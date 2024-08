Ecco cosa succede al tuo corpo quando mangi troppo fast food

Due settimane fa, io e un mio amico ci siamo fermati al McDrive di McDonald’s e ci siamo concessi quello sfizio che desideravamo da tempo. Abbiamo ordinato un paio di panini giganti, e una decina di nuggets da condividere. A spanne, il valore calorico di quel pasto si aggirava attorno alle 1400 calorie a testa. Abbiamo mangiato in religioso silenzio, come in trance, fissando il vuoto davanti a noi. Mentre finivo la salsa agrodolce, mi sono ripromesso che non sarei più tornato per almeno altri tre mesi, né qui, né in qualsiasi altro fast food.



“Il fast food è assolutamente da evitare in caso di problemi di costipazione intestinale”

Non era tanto l’apporto esagerato di calorie a spaventarmi, quanto la sensazione di fare davvero del male viscerale e irreparabile al mio organismo. Super Size Me, il documentario-esperimento sugli effetti disastrosi del cibo di McDonald’s sul corpo umano, è uscito nel 2004 ma all’epoca, quando ero giovane e mi sentivo indistruttibile, il film non aveva in nessun modo influenzato il mio consumo di cibi fast food. Negli ultimi 14 anni, però, sono stato letteralmente sopraffatto da un’infinità di prove e correlazioni evidenti tra il consumo di cibi spazzatura e pessime conseguenze sul mio organismo. Elencate di seguito sono solo alcune delle cose che potrebbero succedere al tuo corpo se consumi regolarmente (tipo, due volte a settimana) cibo dei fast food.

Il tuo corpo si sente sazio di cibi vuoti, che non danno nutrimento, quindi anche se ingerisci tantissime calorie, questo senso di soddisfazione poi non durerà a lungo

POTRESTI PERDERE LA MEMORIA O AVERE FUNZIONI COGNITIVE RALLENTATE

Ogni volta che addento il mio panino preferito in un fast food, c’è una vocina saccente dentro la mia testa che dice che è un’idea pessima e che non dovrei farlo. Be’, forse quella voce non ha tutti i torti. “È risaputo ormai da tempo che i grassi saturi hanno un impatto negativo sul cuore, ma ci sono anche molte ricerche che sostengono che l’assunzione massiccia di grassi saturi possa avere conseguenze negative sulla funzione cerebrale e sulla memoria,” dice la nutrizionista Marisa Moore, di Atlanta.

I grassi saturi non sono necessariamente il male, ma se assunti in grandi quantità possono danneggiare l’alimentazione e comprometterne l’equilibrio, soprattutto se a questi aggiungi zuccheri, invece di grassi buoni, carboidrati e proteine. Uno studio del 2015 della Oregon State University ha dimostrato che una dieta ricca di grassi e zuccheri provoca una radicale modifica della flora intestinale, che potrebbe essere collegata a un calo della “flessibilità cognitiva,” della capacità di adattamento e di adeguamento a nuove situazioni.

POTRESTI ESSERE INCLINE ALLA DEPRESSIONE

L’Happy Meal potrebbe essere il prodotto con il nome più paradossale mai approdato sul mercato. Le persone che mangiano spesso nei fast food, infatti, hanno il 51 percento di probabilità in più di soffrire di depressione, hanno più probabilità di rimanere single, lavorare per molte ore, mangiare meno frutta e verdura e infine di fumare, secondo questo studio del 2012. Sebbene terapia e farmaci aiutino contro la depressione, Amy Shapiro, nutrizionista di New York, mi spiega che nutrienti importanti come vitamina B e Omega 3 sono associati (nelle ricerche preliminari fatte) a un rischio inferiore di depressione. E come potete immaginare, non è certo nei prodotti da fast food che troverete questi componenti in abbondanza.

