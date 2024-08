Cos’è Incel, il gruppo misogino sostenuto dall’attentatore di Toronto

La strage che ha avuto luogo lunedì a Toronto, nel corso della quale 10 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite, ha generato una serie di interrogativi—e uno status di Facebook che sembrerebbe essere stato postato dal responsabile Alek Minassian poco prima dei fatti non fa che contribuire alla confusione.

Intorno all’una e mezza del pomeriggio di lunedì ora locale, per circa sette minuti, un furgone bianco ha percorso ad altissima velocità le strade del nord di Toronto, tra Yonge e Finch, sbandando, salendo sui marciapiedi e talora guidando nel senso di marcia sbagliato con l’obiettivo di colpire i pedoni. Minassian è stato arrestato poco dopo, e ora dovrà affrontare un processo per dieci omicidi volontari e 13 tentati omicidi.

Videos by VICE

Facebook ha confermato a VICE che il post qui sotto sarebbe autentico e pubblicato sul vero profilo di Alek Minassian, e la polizia concorda.

“Private (Recruit) Minassian Infantry 00010, wishing to speak to Sgt. 4chan please. C23249161,” dice il post. “The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!” [“Soldato (recluta) Minassian Fanteria 00010, chiedo di parlare al Sergente 4chan. C23249161. La ribellione degli Incel sta per cominciare! Sconfiggeremo i machi e le fighe! Onore al supremo gentiluomo Elliot Rogder!”]



Incel è la versione abbreviata di “involontariamente celibe” ed è un gruppo di uomini che incolpano le donne del fatto di non riuscire ad avere rapporti sessuali. Pur privo di una fede politica unitaria, il gruppo è fortemente misogino e antifemminista, e molti membri augurano violenze e stupri alle donne. Il credo fondamentale della comunità è che il “sistema” avvantaggi le donne, dal punto di vista sessuale, a discapito degli uomini. Il termine incel è stato in realtà coniato da una donna di Toronto nel 1993, ma è stato poi adottato in questi anni dagli uomini.



Il gruppo ha spazio su siti come Lookism o sulla board /r9k/ di 4chan. Su Reddit il thread più popolare del gruppo, r/Braincels, ha ritenuto necessario prendere le distanze dall’atto, scrivendo che, “r/Braincels non sostiene, incoraggia o glorifica atti di violenza o aggressione fisica, né quelli che li commettono.”

L’anno scorso Reddit aveva messo al bando il subreddit r/incels, che al tempo aveva circa 40mila membri.

Quelli che nel post di Minassian vengono chiamati “Chads” e “Stacys” sarebbero gli uomini sessualmente appagati e le donne che ignorano gli incel in favore dei “Chad”. Nella comunità incel Elliot Rodgers, citato nel post di Minassian nonché l’uomo che ha ‘posto le basi’ del movimento, è considerato un eroe.

“Ho 22 anni e sono ancora vergine,” dice il manifesto di Rodgers. “Non ho mai nemmeno baciato una ragazza. Dopo due anni e mezzo di college, di più anzi, sono ancora vergine. È una tortura. Il college è il momento in cui tutti sperimentano il sesso, il divertimento, il piacere. In questi anni, io sono marcito nella solitudine.”

“Non è giusto. Voi ragazze non siete mai state attratte da me. Non so perché non lo siete, ma vi punirò tutte per questo. È un’ingiustizia, un crimine, perché… non so cosa non trovate in me.”

Poco dopo aver postato il manifesto, Rodger ha accoltellato e ucciso tre uomini, sparato a due ragazze (uccidendone due), e aperto il fuoco in un negozio, uccidendo un uomo. La strage di Isla Vista (in California) è terminata con il suicidio di Rodger. In totale, Rodger ha ucciso sette persone (incluso lui stesso) e ne ha ferite 14.

La comunità è insorta lo scorso novembre quando Reddit ha preso l’inconsueta decisione di bannare il loro subreddit, che era descritto come “gruppo di sostegno” per gli incel. La piattaforma ha dichiarato che il gruppo aveva contravvenuto alle regole incitando alla violenza. Nel subreddit si faceva riferimento a Rodger come a “Sant’Elliot”. Da allora è però attivo un altro subreddit, r/Braincels, che ora ha 16.900 follower e si proclama il ritrovo di “incel e ospiti che celebrano la cultura incel”.

I due subreddit incel sono così noti da aver generato a loro volta il subreddit r/inceltears, che tiene d’occhio e si fa beffe degli incel.

I membri della comunità incel hanno cercato di prendere le distanze da Minassian dichiarando che quest’ultimo non era un vero membro della comunità e che i suoi legami al gruppo sarebbero “fake news.” Comunque, non tutti gli utenti hanno preso le distanze da Minassian: su 4chan e r/Braincels alcuni hanno cominciato a elogiare Minassian come Rodger, e i moderatori di Reddit hanno risposto cancellando numerosi post.

Alla fine i moderatori hanno chiuso i commenti sul post che riportava la conferma della CBC riguardo all’appartenenza di Minassian agli incel, giustificandosi scrivendo, “Ci sono troppe cose al limite e troppa ressa in questo thread. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora sono altri commenti che violino la policy sui contenuti.”

Poco dopo la strage, Facebook ha cancellato l’account di Minassian perché violava le regole della community. Un’esclusiva pubblicata da VICE News ha scoperto l’appartenenza, pur breve, di Minassian all’esercito canadese, e che due elementi del suo post sarebbero realmente connessi all’esercito, visto che “00010” è il numero identificativo della fanteria canadese e “C23249161” è il suo vero numero di matricola.

Segui Mack Lamoureux su Twitter.