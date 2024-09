Cosa succederebbe di preciso se ci fosse un colpo di stato in America?

Il governo americano non cadrà mai, giusto? Nessuno nemmeno pensa a sollevare il presidente dal suo incarico nel modo in cui è successo ai leader di altri paesi. Be’, a dire il vero alcuni banchieri avevano parlato di sbarazzarsi di Franklin Delano Roosevelt all’apice della Grande depressione, ma non ci hanno mai davvero provato.



Ma immaginatevi un’America impazzita, in cui il nuovo presidente, un oligarca notoriamente bizzoso e disonesto, abbia appena vinto dopo una campagna d’odio di un anno e mezzo, che ha riempito d’astio e amarezza l’intero paese. Questo presidente è in lotta con i media, che odia e attacca regolarmente, con la sua intelligence, con un enorme movimento di protesta, con l’opposizione che mette in discussione la legittimità del suo governo, e con i membri del suo stesso partito che sono in profondo disaccordo con lui su varie questioni.

Intanto, ha infranto ogni record eleggendo nel so gabinetto molti ex generali. Uno di questi generali ha un sostegno quasi trasversale da parte degli stessi media che si oppongono al nuovo presidente. Metti tutto insieme—la scarsa popolarità, le rivolte, i generali, l’opposizione interna—se fosse un altro paese, cominceresti a chiederti se non c’è un colpo di stato in arrivo.

Gli esperti non pensano che succederà mai. Natasha Ezrow della University of Essex, che ha tenuto diversi interventi sulle derive autoritarie, ha posto l’accento sul fatto che “un colpo di stato è del tutto improbabile.” Tom Ginsburg, professore di legge ed esperto in colpi di stato alla University of Chicago, concorda—ha addirittura pubblicato un saggio a riguardo questo mese. Ma, ha aggiunto, “È bene cominciare a prendere in considerazione queste ipotesi.”

Tenendo a mente che non sta per esserci un colpo di stato, Ezrow e Ginsburg mi hanno aiutato a capire come andrebbe se ci fosse.

STEP 1: TUTTI SONO CONTRO IL PRESIDENTE

Joseph Wright, professore associato di scienze politiche alla Pennsylvania State University, pensa che l’intero concetto sia troppo folle anche solo per prenderlo sul serio. Perché ci fossero anche solo i semi di un colpo di stato, tutti dovrebbero considerarlo possibile e utile, mi ha spiegato, e a Washington DC un colpo di stato non compare nella lista delle cose possibili di nessuno. Sottolinea così ulteriormente quanto improbabili e specifiche siano le circostanze che potrebbero portare anche solo al pensiero che un colpo di stato in America possa avere senso.

“L’unico tipo di colpo che posso immaginare negli Stati Uniti,” mi ha detto Ezrow, “è quello che potrebbe avvenire dietro le quinte se i personaggi chiave dell’esercito e le élite repubblicane si trovassero d’accordo sul fatto che Trump deve dimettersi, e allora potrebbero costringerlo a farlo.” Secondo lei, sarebbe l’esercito la “forza” dietro il coup, ma l’esercito darebbe immediatamente il potere al vicepresidente Mike Pence o,—se Pence rimanesse fedele al suo principale—al presidente della Camera Paul Ryan.

Ma cosa succederebbe se chiedessero gentilmente a Trump di farsi da parte, e lui non volesse?

STEP 2: OGNI ALTRA IPOTESI SI RIVELA FALLACE

Il Congresso, che sempre in questa ipotesi ora sarebbe alleato con l’esercito, a questo punto avrebbe altri strumenti a disposizione, per esempio l’impeachment—lento e inaffidabile—o la dichiarazione che il presidente non è in grado di svolgere i suoi compiti, in accordo con il 25esimo emendamento. Dovrebbe crearsi la situazione per cui un colpo di stato sia l’unica soluzione possibile.

Ora, si può ipotizzare che Trump possa essere costretto ad andarsene senza la necessità di un coup. Dopotutto, se Trump fosse abbastanza impopolare, i servizi segreti si schiererebbero dalla parte dell’esercito. Trump dovrebbe affidarsi a una guardia presidenziale privata. (Va detto che è proprio quello che ha fatto durante la transizione.)

“L’esercito e il congresso, se fossero uniti, potrebbero fare qualunque cosa,” mi ha detto Ginsburg. Ma se anche esistesse un piano per detronizzare il presidente, i complottisti avrebbero bisogno di un’emergenza globale per giustificare la sospensione della democrazia.

STEP 3: L’ESERCITO DICE A TRUMP CHE NON È PIÙ PRESIDENTE

Trump dovrebbe fare una atto considerato una minaccia per l’umanità, per catalizzare una rivolta. “La guerra nucleare con la Cina, cose così,” suggerisce Ginsburg. Insomma, dovrebbe dichiarare una guerra che nessuno vuole. Il colpo—se avesse successo—dovrebbe avere lo scopo di mostrare al mondo che questo non è più il vostro uomo.



Questo significa che i protagonisti del colpo dovrebbero dimostrarsi più razionali e ragionevoli di Trump. Dovrebbero rappresentare ordine e stabilità, perché l’intera questione renderebbe gli americani molto, molto nervosi.

