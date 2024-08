Cos’è successo quando la gente ha scoperto i nomi dei neonazisti di Charlottesville

Quando uno dei suprematisti della razza bianca che ha partecipato al raduno di Charlottesville, polo indosso e torcia in mano, ha perso il lavoro in una tavola calda, molti su Twitter hanno tirato un sospiro di sollievo. Forse il tessuto sociale dell’Occidente non si è ancora disgregato del tutto, e forse devi ancora mettere in conto qualche conseguenza se decidi di presentarti a un raduno neonazista. Anche se il presidente degli Stati Uniti dice che le colpe delle violenze a Charlottesville sono da cercare su entrambi i lati.



Ovviamente identificare membri dell’alt-right è un compito a cui tutti sui social media si dedicano con impegno, ma non sempre ci prendono, e il raduno di Charlottesville non ha fatto eccezione. Kyle Quinn, ingegnere della University of Arkansas, è stato travolto da migliaia di messaggi d’odio da parte di sconosciuti su Twitter dopo essere stato scambiato per uno dei partecipanti alla marcia.

Ma per quelli che sono stati identificati correttamente non c’è stata pietà. Alcuni, come Peter Tefte, sono stati disconosciuti pubblicamente da amici e parenti. Anche Jon Ronson, autore di un libro in cui prende le parti delle persone svergognate sui social, ha detto che nel caso dei razzisti è tutto giustificato. “[I suprematisti di Charlottesville] erano a volto scoperto, in una manifestazione che ha suscitato enormi polemiche, circondati da giornalisti,” ha scritto Ronson su Twitter, nel mezzo del sollevamento giustizialista degli utenti del social network. “C’è una bella differenza tra essere un attivista per il white power o un suprematista bianco ed essere, per dirne una, Justine Sacco,” ha scritto, facendo riferimento alla donna licenziata dopo aver fatto una pessima battuta su Twitter sul fatto che i bianchi non prendono l’AIDS.

Online i razzisti usano pseudonimi, VPN, e altre tecniche per mascherare la propria identità a causa della paura di essere rintracciati o che le loro informazioni personali vengano rese pubbliche online. Ma i partecipanti della marcia di Charlottesville non avevano alcuna ragione di pensare che la loro privacy sarebbe stata protetta, a detta degli organizzatori stessi.

“La differenza tra Charlottesville e altri eventi è che gli organizzatori hanno detto chiaramente, ‘Se venite a questo raduno, aspettatevi di essere riconosciuti’,” commenta Keegan Hankes, analista del Southern Poverty Law Center’s Intelligence Project. “Potevano immaginarselo, vista la polemica che è scoppiata nelle settimane prima dell’evento—la situazione tra gruppi antifascisti e alt-right si era fatta incandescente, online.”

Gruppi come la League of the South avevano messo in guardia i propri membri perché si preparassero a confronti anche violenti con antifascisti e oppositori del Black Lives Matter. In un post di Facebook ora cancellato, il gruppo di confederati aggiungeva che con la manifestazione “affermeremo il diritto dei sudisti e dei bianchi di organizzarsi secondo i propri interessi, proprio come ogni altro gruppo, senza incorrere in persecuzioni.” In generale, commenta Hankes, i suprematisti bianchi sono “molto preoccupati” di nascondere la propria identità. “Oscurano ogni dettaglio che possa renderli identificabili, non postano informazioni personali,” dice. E hanno le loro ragioni. “Il prezzo da pagare se vieni identificato come membro di uno di questi gruppi è che questo ti rende, a tutti gli effetti, un candidato non gradito da moltissimi datori di lavoro.”

In seguito ai fatti di Charlottesville, man mano che i partecipanti alla marcia venivano identificati sui social media, i suprematisti hanno cominciato a dar voce alla loro preoccupazione. In un thread sul forum Daily Stormer, recentemente oscurato, già in precedenza un utente lamentava che i pericoli di essere identificato rendevano la partecipazione all’evento troppo pericolosa per lui. “Il pensiero di essere esposti come ‘suprematisti bianchi’ davanti ai nostri datori di lavoro e di perdere il lavoro è orribile,” scriveva Ignatz. Obbligato a scegliere tra partecipare al raduno e continuare a sostenere la sua famiglia bianca, diceva che avrebbe scelto la seconda opzione.

Non meno rischioso è per chi rivela le informazioni sui suprematisti. Logan Smith, utente Twitter dietro il moniker Yes You’re Racist, ha contribuito a rivelare le identità dei suprematisti al raduno di Charlottesville. Smith ha detto al News and Observer che questo gli è costato anche delle minacce di morte. “Hanno minacciato anche la mia famiglia. La risposta è stata positiva al 99 percento, ma c’è sempre una minoranza molto piccola, e molto arrabbiata, che cerca vendetta.” Sull’account di Logan sono comparse anche foto di persone poi identificate erroneamente.

A volte i membri dell’alt-right si smascherano a vicenda—fatto che non sorprende Hankes. “L’alt-right è un gruppo di oppositori maligni che non fanno che pungolarsi di continuo,” dice Hankes. “Charlottesville per molti versi è stata un unicum: erano tutti molto coordinati e hanno mantenuto al minimo le dispute interne.”

Quando vengono smascherati neonazisti di alto profilo, ci possono essere conseguenze per l’intero movimento, soprattutto se le informazioni rivelate su un membro si rivelano discordanti con l’ideologia che professa pubblicamente. Mike Pienovich, leader del sito alt-right The Right Stuff e ideatore del podcast The Daily Shoah è stato pubblicamente esposto in un post anonimo su Medium, in cui si rivelava anche che il violento antisemita aveva una moglie ebrea. (I due si sono in seguito separati.) Pienovich ha incitato i suoi migliaia di ascoltatori a portare armi alla marcia di Charlottesville.



Quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto da soli sono una minoranza. “Ovviamente ci saranno quelli che usano il proprio nome, come Richard Spencer, e tra i militanti di destra si continua a discutere se sia il caso che tutti escano allo scoperto,” dice Hankes. Su un forum, un utente smascherato ha proclamato che non avrebbe mai abbandonato la lotta, nonostante le minacce. “Ma, in generale, la gente ha paura esattamente per i motivi che puoi immaginare,” dice Hankes. “È dura trovare un lavoro, andare avanti, avere una normale vita sociale quando tutti i tuoi amici e la tua famiglia sanno che credi nella pulizia etnica.”

Hankes pensa che gli articoli che parlano della crescita dell’alt-right gettino ombra sul fatto che pochi vorrebbero effettivamente essere identificati con il movimento. “Quando leggi un post che dice, ‘Dobbiamo uscire allo scoperto e non nascondere più la nostra identità’, sono tutte sparate. Stanno solo cercando di spronare i sostenitori o portare gente dalla loro parte, gente che altrimenti rimarrebbe ai margini o si asterrebbe, perché ha paura delle conseguenze di scendere in campo,” dice.

“La verità è che sono terrorizzati.”

