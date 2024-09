5 cose da sapere sulle elezioni in Francia

Emmanuel Macron ha vinto il secondo turno le elezioni presidenziali francesi, e sarà il prossimo presidente della Repubblica.

Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, il leader del movimento “En Marche!” ha ottenuto il 66 percento dei voti, contro il 34 di Marine Le Pen—a capo del partito di estrema destra “Front National” (FN).

Macron è un centrista d’estrazione liberale, ha 39 anni e sarà il più giovane presidente nella storia della Repubblica francese. Prima del voto del secondo turno aveva ricevuto il supporto degli altri candidati, in modo più o meno esplicito.

La sua vittoria, oltre a cambiare radicalmente il volto della politica francese—con una storica disfatta per i partiti tradizionali—è parecchio significativa anche per l’assetto politico mondiale.

Dopo la vittoria di Trump e della Brexit, il passaggio delle elezioni francesi era visto con timore da chi temeva che una vittoria di Le Pen avesse potuto tracciare il sentiero per un’ormai irrefrenabile ascesa del populismo nelle democrazie occidentali.

L’affermazione di Macron è stata quindi vissuta come una specie di sollievo. Allo stesso tempo, però, campagna ed elezioni sono state analizzate in lungo e in largo, come a voler cercare di tracciare una tendenza sia locale che globale.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei numeri e dei temi più interessanti che si possono cogliere dal voto di ieri.

