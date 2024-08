Cosa succede se la Corea del Nord fa esplodere la bomba H sott’acqua?

Giovedì sera, il Ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Yong-ho ha dichiarato all’agenzia stampa della Corea del Sud Yonhap che Kim Jong-un sta considerando di testare una bomba all’idrogeno nell’Oceano Pacifico, in risposta alla minaccia del presidente Trump di “distruggere completamente la Corea del Nord.”

“Potrebbe essere la detonazione più potente di una bomba all’idrogeno nel Pacifico,” ha detto Ri a Yonhap. “Non abbiamo idea di quali azioni potrebbero essere intraprese, perché l’ordine arriverà solo dal capo di stato Kim Jong-un.”

Utilizzando le parole “nel Pacifico,” anziché “sul Pacifico,” Ri lascia intendere che la detonazione sarebbe subacquea piuttosto che aerea.

Come forse avrete notato, la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti aumenta ogni giorno di più; gli Stati Uniti al momento hanno posizionato caccia militari nelle vicinanze del paese, come dimostrazione di forza.

Ri ha detto sabato mattina che un attacco contro il suolo americano è “inevitabile,” e giusto poco dopo mezzanotte, domenica, Trump ha di nuovo minacciato la Corea del Nord via Twitter.

Se la Corea del Nord facesse esplodere una bomba all”idrogeno nel Pacifico, che cosa succederebbe? Posti come le Hawaii, la California e il Giappone dovrebbero aspettarsi tsunami provocati dalla bomba o tempeste radioattive? La vita marina subirebbe un drammatico sterminio, o diventerebbe radioattiva?

Ho parlato con alcuni esperti per farmi un’idea di che cosa dovremmo aspettarci se una bomba all’idrogeno fosse fatta detonare sott’acqua, e quali sono le implicazioni.

ONDE



Oliver Bühler, un professore di matematica applicata alla NYU che si occupa di fluido dinamica, mi ha detto che sì, c’è da aspettarsi la comparsa di onde causate dall’esplosione di una bomba del genere sott’acqua.

“Un’esplosione subacquea o persino una sopra il suolo creerebbero ovviamente un mucchio di onde, belle forti,” ha detto.

Queste onde si sono generate in altri test nucleari subacquei prima d’ora. Ma le armi in questione contenevano una frazione dell’energia che è contenuta nella bomba nucleare della Corea del Nord, e i test sono stati incredibilmente pericolosi. Durante Operation Crossroads nel 1946, il calcolo errato della distanza necessaria per poter osservare in sicurezza un’esplosione nucleare da 23 kiloton inzuppò i soldati americani in livelli tossici di radiazioni. È stato stimato che l’esposizione alle radiazioni abbia ridotto l’aspettativa di vita di ognuno dei testimoni di circa tre mesi.

Ad ogni modo, l’analisi matematica fornisce un quadro più sicuro e pulito di ciò che succede in acqua.

Una delle analisi più esaustive a tal proposito è un report dell’esercito USA da 400 pagine scritto nel 1996 da Bernard Le Mehaute e Shen Wang del Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science.

Dopo la detonazione, possiamo aspettarci un’onda d’urto che si propaga verso l’esterno, trasportando fino a 140 kiloton di energia. Stando ai servizi segreti degli Stati Uniti, l’ultima bomba testata dalla Corea del Nord il 3 settembre scorso ha rilasciato circa questa quantità di forza. Per darvi un riferimento, le bombe che sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki trasportavano rispettivamente 15 e 21 kiloton di energia.

Mentre l’onda d’urto si propaga, il plasma si libera nell’acqua, liberando enormi quantità di vapore acqueo e detriti vari nell’aria.

Immagine: formazione di una bolla in “Water Waves Generated by Underwater Explosions,” un report del 1996 della Defense Nuclear Agency.

L’acqua si espande radialmente, formando una bolla che si solleva oltre il livello della superficie. Ma per via delle sue dimensioni colossali, al centro della bolla si forma una voragine nota come “getto di rientro” e collassa su se stessa. Mentre la bolla crolla verso la superficie dell’acqua, una colonna di acqua schizza verso l’alto nell’aria, per poi disintegrarsi in una serie di onde.

