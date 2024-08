Cosa succede al tuo corpo se decidi di rinunciare alla carne

Molti stimati antropologi evoluzionisti ritengono valide le crescenti quantità di prove, secondo le quali i nostri antenati non fossero i cacciatori abili e astuti tanto decantati dalle credenze popolari. Sempre più spesso, gli scienziati sostengono che gli uomini abbiano iniziato a mangiare carne, solo quando hanno iniziato a trovare quella lasciata sulle carcasse dagli altri – veri – predatori. Uno studio del 2015 ha misurato la quantità di carne lasciata dai leoni e leopardi sulle loro vittime, e ha concluso che ce ne sarebbe stata abbastanza per soddisfare il fabbisogno calorico giornaliero almeno di un homo erectus.

C’è un ampio consenso, tra gli scienziati, sul fatto che il consumo frequente di carne abbia permesso al nostro volume cerebrale e alla capacità mentale di svilupparsi ben oltre quello degli altri ominidi, la famiglia tassonomica che include tutte le specie esistenti di gorilla, oranghi, scimpanzé e bonobo. Anche se molti di noi potrebbero sbiancare al solo pensiero, mangiare carne ci contraddistingue come specie. (Nota a margine, in questo momento stiamo consumando carne che arriva senza tutta quella morte, quello spargimento di sangue, che, fino ad ora, erano stati parte integrante di ogni nostro delizioso, nutriente boccone).

Considerata l’importanza della carne nella storia dell’uomo, e di come vegetarianesimo e veganesimo abbiano cambiato il feed del tuo Instagram, è più che legittimo chiedersi cosa succederebbe al nostro corpo se decidessimo di non mangiare definitivamente più carne.

Bene, non dovete più chiedervelo.

Le infiammazioni diminuiscono

La complessa risposta biologica dei tessuti corporei agli stimoli dannosi, come agenti patogeni, cellule danneggiate o sostanze irritanti, è più comunemente nota come la classica infiammazione. In sostanza, è una risposta protettiva, considerata un meccanismo di “immunità innata” e in molte circostanze, si comporta da amica perché ci difende. Ma nessuno vorrebbe che un’infiammazione fosse la conseguenza di una mega bistecca. Eppure, questo è quello che può succedere.

“I prodotti animali contengono composti infiammatori come grassi saturi ed endotossine,” secondo Jim White, dietologo di Virginia Beach. Aggiunge che, al contrario, le diete a base vegetale sono anti-infiammatorie, grazie al loro alto contenuto di fibre e antiossidanti. White rimanda a uno studio che ha dimostrato che le diete a base vegetale determinano una diminuzione della proteina C-reattiva, sintomo di infiammazione all’interno del corpo.

Potresti rimanere a corto di alcune vitamine e minerali

La maggior parte di noi sa bene che la carne contiene molte proteine e, a seconda dell’animale, del taglio e del metodo di preparazione, anche una buona quantità di grasso. Ciò di cui non parliamo è il contenuto di alcune vitamine e minerali presenti nella carne, sia manzo, pollame, pecora o maiale. Stare senza alcune di queste vitamine e minerali per periodi di tempo prolungati, può avere conseguenze nocive sulla salute. Ecco perché i vegetariani, in particolar modo i vegani, hanno spesso bisogno di cercarli altrove.

“Non mangiare carne comporta lo stare più attenti a certi nutrienti,” questo secondo Marisa Moore, nutrizionista di Atlanta. Moore spiega che la vitamina B12, nota anche come cobalamina, gli acidi grassi dell’omega-3 e il ferro sono alcuni fra quelli da tenere d’occhio. Non si trovano solo nella carne: la B12 abbonda nel lievito alimentare e negli alimenti arricchiti, ad esempio, mentre “i fagioli e gli ortaggi a foglia verde sono ottime fonti vegetali di ferro” – potenziati se abbinati a una fonte di vitamina C. L’omega 3, che abbonda nel pesce, è contenuto anche in alimenti come le alghe, ma anche in semi di chia o canapa.

Il tuo microbioma cambia

Il microbioma è la parola usata per descrivere le migliaia di miliardi di microrganismi che vivono nel tuo corpo. A lungo trascurati, questi microrganismi ora sembrano essere cruciali per la nostra salute in generale. Producono nutrienti importanti, regolano il nostro sistema immunitario, attivano e disattivano i geni, proteggono dal cancro e mantengono sani i tessuti dell’intestino. Alcuni studi hanno dimostrato che aiutano a salvaguardarci dall’obesità, da malattie infiammatorie intestinali, diabete, aterosclerosi, malattie autoimmuni e problemi al fegato.

La brutta notizia per gli amanti della carne è che i prodotti di origine animale possono creare qualcosa chiamato ossido di trimetilammina, o TMAO, nell’intestino, inquietante solo a sentirlo. “Il consumo di carne innesca i batteri dell’intestino per produrre una sostanza che il fegato converte nel TMAO, che produce [ad alti livelli] un aumento del colesterolo, a sua volta causa di problemi cardiovascolari”, dice White, spiegando che le diete vegetariane, o vegane, producono poco TMAO e il loro alto contenuto di fibre favorisce la crescita di batteri sani all’interno dell’intestino.

Per di più, la ricerca chiarisce che le persone che hanno seguito una dieta a base vegetale, per un po’ di tempo producono poco o nulla TMAO, rispetto ai pasti pieni di carne, perché generano un microbioma intestinale diverso. Bastano pochi giorni per eliminare i prodotti di origine animale e per far sì che i nostri batteri intestinali cambino.

Vivere più a lungo non è fuori questione

Gli Avventisti del Settimo Giorno sono una confessione cristiana protestante, i cui membri americani, in media, vivono diversi anni in più rispetto alla media nazionale. Il fatto che la loro fede li scoraggi dal fumare e bere alcolici è probabilmente responsabile di questo trend, condiviso con le comunità che seguono dei comportamenti simili. Tra l’altro, non mangiano neanche carne. Dato che il consumo regolare di carne è associato a una serie di malattie croniche, tra cui cancro, disfunzioni cardiache, ictus, diabete, infezioni, malattie renali, al fegato o polmonari, i dati e il significato di questo comportamento particolare sulla longevità non può essere ignorato.

A livello di DNA, c’è una prova che mostra come le diete a base vegetale aiutino le persone a evitare lo sfilacciamento delle estremità del DNA stesso. “Una dieta a base vegetale ha dimostrato di essere capace di allungare i telomeri, questa sorta di tappi, posti all’estremità dei cromosomi che mantengono stabile il DNA, facendo sì che le cellule e i tessuti invecchino più lentamente”, afferma White, aggiungendo che i telomeri accorciati sono associati a morte precoce e invecchiamento. “Inoltre, i nutrienti nelle diete a base vegetale ottimizzano il modo in cui le cellule riparano il DNA danneggiato.”

Questo articolo è apparso originariamente su TONIC US.



