Il carnevale di Notting Hill è sempre stato un paradiso, e quest’anno non ha fatto eccezione. Sì, andare in bagno è un casino; e sì, se non vi siete portati da bere dovrete fare un mutuo per comprare una media in bicchiere di plastica. Ma è davvero un problema?

Continua a leggere su Noisey – Cos’è successo quest’anno al Carnevale di Notting Hill