Cos’ho visto lavorando in un’impresa di pulizie per scene del crimine

Donna Nayler con la maschera che usa sulle scene del crimine. Foto per gentile concessione dell'intervistata.

Pulire. Non fa per tutti, ma personalmente non mi dispiace. Sono una di quelle persone che trovano soddisfacente il rumore del risucchio dell’aspirapolvere e che investono parecchio tempo nello strofinare via l’unto dal piano della cucina.

È terapeutico, ma se mi è piaciuto un sacco Spotless, quel programma del tizio francese a capo di una ditta di pulizie forensi, e la loro accuratezza mi faceva quasi arrivare all’orgasmo, avevo tutte le ragioni di credere che la realtà fosse diversa dalla TV. In TV tutto torna perfetto e lucente in pochissimo tempo. Quanto è facile in realtà? Com’è dover pulire del sangue dal tappeto? E com’è esattamente l’odore di un cadavere vecchio due settimane? L’ho chiesto a due donne che fanno questo lavoro.

Leanne Elliott è la titolare di un’azienda di famiglia specializzata nelle pulizie per scene del crimine. Insieme al marito gestisce la Traumatic Clean Ups da due anni, e i suoi dipendenti sono il figlio, il figliastro e il nipote—tutti insieme ripuliscono scene di suicidi, incidenti stradali o accumulatori compulsivi.

“La prima volta che sono andata a ripulire la casa di un accumulatore compulsivo ho vomitato dentro la maschera,” mi dice al telefono. “Questo tizio aveva accumulato latte per 18 mesi e ci sono voluti quattro giorni per pulire la casa. Faceva schifo—sembrava melassa nera.”

Leanne Elliott nel suo equipaggiamento. Foto per gentile concessione dell’intervistata.

Ma se avere a che fare con latte scaduto da secoli può essere spiacevole, non sono questi i lavori che le sono rimasti impressi. Dover ripulire la scena di un incidente stradale è tutto un altro tipo di stress. Spesso ci sono già molte persone sul luogo, e non è facile non sentirsi sotto pressione in uno spazio così pubblico. “Devi essere concentrata e avere occhi dappertutto, perché non puoi lasciare nemmeno un’unghia o un briciolo di grasso corporeo sull’asfalto,” dice Elliot. “Devi cercare di capire che tipo di incidente è stato: uno in cui gli individui coinvolti sono caduti, sono stati trascinati, o entrambe le cose, e ci può anche essere una decapitazione. E se c’è una decapitazione devi capire dove è rimbalzata la testa, e se in altri posti ci sarà altro sangue.”

Dopo una serie di esperienze negative, Elliott ha deciso di non intervenire più direttamente su questo tipo di scene: “Non ne ho più voluto sapere da quando un bambino è stato colpito da un camion mentre attraversava le strisce. Quando abbiamo finito, ho fatto l’errore di guardare il TG e seguire la storia. Ho scoperto il nome del bambino, con chi era al momento dell’incidente, chi aveva tentato di salvarlo. È stato troppo, non ho più potuto farlo. Devi pensare che è solo un lavoro, nient’altro, ma a volte è impossibile.”

Quando le chiedo di altri casi particolarmente forti, mi racconta di un uomo il cui cadavere era rimasto in casa per 18 settimane, “col riscaldamento acceso. Prima di noi erano già passate quattro imprese di pulizie; avevano praticamente smontato e rimontato tutta la casa, ma l’odore era ancora lì, insopportabile.”

Donna Nayler in divisa da lavoro. Foto per gentile concessione dell’intervistata.

Elliott non riesce a descrivere l’odore, ma dice che il modo in cui le era rimasto addosso era orribile. “Se una cosa ha un odore molto forte, ti colpisce al punto da farti avere quasi una reazione fisica. Ma in questo caso si trattava di un processo lento. Camminando sulla scena, potevi sentirlo arrivarti pian piano alla gola e poi felparti la bocca.”



E sono riusciti a risolvere il mistero dell’odore? “Sì—il pavimento era di calcestruzzo, che è permeabile. Abbiamo capito che aveva assorbito il fluido corporeo, e abbiamo chiesto che venisse completamente rimosso.”



Un metro e 50, parrucchiera part-time, Donna Nayler è una 30enne australiana che lavora nell’ambito delle pulizie forensi da sette anni. Ispirata dal reality americano How Clean is Your Crime Scene? Donna ha deciso di dedicarsi a questa professione, e di entrare a far parte di una compagnia che si occupa di pulire le scene del crimine, composta principalmente da uomini di mezza età.



“Ricordo ogni singola scena che ho pulito, ma una in particolare mi è rimasta davvero impressa. Un uomo era tornato a casa da lavoro, e aveva trovato dell’olio sulla panca della cucina, quindi aveva pulito ed era andato a letto. Quando si era svegliato la mattina successiva, l’intera panca era coperta di sangue, che veniva dal soffitto.



“Prima ancora di entrare, ne sentivo l’odore. Quando ho aperto la porta non ci potevo credere—non avevo mai visto niente del genere in vita mia. Un’area vastissima ricoperta completamente di fluidi corporei: erano andati dal divano alla cucina, fino al corridoio, si erano infiltrati in alcune fessure sul pavimento ed erano colati nell’appartamento sottostante. La vittima, in overdose da crack, era rimasta lì per più di due settimane.”



E che odore ha, esattamente, una cosa del genere? “Non si può descrivere a parole. È una cosa che ti entra dentro, e lì rimane—non si dimentica.”



A Nayler sono rimasti impressi anche altri casi—non tanto per la pulizia, ma per la natura delle situazioni che è stata costretta a gestire. “Sono andata sulla scena di un suicidio—si trattava di una madre che si era sparata un colpo in testa nella stanza da letto al piano superiore, mentre le sue due figlie, di quattro e sei anni, erano al piano di sotto. Il sangue si era infiltrato tra le assi del pavimento ed era arrivato al piano di sotto. Sono state le due ragazzine a trovarla—avevano messo anche della carta assorbente sul sangue. È stata la cosa più triste che abbia mai visto.”



In un altro caso, quello di una ragazza picchiata a morte dal fidanzato, “non avevo mai visto così tanto sangue. La ragazza aveva la mia stessa età, e la stessa struttura fisica. Sinceramente, ci ho messo un po’ a smettere di pensarci.”

Foto per gentile concessione dell’intervistata.

Entrambe le intervistate dicono che questo lavoro ha cambiato la loro visione del mondo, ma non necessariamente in negativo. Sostengono di essere maggiormente consapevoli di quanto possa essere diffusa e devastante la solitudine, ma entrambe operano attivamente per combatterla. “Ci sono stati casi in cui i coinquilini della vittima non se ne sono accorti se non una settimana dopo,” dice Nayer. “Sto sempre attenta a sorridere agli sconosciuti, a essere gentile con i miei amici—non ci vuole niente.”



Elliott ha frequentato un corso di comunicazione per potersi relazionare meglio agli accumulatori compulsivi che incontra, e arrivare alla radice dei loro problemi. Attualmente, si sta anche allenando per una biciclettata benefica, in cui vengono raccolti fondi per un ospizio. “Voglio fare il possibile perché le persone che ne hanno bisogno ricevano aiuto. Non voglio che rimangano sole.”