HAI PIÙ POSSIBILITÀ DI DIVENTARE OBESO

Passare da un’alimentazione equilibrata con cibi sani e naturali a una dieta a base di junk food comporta inevitabilmente un enorme apporto di calorie inutili al nostro corpo, a ogni pasto. Nel giro di pochissimo tempo, il corpo inizierà a risentire gravemente del cambiamento e anche la salute potrebbe essere compromessa. “Il cibo da fast food è composto da ingredienti ad alto contenuto calorico, con tantissimi carboidrati e zuccheri ma quasi nessuna fibra,” spiega Jim White, dietologo a Virginia Beach. White spiega che il consumo frequente di questi cibi porta a una resistenza all’insulina, e a un conseguente aumento di peso. Uno studio recente ha esaminato il legame tra i cibi fast food e i casi di obesità e ipertensione tra i bambini e ha tratto conclusioni tragiche e facilmente intuibili.



POTRESTI PERSINO AVERE FAME

O almeno dal punto di vista nutrizionale. Questo perché l’enorme quantità di calorie contenuta nei cibi da fast food si accompagna a uno scarsissimo apporto nutritivo degli stessi. Se esageri con hamburger e patatine fritte, il tuo corpo potrebbe non avere tutte le risorse necessarie per funzionare nel modo corretto. “Il tuo corpo si sente sazio di cibi vuoti, che non danno nutrimento, quindi anche se ingerisci tantissime calorie, questo senso di soddisfazione poi non durerà a lungo,” spiega Shapiro.

AUMENTI LE PROBABILITÀ DI AMMALARTI DI CANCRO

Uno studio del National Toxicology Program nel US Department of Health and Human Services, dice che uno dei componenti coloranti utilizzato nelle salse e nelle bevande gasate, il 2-metilmidazolo, provoca il cancro dei topi da laboratorio. E non finisce qui. Un altro degli agenti coloranti, il 4-metilmidazolo ha anch’esso lo stesso effetto cancerogeno sulle cavie B6C3F.“

Shapiro dice che le pietanze fritte e la combustione dei grassi alimentari contengono elementi cancerogeni: quando l’olio raggiunge temperature troppo alte o quando la carne si brucia. “I pesticidi, gli antibiotici e gli ormoni che si trovano nelle carni di bassa qualità possono contribuire ad aumentare il rischio di cancro,” dice, se a questo aggiungiamo l’assenza di frutta e verdura nella dieta, antiossidanti importanti, appare chiaro che i fan del fast food non danno al proprio corpo abbastanza sostanze nutritive per controbilanciare l’effetto cancerogeno di alcuni dei cibi che ingeriscono.

È PIÙ PROBABILE CHE TU SOFFRA DI MALATTIE CARDIACHE

I grassi che si trovano nei cibi dei fast food sono prodotti da acidi grassi saturi. Si tratta di grassi che si presentano allo stato solido a temperatura ambiente, speso derivati da scarti animali e olii vegetali. Si trovano in abbondanza nei cheeseburger per esempio. Jim White osserva, inoltre, che questi grassi possono innalzare i livelli di colesterolo nel sangue, portando a un rischio maggiore di patologie cardiovascolari. Sembra che, addirittura, vivere a stretto contatto con questi cibi possa compromettere il corretto funzionamento del cuore. Secondo uno studio olandese pubblicato sul European Journal of Preventive Cardiology ha riscontrato una correlazione tra un’alta incidenza di patologie cardiache e la vicinanza della propria abitazione a un ristorante fast food (entro gli 800 metri).

POTRESTI AVERE PROBLEMI CON LA CACCA

Le fibre alimentari (che si trovano in frutta, verdura, cereali, noci e semi) hanno un ruolo cruciale nel corretto funzionamento del nostro sistema digestivo. Le fibre aiutano il condotto digestivo a processare i prodotti inutili e a eliminarli dal corpo. Aiutano a ridurre i livelli di colesterolo, e mantengono sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. “Purtroppo, i cibi da fast food non contengono quasi mai fibre,” dice White. In realtà, come fa notare il National Institute of Health, il fast food è assolutamente da evitare in caso di problemi di costipazione intestinale.

