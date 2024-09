Cosa succederebbe se l’Europa adottasse le stesse politiche migratorie di Trump?

Storicamente, agli europei non è mai dispiaciuto credersi “migliori” rispetto agli statunitensi. E in un certo senso la presidenza di Trump non ha fatto che accrescere questa impressione—in particolare dopo gli ultimi provvedimenti sull’immigrazione.

A pochi giorni dall’ordine sul muro tra Stati Uniti e Messico, infatti, è arrivato quello passato alle cronache come “Muslim Ban”. Un ordine esecutivo che, su finestre temporali diverse, vieta l’ingresso su suolo americano ai cittadini e i richiedendi asilo di Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.

Il provvedimento ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, e ha innescato reazioni fortemente critiche tanto negli Stati Uniti quanto da parte di rappresentanti politici europei. Ma siamo sicuri che le politiche sull’immigrazione in vigore da questa parte del mondo siano estremamente più illuminate di quella americana? Lo abbiamo chiesto al professore di diritto pubblico internazionale dell’Univerità di Barcellona David Bondia. Che, sintetizzando, ci ha detto che al di là di qualche differenza di forma siamo “pessimi” tutti allo stesso modo.

VICE: Le politiche sull’immigrazione europee sono così diverse da quelle degli Stati Uniti?

David Bondia: Le politiche in materia di immigrazione sono più o meno le stesse (e mi riferisco a tutti i paesi europei, a eccezione di quelli del nord Europa), al netto di alcune differenze di forma: mentre Trump ha fatto passare questo provvedimento a caldo—il suo è infatti un ordine esecutivo—in Europa si segue un iter legislativo attraverso i rispettivi parlamenti. Ma il risultato non cambia granché: è una violazione dei diritti umani.

In Europa ci sono casi paragonabili al provvedimento di Trump?

Sì. Molte norme antiterrorismo sono state utilizzate per minare i diritti fondamentali con la scusa della sicurezza, e hanno permesso l’approvazione delle cosiddette leggi straordinarie, attraverso le quali si attribuiscono agli organi esecutivi poteri straordinari. In Austria e in Polonia, per farti due esempi, negli ultimi anni sono state approvate leggi straordinarie sui flussi migratori che non sono poi così diverse da quelle degli Stati Uniti. Sono leggi che danno luogo a un equivoco estremamente pericoloso: promuovere l’idea che i diritti siano un privilegio e che, di conseguenza, possano essere mercificati.

Può farmi un esempio?

Le faccio un esempio che riguarda numerosi paesi europei: negare ai migranti l’accesso alla sanità pubblica. È una chiara limitazione dei diritti umani che da anni viene applicata nella maggior parte dei paesi europei—il tutto mentre in Europa si guarda con orrore alla cosa se l’idea arriva da Trump e quella a rischio è l’Obamacare. In Spagna, per non andare lontano, nel 2012 la destra ha approvato un decreto reale che escludeva dalla sanità pubblica chiunque non fosse opportunamente registrato. Il provvedimento ignorava un trattato internazionale (che ha un peso giuridico maggiore) che garantisce il diritto universale alla salute, e i promotori sapevano che questo avrebbe significato, un giorno, vedersela con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tant’è. Nel frattempo si continua a criminalizzare l’immigrazione, un aspetto che non può non interessare alla politica se pensiamo agli elettori.

A cosa si riferisce?

Nella pratica la destra europea, così come quella negli Stati Uniti, ha molto poco appoggio in termini assoluti, se contiamo tutti gli astenuti e chi vi si oppone. A livello sociale quelli realmente d’accordo con posizioni così radicali sono una minoranza. E non mi riferisco solo a Trump, ma anche a Marine Le Pen. Non sono la maggioranza, ma è gente che vota, ed è questo il punto della questione. È questo ciò che li rende importanti.

In Europa così come negli Stati Uniti gli immigrati non possono votare.

Sì, e parliamo di persone che lavorano e contribuiscono alla ricchezza del paese. Succede in tutti gli stati europei, fatte salve poche eccezioni per cui vale la condizione di reciprocità (se possono votare nel paese di appartenenza, possono farlo anche in quello di arrivo). E poi ci crediamo migliori di Trump.



E come facciamo, sia noi in Europa che gli Stati Uniti, a ignorare i trattati internazionali?

La maggior parte delle leggi sull’immigrazione in Europa saltà a piè pari i trattati internazionali, e lo fa senza conseguenze. Uno degli esempi più problematici è la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata dall’ONU nel 1990. È il massimo, in termini di diritti umani e migrazioni: tutela i diritti dei lavoratori nel paese di origine, di transito e di destinazione. Garantisce anche determinati benefici in caso il lavoratore decida di tornare nel paese di origine. Sa quanti paesi europei l’hanno ratificata?

Quanti?

Nessuno. Nemmeno gli Stati Uniti o l’Australia. È stata approvata solo dai paesi da cui provengono i flussi migratori, non paesi che li ricevono. L’aspetto ironico è che in Spagna si è valutato se approvarla nel 2008, in piena crisi, quando molti lavoratori spagnoli hanno lasciato il paese per cercare impiego altrove.



Però almeno noi non abbiamo vietato gli ingressi ai cittadini di determinati paesi. Questo aspetto può servirci da consolazione?

Però abbiamo politiche sui visti che possono essere incredibilmente aleatorie. È “meglio” perché almeno ti negano l’ingresso a titolo personale, e non in quanto cittadino di un determinato paese, ma anche dipendere da un visto può essere piuttosto brutto.



Cosa succederebbe se seguissimo l’esempio di Trump e bloccassimo gli ingressi da determinati stati?

Sarebbe un disastro. Trump ha imposto un blocco a paesi con cui l’America non ha rapporti commerciali. In Europa sarebbe impossibile, perché intratteniamo relazioni commerciali con una rete ancor più vasta di paesi. È assurdo voler avere accesso alle risorse africane, giusto per fare un esempio, e poi non lasciar venire qui le persone che arrivano da quella parte del mondo.



Quindi, che facciamo?

Per me una risposta c’è. Tutta questa follia, tutte queste politiche che sono una chiara violazione dei diritti umani, devono fare da spinta per organizzare un movimento globale di resistenza civile. Del resto, queste politiche hanno un solo scopo: accontentare un certo tipo di elettore che, in fin dei conti, è pure minoritario.



E da dove bisognerebbe cominciare, secondo lei?

Dall’avere ben chiare due cose: si tratta di convivenza, non di tolleranza. Bisogna cambiare il modo in cui ci esprimiamo.



E l’altra, la seconda cosa?

Noi siamo di più.



Thumbnail modificato da Gonzalo Herrera via Flickr.