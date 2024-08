Cosa te la fa scendere a letto? – L’abbiamo chiesto a un po’ di persone

È una storia vecchia come il mondo. Un ragazzo e una ragazza si incontrano, la ragazza si lascia incantare dalla supponenza del ragazzo, bevono qualcosa, limonano, e poi il ragazzo dice, “Aspetta, prendo una cosa.” La ragazza pensa che stia intelligentemente cercando un preservativo, e invece il ragazzo riappare con un vibratore e bisbiglia, “Posso mettertelo nel culo?”



È quello che gli esperti chiamano “una scesa”. Ed è quello che intendono i cantanti quando cantano “farei qualunque cosa per amore, ma non quello.” Perciò ho chiesto a un po’ di persone a caso trovate in giro per Melbourne cosa non farebbero per amore, dove sta il loro limite.

CLAIRE, 21 ANNI, LAVORA NEL SETTORE ALBERGHIERO

VICE: Ciao Claire, cosa te la fa scendere?

Claire: L’omofobia. È dura essere queer, invece essere omofobi è semplicissimo. L’omofobia è molto comune. Chi non accetta le persone per quello che sono mi spezza il cuore, e mi fa scendere pure la voglia di scopare.

Be’, la buona notizia è che l’Australia ora come ora sembra meno omofoba di qualche tempo fa, no [in Australia è appena stato votato il sì ai matrimoni gay]?

Sì, è un momento molto speciale e importante. Eccitante.

Sessualmente eccitante, dici?

Anche.

Non sono omofoba. Per niente. Ti eccito?

Sì, molto.

Ottimo.

CHRIS, 26 ANNI, DESIGNER

VICE: Ciao Chris, cosa te la fa scendere?

Chris: I peni circoncisi. Non sanno di niente. E poi, vale come mutilazione genitale. Davvero pensiamo che un bambino di due anni abbia capacità di scelta? Che avrebbe potuto dire, “Mamma mamma, non tagliarmi il pisellino”? No.

Però è più igienico.

Vero, ma preferisco quelli naturali.

Hai mai avuto a che fare con peni circoncisi?

Sì, un paio di volte. Ho guardato giù e ho pensato, “Mio dio, non c’è pelle, non c’è niente con cui divertirsi!” È sempre stato molto noioso, sempre. Poi, se il ragazzo è perfetto ma il pene è circonciso—senti è questione di valutare i pro e i contro. La circoncisione è un contro.

Che severo. Un pene resta sempre un pene.

Hai ragione… Forse c’è una lezione da imparare, qui: non è solo l’apparenza che conta, è anche come lo usi.

BETTY, 27 ANNI, STUDENTESSA DI MODA

VICE: Ciao Betty, cosa te la fa scendere?

Betty: I maschi che usano la mascolinità come dominio. In due parole: il machismo e il patriarcato.

Wow.

Tipo il ragazzo che parla a voce troppo alta, circondato da amici, che bestemmia e beve birra.

Molti uomini sono così, Betty.

Sì. Cavoli.

Mi pare di capire che non ti piace essere dominata.

Dipende dal contesto. Se siamo tra adulti consenzienti, va benissimo. Mi piace essere dominata, a volte.

Altre cose che ti fanno perdere l’eccitazione?

Sì, mi fa tristezza quando una persona cerca di essere figa a tutti i costi. Non mi piace.

SEAN, 28 ANNI, ILLUSTRATORE

VICE: Cosa te la fa scendere, Sean?

Sean: La gente che va piano.

Stiamo parlando di sesso, Sean?

Sì.

Ah ok, chiedevo.

Intendo la gente che non riesce a tenere il passo, troppo lenta.

Quindi cerchi una persona con l’ADHD?

Certo, perché no. Mi serve tenere la mente attiva.

Però non mi sembri così pieno di energia tu, a dire il vero.

Mmmh.

BEN, 24 ANNI, STYLIST

VICE: Cosa te la fa scendere?

Ben: Be’, mi piace il sesso. Il sesso fatto bene.

Mi fa molto piacere saperlo, Ben.

Allora, credo che la cosa me la faccia scendere di più in assoluto è quando il partner non tiene in considerazione i miei sentimenti, e quello che mi piace. È importante parlare durante il sesso. E poi quelli che vengono prima di te e non ti fanno venire. Fanculo.

Mi dispiace. Ti succede spesso?

A volte. È triste perché io me ne sto lì tipo, “Ehi, devo venire.” Ma fortunatamente ho incontrato anche persone molto rispettose che hanno pazienza e mi fanno venire. Venire insieme è una bella cosa.

Sì, ma ci sono diversi modi di aspettare che una persona venga…

Sì, non sempre è divertente l’attesa.

EMILY, 24 ANNI, STUDENTESSA

VICE: Ciao Emily, cosa te la fa scendere?

Emily: I carnivori. Io sono vegana.

Ah ecco. Quindi il tofu è sexy?

Sì. Be’, gli uomini più sexy sono quelli che mangiano solo frutta.

Che frutta ti eccita?

Il mango è sexy. Anche il durian mi piace.

Aspetta, il durian devo cercarlo su Wikipedia.

Sì, è un frutto stranissimo malesiano. Non so se piace a molta gente perché l’odore è terribile. Un po’ un mix di merda, cipolla e vomito. Ma è un afrodisiaco vero, te lo dico io.

