smettono di fare porno.”

Quando l’attrice porno Dana Vespoli aveva 33 anni (era sposata al collega Manuel Ferrara) ha deciso di volere un figlio. Ma quando lei e Ferrara hanno cominciato a cercarlo, il lavoro ne ha risentito: non poteva rischiare quanto prima, fisicamente. Per questo, aveva cominciato a fare solo scene lesbo e a lavorare con poche persone, dato che “sei più esposta alle infezioni quando lavori con tante persone diverse.”

Vespoli, che lavorava nell’industria per adulti da 11 anni, non ha recitato per la maggior parte della gravidanza. Dopo il parto, si è resa conto che con il corpo da neomamma sarebbe stato molto complesso tornare subito sul set. “Ho allattato tutti i miei figli,” ha detto Vespoli, ora madre di tre bambini, “e il mio corpo non mi pareva quasi mio durante quel periodo. Mi sembrava che fosse dei miei figli. Non volevo che nessun altro mi toccasse il seno, e non volevo prendere malattie sessualmente trasmissibili che mi avrebbero costretta ad assumere antibiotici.”

Rotten fa eco: “Sono una persona estremamente dedicata,” ha detto. “O faccio la performer a tempo pieno, o faccio la madre a tempo pieno. Entrambe le cose, no.”

Ma se questa è la traiettoria standard, ci sono anche modi di capitalizzare la gravidanza all’interno del mondo del porno. Sierra Simmons era al primo anno del Florida State College di Jacksonville quando ha scoperto di essere incinta. Simmons pensava da un po’ di entrare nell’industria del porno per mantenersi al college, e quando il test di gravidanza è risultato positivo, le pareva che la decisione fosse ormai presa.

“Dovevo pagare gli studi e il resto,” dice oggi. “Dovevo trovare i fondi per fare tutto, e non volevo assolutamente stressarmi con un lavoro a tempo pieno.” Il suo ragazzo, sapendo che da qualche parte i soldi dovevano trovarli, si era detto d’accordo. “Sono andata e mi sono iscritta all’agenzia,” racconta lei.

A differenza di Rotten e Vespoli, Simmons ha deciso di usare la pancia a suo vantaggio. È entrata nell’ambiente del fetish e dell’incest porn, come nel video Daddy Made Me A Mommy. Sospettava—e sperava—che lavorando in quell’ambito specifico meno persone l’avrebbero scoperta. “Sono poche le persone con il pallino del porno fetish incestuoso e con donne incinte,” ha detto. “Mi sono immaginata che in questo modo nessuno mi avrebbe scoperto.”

Vespoli alla fine è tornata all’industria del porno, ma il suo corpo non era più lo stesso. I seni erano cambiati con l’allattamento (“si sono sgonfiati,” ha detto) e quando i suoi gemelli hanno avuto due anni si è fatta mettere delle protesi.

Dopo aver avuto un figlio, Rotten non ha voluto tornare a recitare. Invece, ha creato un’azienda di sex toy. Comunque, anche scoprire il desiderio di avere una famiglia e lasciare il porno è stato un passo avanti.

“È la sensazione più strana del mondo,” dice, “ma anche la più bella.”

