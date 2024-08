Cosa succede se porti troppo a lungo le lenti a contatto

Forse vi sarà capitato di leggere della paziente a cui sono state rimosse dall’occhio 27 lenti a contatto usa e getta accumulate negli anni. Ma avere problemi con le lenti non richiede un Guinness dei primati, e chi le porta molto sa che gli occhi arrossatissimi sono una delle conseguenze.



La neovascolarizzazione corneale però avviene quando la cornea, la membrana trasparente che copre gli occhi, è coperta tutto il giorno da quello strato di silicone idrogel che migliora la vista. Impossibilitata a respirare come vorrebbe per un lungo tempo (ovviamente questo non significa che l’ossigeno non filtri attraverso le lenti), la cornea mette in atto il suo personale piano B, e comincia a sviluppare vasi sanguigni di compensazione piano piano visibili sulla superficie dell’occhio. Se non tenuta sotto controllo, la condizione può causare problemi come infiammazione oculare, deposito di lipidi nella cornea, e in casi estremi perdita della vista.

Più a lungo porti le lenti a contatto e meno le pulisci o butti via, più alto è il rischio. Thomas L. Steinemann, portavoce clinico dell’American Academy of Ophthalmology e professore alla Case Western Reserve University School of Medicine, mi spiega che la durata dell’uso e la cura delle lenti sono fattori chiave nel determinare quanti vasi sanguigni sorgono, e quanto questi influiscono sulla vista.

“Probabilmente è inevitabile per chi porta le lenti a contatto avere una leggera neovascolarizzazione corneale,” dice. Quanto dipende da te—e be’, da quanto ti prendi cura di te. “Se non cambi le lenti frequentemente, ci sono più possibilità di soffrirne,” dice Bruce Goldstick, un oculista di Chicago e presidente di Optimized Eye Care. Goldstick non è d’accordo sul fatto che in una certa misura sia inevitabile, ma dice che è comune.

La cornea di suo è sprovvista di vasi sanguigni sulla sua superficie anteriore. Quindi, qual è il problema se ne compaiono alcuni? Non si tratta semplicemente di portare l’ossigeno dove ce ne è bisogno?

“I vasi sanguigni distruggono la chiarezza cristallina della cornea,” dice Steinemann. “Possono avere delle perdite. Puoi finire con l’avere degli accumuli nella cornea—colesterolo, lipidi. L’occhio rimane cronicamente infiammato.” “

Allora perché molti di noi ignorano le raccomandazioni che ci dicono di non dormire con le lenti a contatto? Perché portiamo lenti a contatto che dovrebbero essere cambiate ogni due settimane per un mese e mezzo? “Si tratta di pigrizia,” commenta Goldstick, aggiungendo che alle persone piace vedere bene quando si svegliano. Può essere anche un discorso economico. Per esempio, io spendo 259 dollari [circa 240 euro] per dodici paia di lenti—che durano un anno, se le uso come andrebbero usate. Se le porto di più, quando ancora sono buone, però, quei 259 dollari possono durarmi due anni, e farmi saltare i controlli—che vuol dire che neanche vengo messa al corrente dei vasi sanguigni.

“Non credo che sia una buona strategia,” dice Steinemann. “Una lente a contatto non è un gioiello. È un oggetto medico e deve essere monitorato. I vostri occhi sono preziosi.”

Prendersi cura delle lenti è un inizio, ma non basta per risolvere il problema. Quando ero alle elementari ho dovuto mettere gli occhiali e portarli fino al glorioso giorno in cui il dottore ha detto le parole magiche: lenti a contatto. L’unico modo per liberarmi degli occhiali era giurare che sarei stata attentissima e diligente, ed è successo. Allora, dovevo disinfettarle una volta a settimana con un complicato processo che richiedeva l’uso di compresse enzimatiche. Lo facevo regolarmente, e tutte le sere contavo diligentemente i trenta secondi necessari a disinfettare ogni lato delle lenti.

Per decenni, se ero sveglia avevo le lenti. Alla mia ultima visita oculistica, un nuovo dottore mi ha chiesto se ci dormivo o le portavo in modo continuo per più tempo del necessario. Dopo aver indossato le lenti a contatto per 16 ore al giorno per 25 anni, vasi sanguigni cominciavano a essere visibili. E io ero preoccupata. Oggi indosso molto più spesso gli occhiali.



Per fortuna, se sei preoccupato come me, c’è un semplice consiglio—che se seguito con pazienza funziona. “Riposati gli occhi,” dice Steinemann. “Se lo fai, alcuni dei vasi sanguigni spariranno. Ci potrebbero volere mesi, o anche anni, ma spariranno.”