Immagine: Rappresentazione di onde che irradiano da una bolla collassata in “Water Waves Generated by Underwater Explosions,” un report del 1996 della Defense Nuclear Agency.

L’onda d’urto e l’energia radioattiva sono più che sufficienti a sterminare praticamente tutta la vita marina dell’area immediatamente circostante. Dopo il test nucleare del 1946, gli scienziati hanno pescato circa 38.000 pesci morti dall’acqua.

Ad ogni modo, Bühler ha detto che le onde non sarebbero tali da scatenare uno tsunami. Mi ha detto che le onde analizzate in questo documento trasportano solo una frazione dell’energia generata da uno tsunami, che necessita di un campo d’azione lungo centinaia di chilometri.

“Una bomba come questa si comporterebbe più come una tempesta,” ha detto Bühler. “Creerebbe un’enorme quantità di onde, che, però, si disperderebbero. L’energia non arriva tutta in una volta come in uno tsunami. Arriva nel corso di ore, giorni, alle volte settimane.”

—

CLIMA

Se le onde e le tempeste si disperdono dal sito dell’esplosione, dovremmo preoccuparci delle piogge radioattive sulle isole del Pacifico come le Hawaii? Stando all’oceanografo Matthew Charette, che studia l’effetto dei radionuclidi sulla chimica marina, queste tempeste non sono probabili all’indomani di un test nucleare.

Mi ha detto che quando l’energia nucleare si mescola con gli oligoelementi dell’acqua del mare, come il sodio e il cloruro, gli elementi diventano radioattivi. Ma il danno che possono fare dipende dal loro comportamento chimico.

“Alcuni [elementi] sono particolarmente insolubili — restano attaccati ad altri elementi e particelle nella colonna d’acqua, si depositano nel sedimento locale, e non rappresentano un problema per il campo ondulatorio lontano.” ha detto Charette. “Altri elementi sono più solubili in acqua salata, come il Cesio 137 dei disastro di Fukushima. Quello può essere trasportato dalle correnti oceaniche.”

Charette ha detto che per via dell’enorme volume dell’oceano, gli elementi radioattivi sarebbero concentrati in dosi troppo deboli nell’acqua per rappresentare una minaccia climatica seria.

“Per un test subacqueo, non mi preoccuperei molto,” ha detto. “I fattori di diluizione sarebbero molto elevati.”

Tuttavia, Ken Buesseler, scienziato del Woods Hole Oceanographic Institution, mi ha spiegato che è molto preoccupato — anche se la detonazione subacquea dovesse svolgersi lontano dalla terraferma.

Buesseler ha spiegato che l’acqua radioattiva contaminata da una detonazione entrerebbe nelle correnti dell’oceano Pacifico e risulterebbe estremamente difficile prevedere dove potrebbe arrivare.

“[Le radiazioni] non si fermerebbero in un posto come in un incidente con i reattori: si sposterebbero con le correnti oceaniche,” ha aggiunto. “Se si fa detonare una bomba in prossimità di un’isola, le correnti possono condurre le acque contaminate in mare aperto o, al contrario, con un test in mare aperto, le correnti possono condurre il tutto a riva. È molto difficile prevedere le influenze su di un’isola abitata”.

Le correnti seguono cicli temporali che variano dalle settimane fino ai millenni, quindi, Buesseler ha detto che è quasi impossibile prevedere dove va a finire.

Fondamentalmente, non abbiamo alcuna idea di quali luoghi potrebbero essere influenzati e quanto tempo ci vorrà perché vengano toccati dalle radiazioni.

—

LE FORME DI VITA

Charette e Buesseler mi hanno raccontato che, all’inizio di quest’anno, hanno visitato l’Atollo di Bikini — un piccolo gruppo di isole compreso nelle Isole Marshall in cui hanno avuto luogo 23 test di detonazione nucleari americani tra il 1946 e il 1958.

Più di 70 anni dopo, l’Atollo di Bikini non si è ancora ripreso del tutto. I livelli di radiazione su una delle isole continuano a superare gli standard di sicurezza stabiliti dagli Stati Uniti e dalle Isole Marshall.