STEP 4: GLI AUTORI DEL COLPO FANNO LA LORO PROPOSTA DI GOVERNO ALL’AMERICA

Ginsburg mi ha detto che di solito chi guida un colpo di stato promette—almeno all’inizio—un rapido ritorno alla democrazia. “La venerazione per la costituzione da parte degli americani è tale,” mi dice, che qualunque generale ci metta la faccia dovrebbe assicurare ai cittadini che “Siamo solo un regime temporaneo, siamo qui solo per rimettere a posto le cose.” In altri stati queste occasioni sono spesso sfociate nella sospensione o nella ristesura della costituzione, ma se qualcuno proponesse di sospendere quella americana “genererebbe reazioni fortissime,” mi dice Ginsburg. “Il giorno del colpo di stato, chi lo compie dovrebbe per prima cosa avere accesso ai mezzi di comunicazione e dire chiaramente via radio e TV cosa sta succedendo,” secondo Ezrow.



A quel punto i cittadini inizierebbero a capire cosa sta succedendo, e intanto potrebbe verificarsi la soppressione dei mezzi di informazione, e forse l’esercito potrebbe far capire che controlla internet—ma probabilmente non in modi troppo evidenti, per esempio limitandone l’accesso. Secondo Ginsburg, “può essere utile, ovviamente, perché monitorando il traffico riesci a capire chi è contro di te.” In ogni caso, mi ha detto, il nuovo “regime” vorrà controllare cosa dicono le persone per “evitare che i media le mobilitino contro di loro.”

STEP 5: C’È UN CONTRATTACCO DEI SOSTENITORI DI TRUMP

Finora abbiamo parlato di un’operazione che abbia il completo sostegno da parte del popolo (vi ricordate, il presidente ha perso la testa). Ma un cambio di regime non sarà mai un’operazione chirurgica, e un sacco di persone lo considereranno come un colpo di mano illegittimo—cosa che in effetti sarebbe. Alcuni potrebbero opporsi perché un colpo di stato è sbagliato in generale, mentre altri rimarrebbero fedeli al presidente. “Nei casi di instabilità e violenza, possono anche verificarsi processi ed esecuzioni di clienti e amici,” secondo Ezrow.



Secondo Ginsburg, l’esercito dovrebbe avere il controllo completo del sistema giudiziario. “Alcuni giudici federali potrebbero appellarsi all’habeas corpus e tirarlo fuori di galera, e a quel punto sarebbero da capo.” E poi, fa notare, “ci sono decine di migliaia di dipartimenti di polizia, che hanno il potere di usare la forza, e 50 diversi governi statali, e chi vuole tentare un colpo deve avere il loro benestare.”

Finché i tribunali sono dalla parte del colpo, qualunque sostenitore di Trump che decida di interpretare alla lettera il secondo emendamento—formare una milizia e combattere la tirannia del governo—non ha molte chance. Il governo federale non è mai molto disposto a usare la forza contro gruppi armati, ma quasi mai questi gruppi armati mettono a repentaglio lo status quo. “Se invece fosse una situazione di vita o di morte in cui il regime è a rischio, risponderebbero,” dice Ginsburg.

STEP 6: TRUMP TENTA L’ULTIMA DIFESA

Trump è abbastanza ricco da pagarsi una milizia di mercenari, e il fatto che abbia dei sostenitori nell’esercito significa che almeno alcuni soldati sarebbero contenti di prendere le sue difese. Ma se le élite del paese fossero tutte unite contro Trump, le sue forze in campo dovranno prima o poi arrendersi.



“Se un leader nella posizione di Trump resta attaccato al potere, di solito viene ucciso,” mi dice Ezrow. “Se non viene ucciso, gli viene mosso un ultimatum perché se ne vada senza opporre resistenza e si salvi la vita in esilio.”

Ginsburg non è favorevole all’esilio: “Quando fai un colpo di stato, è fondamentale che il leader che detronizzi sia isolato per sempre, è fondamentale controllarlo. Non penso che ci sia alcun buon motivo per esiliarlo da qualche parte negli Stati Uniti.” Invece, mi ha detto, se il presidente è ancora vivo, “bisogna accusarlo di qualche crimine e rinchiuderlo in carcere.”

STEP 7: IL NUOVO REGIME CERCA DI GOVERNARE IL PAESE

Secondo le ricerche di Ezrow, tra Nord e Sud America ci sono stati 145 colpi di stato, con una percentuale di successo del 48,3 percento. In tutti gli altri continenti la percentuale di successo è sempre intorno al 50 percento, tranne che per l’Europa, dove solo il 33,3 percento dei colpi di stato ha funzionato. “Un colpo di stato in un paese in cui non ce n’è mai stato uno potrebbe generare instabilità e proteste,” dice.



Se avesse successo, mi ha detto, si creerà un governo funzionante, ma di solito “ci vuole qualche settimana.”

Settimane di caos, più l’immagine scioccante di un presidente esiliato o imprigionato o ucciso, più il controllo dei mezzi di comunicazione, più la rottura con due secoli di pacifici passaggi di potere, più le lotte tra i sostenitori del colpo di stato e gli oppositori, sarebbe tutto un disastro per gli Stati Uniti, probabilmente molto peggio di quanto potrebbe mai fare un presidente. Grazie al cielo non succederà.