Durante la loro visita, Charette e Buesseler hanno misurato il livello di radioattività riscontrato nei campioni di acqua marina, di acque sotterranee e dei fondali. Nonostante i risultati del loro studio non siano ancora stati pubblicati, Charette ha detto di esserne rimasto piacevolmente sorpreso.

“Sono rimasto impressionato da come le isole si sono riprese,” ha detto. “Almeno in termini di flora e fauna.”

Anche altri ricercatori hanno scoperto che la vita marina si è in gran parte ripresa dagli esperimenti nucleari. Il professor Stephen Palumbi e la studente Elora López dell’Università di Stanford hanno scoperto che i coralli si sono adattati agli elevati livelli di radiazioni.

Uno studio sulla biodiversità dell’Atollo di Bikini del 2008 ha rilevato che, se da un lato il 70 per cento delle specie di coralli si sono riprese dai test nucleari, dall’altro, ci sono voluti decenni perché questo avvenisse e, alle condizioni attuali, la velocità di recupero potrebbe non essere la stessa.

“Se l’evento destabilizzante dovesse ripetersi oggi, il recupero non sarebbe così veloce a causa della combinazione di stress aggiuntivi associati al cambiamento climatico e ad un ambiente alterato da ulteriori 50 anni di occupazione umana,” viene riportato nello studio.

Charette ha spiegato che anche se, nell’atollo di Bikini, la vita marina si è sviluppata nuovamente, gli effetti biologici di una detonazione nucleare non andrebbero sottovalutati — ricordiamoci che, circa 70 anni dopo quei test, l’area non si è ancora ripresa completamente.

“Bisogna preoccuparsi dei componenti radioattivi presenti nei cibi che peschiamo,” ha aggiunto. “Soprattutto in cosa viene pescato nelle regioni vicino a zone di test nucleare.”

Anche Buesseler si trova d’accordo.

“Come consumatori di pesci, ingeriamo [isotopi radioattivi],” mi ha detto. “Bisognerebbe preoccuparsi del sito [della detonazione]. Un’area di pesca potrebbe diventare off-limits a causa della contaminazione locale”.

Tuttavia, Buesseler ritiene che il più grande rischio umano derivante dai test nucleari sia di tipo psicologico.

“Mettici di mezzo le radiazioni e le persone cambieranno immediatamente le loro abitudini: dai pesci che mangiano, a dove vanno a nuotare,” ha spiegato. “Queste convinzioni potrebbero non essere supportate dalla scienza, ma causano il panico generale. Così, naturalmente, tutti temono che la prossima detonazione possa avvenire in una zona popolata”.

—

Nelle conversazioni che ho avuto con loro, Bühler, Charette e Buesseler hanno sottolineato quanto sia difficile prevedere le conseguenze a lungo termine dei test di detonazione nucleare.

Quando ho parlato con Bühler dello studio di 400 pagine “Water Waves Generated by Underwater Explosions,” ha spiegato che, un tempo, report simili erano molto comuni.

“Nei giorni caldi dei test statunitensi delle bombe, eravamo preoccupati da qualsiasi tipo di questione,” ha detto. “Quando detoneremo le bombe, causeremo uno tsunami o faremo incendiare l’atmosfera?” Fondamentalmente, tutti questi studi hanno dimostrato che non accade nulla del genere, ma questo ha incoraggiato il loro proseguimento: “Be’, sganciamo la bomba e vediamo un po’ come va.”

Secondo Bühler, dopo che la scienza ha suggerito l’assenza di rischii di danni immediati o di catastrofe, l’opinione pubblica è diventata più indifferente nei confronti dei test nucleari. Gli Stati Uniti hanno proibito i test delle armi nucleari solo nel 1992 — decenni dopo l’avvio dei negoziati.

“Ci è voluto molto per capire che non possiamo controllare cosa accade molti anni dopo,” ha concluso. “Questo è il motivo principale per cui effettuare questi test non è una scelta responsabile: si possono individuare le conseguenze a breve termine, ma nessuno ha il controllo delle implicazioni a lungo termine.”